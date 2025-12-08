Несмотря на многочисленные попытки (в том числе и мои собственные) классифицировать различных существ, населяющих иные миры в тех областях, где последние пересекаются со Срединным Двором наиболее тесно, конкретные категории удается выявить лишь в самом широком ключе и, скорее, в формате спектра, чем в виде четко разграниченных подразделений. Как будет показано далее, границы между троллями, ётунами и ландветтир (духами местности) всегда остаются расплывчатыми. Ненамного отчетливее они проходят и между ландветтир и разного рода альвами или между альвами и духами мертвых. Более того, даже между различными типами веттов и живыми людьми встречаются пересечения, связанные с браками, скрещиванием, воспитанием, личными трансформациями и индивидуальным принятием той или иной стороны. В некоторых случаях вся разница между троллем и ландветтом может сводиться к вопросу о готовности подружиться с человеком - с какой бы стороны ни исходило предложение дружбы; исландская сказка о Хадльгерд с Блауведля (подробнее о которой речь пойдет ниже) показывает, как хорошие манеры могут превратить злонамеренного тролля в благожелательного духа местности.

Хорошие манеры - это ключевое и неизменное правило в общении с обитателями иных миров, особенно с такими близкими нам, как духи местности, морские духи и разного рода альвы. Боги мудры и зрят в самое сердце верующих, а потому могут прощать неудачно выбранные слова, ошибки, допущенные по неведению, сомнения, порожденные страхом или непониманием, и даже некоторые более серьезные проступки. Удачный тому пример - строки из Речей Хакона, в которых описывается прибытие Хакона Доброго в чертог Одина. Поначалу он не без обиды заявляет пришедшей за ним валькирии: «Неправо ты сечу судила, Скёгуль! [ ... ] Мы ль не достойны победы в битве!» (строфа 12) - и получает на эти слова прямой ответ: «Но мы за тобой [ ... ] оставили поле, и враг твой повержен». Затем, уже на пороге чертога Одина (строфы 15-17), Хакон замечает: «Уж очень недобрым мнится нам Один, нам нрав его страшен». И даже после того, как Браги заверяет его в мире и дружбе (grio), которые он обретет среди эйнхериев, Хакон упрямо отказывается сложить оружие. Он входит в пиршественный зал в доспехах и с копьем, что со стороны гостя чрезвычайно невежливо, но Один его прощает - или даже, быть может, одобряет, поскольку Хакон следует советам, которые сам Один давал людям по поводу оружия и необходимости соблюдать осторожность в незнакомых местах. Так или иначе, бог, по всей видимости, понимает и принимает поведение Хакона.

Однако младшие духи, обитающие в иных мирах, гораздо более похожи на людей, причем на людей старой закалки, - в том отношении, что их не на шутку оскорбляют любые невежливые поступки, вызваны ли те преднамеренной грубостью или простой неосведомленностью. Многие народные сказки об альвах, карликах и прочих духах строятся на том, что человек поступает неправильно по чистой случайности и навлекает на себя чрезмерное наказание - или, наоборот, по удачному стечению обстоятельств совершает правильный поступок и получает столь же чрезмерную награду.

К. Гундарссон - Тролли, альвы и ветты - Младшие духи в северном язычестве

Пер. с англ. Анны Блейз. - М.: Thesaurus Deorшn, 2025. - 308 с.

ISBN 978-5-6051407-8-8

К. Гундарссон - Тролли, альвы и ветты. Младшие духи в северном язычестве - Содержание