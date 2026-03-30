Гундарссон - Тевтонская магия
Книга Квельдульфа Гундарссона — «Тевтонская магия: магические и духовные практики германских народов» является одним из наиболее полных современных руководств по северной традиции. Автор реконструирует духовное наследие древних германцев, англосаксов и скандинавов, предлагая читателю не просто теоретический обзор, а живую систему мировоззрения. В центре повествования — мистический опыт обретения рун Одином и концепция Девяти миров, которые служат картой для самопознания и магической работы в современном мире.
Издание гармонично сочетает исторический анализ с практическими наставлениями. Гундарссон подробно разбирает Старший футарк, технику сейда (скандинавского шаманизма), работу с духами-помощниками и ритуалы почитания богов Асгарда и Ванахейма. Книга призывает наследников европейской культуры «извлечь золотой клад из-под слоя дерна», восстанавливая связь с предками через дисциплину ума, изучение магических растений и освоение искусства предсказания. Это труд для тех, кто готов совместить академические знания с личным духовным поиском.
Квельдульф Гундарссон — Тевтонская магия: магические и духовные практики германских народов
М.: Thesaurus Deorum, 2025. — 388 с.
ISBN 978-5-6054227-0-9
Квельдульф Гундарссон — Тевтонская магия - Содержание
Космология и психология: Изучение Девяти миров Иггдрасиля, источника Урд и тевтонской концепции многосоставной души (тело, разум и дух).
Руническое искусство: История, теория и практика Старшего футарка, включая методы гадания, вырезания и связывания рун.
Магия и ритуал: Законы тевтонской магии, использование магических инструментов, работа с растениями и освоение техник сейда.
Пантеон и духи: Глубокое знакомство с Асами (Один, Тор, Тюр) и Ванами (Фрейя, Фрейр), а также взаимодействие с альвами, дварфами и духами рода.
Практическое применение: Готовые сценарии ритуалов, таких как «Совет дис», «Ритуал Мимира» и обряды освящения рун.
No comments yet. Be the first!