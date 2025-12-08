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Гундарссон - Тролли, альвы и ветты

Тролли, альвы и ветты - Младшие духи в северном язычестве
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends

Несмотря на многочисленные попытки (в том числе и мои собственные) классифицировать различных существ, населяющих иные миры в тех областях, где последние пересекаются со Срединным Двором наиболее тесно, конкретные категории удается выявить лишь в самом широком ключе и, скорее, в формате спектра, чем в виде четко разграниченных подразделений. Как будет показано далее, границы между троллями, ётунами и ландветтир (духами местности) всегда остаются расплывчатыми. Ненамного отчетливее они проходят и между ландветтир и разного рода альвами или между альвами и духами мертвых. Более того, даже между различными типами веттов и живыми людьми встречаются пересечения, связанные с браками, скрещиванием, воспитанием, личными трансформациями и индивидуальным принятием той или иной стороны. В некоторых случаях вся разница между троллем и ландветтом может сводиться к вопросу о готовности подружиться с человеком - с какой бы стороны ни исходило предложение дружбы; исландская сказка о Хадльгерд с Блауведля (подробнее о которой речь пойдет ниже) показывает, как хорошие манеры могут превратить злонамеренного тролля в благожелательного духа местности.

Хорошие манеры - это ключевое и неизменное правило в общении с обитателями иных миров, особенно с такими близкими нам, как духи местности, морские духи и разного рода альвы. Боги мудры и зрят в самое сердце верующих, а потому могут прощать неудачно выбранные слова, ошибки, допущенные по неведению, сомнения, порожденные страхом или непониманием, и даже некоторые более серьезные проступки. Удачный тому пример - строки из Речей Хакона, в которых описывается прибытие Хакона Доброго в чертог Одина. Поначалу он не без обиды заявляет пришедшей за ним валькирии: «Неправо ты сечу судила, Скёгуль! [ ... ] Мы ль не достойны победы в битве!» (строфа 12) - и получает на эти слова прямой ответ: «Но мы за тобой [ ... ] оставили поле, и враг твой повержен». Затем, уже на пороге чертога Одина (строфы 15-17), Хакон замечает: «Уж очень недобрым мнится нам Один, нам нрав его страшен». И даже после того, как Браги заверяет его в мире и дружбе (grio), которые он обретет среди эйнхериев, Хакон упрямо отказывается сложить оружие. Он входит в пиршественный зал в доспехах и с копьем, что со стороны гостя чрезвычайно невежливо, но Один его прощает - или даже, быть может, одобряет, поскольку Хакон следует советам, которые сам Один давал людям по поводу оружия и необходимости соблюдать осторожность в незнакомых местах. Так или иначе, бог, по всей видимости, понимает и принимает поведение Хакона.

Однако младшие духи, обитающие в иных мирах, гораздо более похожи на людей, причем на людей старой закалки, - в том отношении, что их не на шутку оскорбляют любые невежливые поступки, вызваны ли те преднамеренной грубостью или простой неосведомленностью. Многие народные сказки об альвах, карликах и прочих духах строятся на том, что человек поступает неправильно по чистой случайности и навлекает на себя чрезмерное наказание - или, наоборот, по удачному стечению обстоятельств совершает правильный поступок и получает столь же чрезмерную награду.

К. Гундарссон - Тролли, альвы и ветты - Младшие духи в северном язычестве

Пер. с англ. Анны Блейз. - М.: Thesaurus Deorшn, 2025. - 308 с.
ISBN 978-5-6051407-8-8

К. Гундарссон - Тролли, альвы и ветты. Младшие духи в северном язычестве - Содержание

  • Предисловие
  • Глава первая. Альвы и ветты: особенности и правила
    • Аньвы и ветты: как они себя ведут и как вести себя с ними
    • Защита от злонамеренных альвов и веттов
  • Глава вторая. Духи земли
    • Ландветтир: духи местности
    • Тролли
    • Скогсруа
    • Лесные девы, хульдфольк и духи растений
    • Ветты, тролли и великаны как мудрые наставники
  • Глава третья. Ётуны, рисы и турсы
    • Природа великанов
    • Великанши
    • Пожиратели трупов
    • Сватовство к богиням
    • География Страны Ётунов
    • Ётуны как хранители мудрости
    • Ётуны и боги: враги и друзья
    • Сурт
  • Глава четвертая. Водяные
    • Природа водяных
    • Эгир, Ран и их дочери
    • Марбендиль
    • Водяные девы
    • Нёкк (некк)
    • Сьёра
    • Дружба с водяными и угодные им дары
    • Тюлени и киты
    • Драуг
  • Глава пятая. Светлые и темные альвы
    • Разновидности альвов
    • Альвы и им подобные
    • Культ альвов
    • Темные (курганные) альвы
    • Скачка альвов
    • Чем опасны альвы?
    • Эльфийская стрела и эльфийская болезнь
    • Эльфсиден, одержимость и древнеанrлийское слово JELF
    • Альвы как друзья и целители
    • Имена и прозвища альвов
  • Глава шестая. Свартальвы (карлики, или дверrи)
    • Происхождение и природа двергов
    • Дочери Двалина
    • Похитители невест
    • Дверги и мертвые
    • Дверrи-мастера
    • Дверrи как врачеватели
    • Дверrи как существа, насылающие болезни
    • Превращение людей в дверrов или альвов
  • Глава седьмая. Переселения потусторонних существ и поиски альвов и веттов
    • Переселения
    • Альвы и ветты в Новом Свете
    • Как отыскать альвов и веттов
  • Глава восьмая. Подменыши и переходы между мирами
    • Подменыши
    • Люди, отмеченные печатью Иных миров
    • Переходы между мирами
    • Поиски иномирных наставников
    • Магические подспорья для общения с веттами
  • Глава девятая. Ритуалы
    • Введение к ритуалам
    • Тейн или мазь для духовного зрения
    • Тейн для дружбы с духами
    • Тейн для обращения с просьбой к альвам-предкам
    • Защитный тейн
  • Приложение 1. Мать-Земля и ее дети
  • Приложение 2. Прядь о горном жителе
  • Приложение 3. Руническая надпись В 527 из Бергена
  • Приложение 4. Ритуал Молота
  • Приложение 5. Ритуал Круга
  • Приложение 6. Ритуальные орудия: сакс и ганд
    • Сакс
    • Ганд
  • Словарь терминов
  • Краткие правила произношения
    • Древнескандинавский язык
    • Протоскандинавский язык
    • Древнеанглийский язык
  • Аббревиатуры
  • Литература
  • Источники
Views 299
Rating 4.0 / 5
Added 08.12.2025
Author brat Vadim
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4.0/5 (3)

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