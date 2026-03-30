Гундарссон - Тевтонская магия

Гундарссон - Тевтонская магия
Книга Квельдульфа Гундарссона — «Тевтонская магия: магические и духовные практики германских народов» является одним из наиболее полных современных руководств по северной традиции. Автор реконструирует духовное наследие древних германцев, англосаксов и скандинавов, предлагая читателю не просто теоретический обзор, а живую систему мировоззрения. В центре повествования — мистический опыт обретения рун Одином и концепция Девяти миров, которые служат картой для самопознания и магической работы в современном мире.

Издание гармонично сочетает исторический анализ с практическими наставлениями. Гундарссон подробно разбирает Старший футарк, технику сейда (скандинавского шаманизма), работу с духами-помощниками и ритуалы почитания богов Асгарда и Ванахейма. Книга призывает наследников европейской культуры «извлечь золотой клад из-под слоя дерна», восстанавливая связь с предками через дисциплину ума, изучение магических растений и освоение искусства предсказания. Это труд для тех, кто готов совместить академические знания с личным духовным поиском.

Квельдульф Гундарссон — Тевтонская магия: магические и духовные практики германских народов

М.: Thesaurus Deorum, 2025. — 388 с.
ISBN 978-5-6054227-0-9

Квельдульф Гундарссон — Тевтонская магия - Содержание

  • Космология и психология: Изучение Девяти миров Иггдрасиля, источника Урд и тевтонской концепции многосоставной души (тело, разум и дух).

  • Руническое искусство: История, теория и практика Старшего футарка, включая методы гадания, вырезания и связывания рун.

  • Магия и ритуал: Законы тевтонской магии, использование магических инструментов, работа с растениями и освоение техник сейда.

  • Пантеон и духи: Глубокое знакомство с Асами (Один, Тор, Тюр) и Ванами (Фрейя, Фрейр), а также взаимодействие с альвами, дварфами и духами рода.

  • Практическое применение: Готовые сценарии ритуалов, таких как «Совет дис», «Ритуал Мимира» и обряды освящения рун.

Added 30.03.2026
Author brat Vadim
