Гундарссон - Тролли, альвы и ветты
Несмотря на многочисленные попытки (в том числе и мои собственные) классифицировать различных существ, населяющих иные миры в тех областях, где последние пересекаются со Срединным Двором наиболее тесно, конкретные категории удается выявить лишь в самом широком ключе и, скорее, в формате спектра, чем в виде четко разграниченных подразделений. Как будет показано далее, границы между троллями, ётунами и ландветтир (духами местности) всегда остаются расплывчатыми. Ненамного отчетливее они проходят и между ландветтир и разного рода альвами или между альвами и духами мертвых. Более того, даже между различными типами веттов и живыми людьми встречаются пересечения, связанные с браками, скрещиванием, воспитанием, личными трансформациями и индивидуальным принятием той или иной стороны. В некоторых случаях вся разница между троллем и ландветтом может сводиться к вопросу о готовности подружиться с человеком - с какой бы стороны ни исходило предложение дружбы; исландская сказка о Хадльгерд с Блауведля (подробнее о которой речь пойдет ниже) показывает, как хорошие манеры могут превратить злонамеренного тролля в благожелательного духа местности.
Хорошие манеры - это ключевое и неизменное правило в общении с обитателями иных миров, особенно с такими близкими нам, как духи местности, морские духи и разного рода альвы. Боги мудры и зрят в самое сердце верующих, а потому могут прощать неудачно выбранные слова, ошибки, допущенные по неведению, сомнения, порожденные страхом или непониманием, и даже некоторые более серьезные проступки. Удачный тому пример - строки из Речей Хакона, в которых описывается прибытие Хакона Доброго в чертог Одина. Поначалу он не без обиды заявляет пришедшей за ним валькирии: «Неправо ты сечу судила, Скёгуль! [ ... ] Мы ль не достойны победы в битве!» (строфа 12) - и получает на эти слова прямой ответ: «Но мы за тобой [ ... ] оставили поле, и враг твой повержен». Затем, уже на пороге чертога Одина (строфы 15-17), Хакон замечает: «Уж очень недобрым мнится нам Один, нам нрав его страшен». И даже после того, как Браги заверяет его в мире и дружбе (grio), которые он обретет среди эйнхериев, Хакон упрямо отказывается сложить оружие. Он входит в пиршественный зал в доспехах и с копьем, что со стороны гостя чрезвычайно невежливо, но Один его прощает - или даже, быть может, одобряет, поскольку Хакон следует советам, которые сам Один давал людям по поводу оружия и необходимости соблюдать осторожность в незнакомых местах. Так или иначе, бог, по всей видимости, понимает и принимает поведение Хакона.
Однако младшие духи, обитающие в иных мирах, гораздо более похожи на людей, причем на людей старой закалки, - в том отношении, что их не на шутку оскорбляют любые невежливые поступки, вызваны ли те преднамеренной грубостью или простой неосведомленностью. Многие народные сказки об альвах, карликах и прочих духах строятся на том, что человек поступает неправильно по чистой случайности и навлекает на себя чрезмерное наказание - или, наоборот, по удачному стечению обстоятельств совершает правильный поступок и получает столь же чрезмерную награду.
К. Гундарссон - Тролли, альвы и ветты - Младшие духи в северном язычестве
Пер. с англ. Анны Блейз. - М.: Thesaurus Deorшn, 2025. - 308 с.
ISBN 978-5-6051407-8-8
К. Гундарссон - Тролли, альвы и ветты. Младшие духи в северном язычестве - Содержание
- Предисловие
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Глава первая. Альвы и ветты: особенности и правила
- Аньвы и ветты: как они себя ведут и как вести себя с ними
- Защита от злонамеренных альвов и веттов
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Глава вторая. Духи земли
- Ландветтир: духи местности
- Тролли
- Скогсруа
- Лесные девы, хульдфольк и духи растений
- Ветты, тролли и великаны как мудрые наставники
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Глава третья. Ётуны, рисы и турсы
- Природа великанов
- Великанши
- Пожиратели трупов
- Сватовство к богиням
- География Страны Ётунов
- Ётуны как хранители мудрости
- Ётуны и боги: враги и друзья
- Сурт
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Глава четвертая. Водяные
- Природа водяных
- Эгир, Ран и их дочери
- Марбендиль
- Водяные девы
- Нёкк (некк)
- Сьёра
- Дружба с водяными и угодные им дары
- Тюлени и киты
- Драуг
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Глава пятая. Светлые и темные альвы
- Разновидности альвов
- Альвы и им подобные
- Культ альвов
- Темные (курганные) альвы
- Скачка альвов
- Чем опасны альвы?
- Эльфийская стрела и эльфийская болезнь
- Эльфсиден, одержимость и древнеанrлийское слово JELF
- Альвы как друзья и целители
- Имена и прозвища альвов
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Глава шестая. Свартальвы (карлики, или дверrи)
- Происхождение и природа двергов
- Дочери Двалина
- Похитители невест
- Дверги и мертвые
- Дверrи-мастера
- Дверrи как врачеватели
- Дверrи как существа, насылающие болезни
- Превращение людей в дверrов или альвов
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Глава седьмая. Переселения потусторонних существ и поиски альвов и веттов
- Переселения
- Альвы и ветты в Новом Свете
- Как отыскать альвов и веттов
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Глава восьмая. Подменыши и переходы между мирами
- Подменыши
- Люди, отмеченные печатью Иных миров
- Переходы между мирами
- Поиски иномирных наставников
- Магические подспорья для общения с веттами
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Глава девятая. Ритуалы
- Введение к ритуалам
- Тейн или мазь для духовного зрения
- Тейн для дружбы с духами
- Тейн для обращения с просьбой к альвам-предкам
- Защитный тейн
- Приложение 1. Мать-Земля и ее дети
- Приложение 2. Прядь о горном жителе
- Приложение 3. Руническая надпись В 527 из Бергена
- Приложение 4. Ритуал Молота
- Приложение 5. Ритуал Круга
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Приложение 6. Ритуальные орудия: сакс и ганд
- Сакс
- Ганд
- Словарь терминов
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Краткие правила произношения
- Древнескандинавский язык
- Протоскандинавский язык
- Древнеанглийский язык
- Аббревиатуры
- Литература
- Источники
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