Ниджей Гупта - Странная религия - Как первые христиане были необычными, опасными и убедительными

Первые христиане были странными. Современные верующие часто не понимают этого.

В римском обществе первые христиане выделялись странностью своих верований и практик. Они верили в необычные вещи, поклонялись Богу странными способами и вели уникальный образ жизни. Они исповедовали совершенно новый способ осмысления и отправления религиозного культа, который считался странным и опасным по сравнению с римской религией и большинством других религий древнего мира.

Лауреат премии, автор, блогер, оратор и преподаватель Нового Завета Ниджей Гупта в этой доступной и увлекательной книге прослеживает зарождение христианской веры в римском контексте. В римском мире христианство считалось несомненно радикальным, но некоторые находили такую новую религию привлекательной и убедительной. Первые христиане осмелились быть другими, раздвинули границы дозволенного, изменили представление людей о религии и положили начало движению, которое разрасталось как лесной пожар. Оживленная многочисленными иллюстрациями, эта книга показывает, как пример первых христиан может дать сегодняшним верующим ободрение и надежду.

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«Просто потрясающая книга. Ниджей рисует яркие живые картины жизни в древнеримском мире и выявляет верования и практики, которые выделяли первых христиан на фоне других. Книга заставила меня задуматься о том, как современная церковь могла бы вернуть себе часть тех странностей и красоты, которые оставили такой след в древнем мире. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как небольшая иудейская секта, поклоняющаяся распятому Мессии, смогла перевернуть Римскую империю с ног на голову, то эта книга для вас».

-Майк Эрре, пастор-учитель церкви «Journey»; ведущий подкаста «Voxology».

«Для тех, кто интересуется историческим, социальным и религиозным окружением первых последователей Иисуса, книга Ниджея дает захватывающее представление о том, чем христиане радикально отличались от окружающих их людей. Не идеализируя церковь, он показывает, как их идеи и практика были бы странными, опасными и убедительными в их собственном обществе. Эти христиане воплощали свою веру в рамках любящей расширенной семьи вокруг Бога, который пришел на землю в Иисусе, чтобы привести их к близким, любящим, наполненным Духом отношениям с Собою. В своей книге Ниджей исследует последствия этого чуждого, но привлекательного послания».

-Люси Пеппиат, директор Вестминстерского богословского центра

«Увлекательное и доступное введение в два странных явления - религиозную практику в греко-римском мире и веру и практику ранних христиан в этом мире. Первое, вероятно, странно для нас, второе - как для древних соседей христиан, так и для нас. Исследование Ниджеем фундаментальных убеждений и основополагающих практик ранних христиан обещает помочь нам переосмыслить наши собственные в условиях постхристианского мира, что будет очень полезно для церкви XXI века. Его исследование всех этих странностей обещает дать нам позволение более полно следовать за Иисусом там, где послушание может показаться нам странным сегодня.»

-Дэвид А. де Сильва, заслуженный профессор Ашлендской теологической семинарии

«Гупта переносит нас на улицы Рима, где боги и его храмы встречаются практически на каждом углу и где люди обращаются к своим божествам не столько за помилованием или этическим преображением, сколько за богатством, заклинаниями, вендеттой, защитой государства и победой над врагами. На эти улицы в первом веке, ярко описанные Гуптой, пришли очень странные последователи Иисуса со своей вестью о недавнем распятии и воскресении, обновлении всего сущего и, прежде всего, о любящем Отце, который формирует сообщество, отмеченное любовью, среди зла и тревог мира. В то время, когда современным христианам неловко казаться странными для своих соседей, напоминание Гупты о странности, присущей пути Христа, освежает и делает его жизненно важным.»

-Джон Диксон, заслуженный профессор Уитонского колледжа, ведущий подкаста Undeceptions, автор книги «Хулиганы и святые: Честный взгляд на добро и зло христианской истории

«Абсолютное удовольствие от чтения! Книга затронула не только мой разум, но и мое сердце, поскольку я совершил увлекательное путешествие в своеобразную жизнь и верования ранних христиан. Книга одновременно академически выдержана и очень практична. В ней раскрывается пример того, что значит для христиан быть в мире, но не от мира. Ниджей обладает удивительной способностью исследовать древние тексты с точностью и тщательностью, а также надевать пастырскую мантию, чтобы помочь современным христианам не просто изучать прошлое, но и учиться на его примере. Проще говоря, книга Ниджея заставляет меня радоваться тому, что я христианин». «Абсолютное удовольствие от чтения! Книга затронула не только мой разум, но и мое сердце, поскольку я совершил увлекательное путешествие в своеобразную жизнь и верования ранних христиан. Книга одновременно академически выдержана и очень практична. В ней раскрывается пример того, что значит для христиан быть в мире, но не от мира. Ниджей обладает удивительной способностью исследовать древние тексты с точностью и тщательностью, а также надевать пастырскую мантию, чтобы помочь современным христианам не просто изучать прошлое, но и учиться на его примере. Проще говоря, книга Ниджея заставляет меня радоваться тому, что я христианин».

-Престон Спринкл, автор бестселлеров и ведущий подкаста Theology in the Raw

«Вы когда-нибудь задавали себе вопрос о том, как другие люди в древнем мире относились к первым христианам, тогда эта книга для вас! Книга подчеркивает, насколько «странными» казались первые христиане своим соседям как в их акценте на вере, так и в их поклонении и повседневной жизни. В XXI веке, когда христианство так долго доминировало, трудно представить себе контекст, в котором христианская вера воспринималась как нечто необычное и в некоторых отношениях опасно странное. Эта книга, может быть, и небольшая, но она впечатляет, и ее стоит прочесть».

Пола Гудер, каноник-канцлер собора Святого Павла, Лондон

«Обязательное чтение для всех, кто стремится глубже понять культурный контекст Нового Завета. Я от всей души рекомендую «Странную религию» в качестве необходимого дополнения к вашему списку чтения. Вам понравится».

-Кэт Армстронг, преподаватель Библии и автор серии библейских исследований Storyline Project

«Гупта пытается объяснить, как привычное для нас христианство оказалось опасным и странным суеверием в греко-римском мире. Будь то религия без храма и жертвоприношений, вера в веру, этика равенства или даже надежда на воплощенную загробную жизнь, Гупта показывает, насколько «странными» казались христиане своим современникам в древности. Потрясающая книга для тех, кто хочет окунуться в мир первых христиан и понять, как когда-то христиан ненавидели за то, что они исповедовали религию-изгой.»

-Пр.Майкл Ф. Берд, заместитель директора Ридли-колледжа, Мельбурн, Австралия

«Гупта сочетает свои безупречные исследования Нового Завета с чутким взглядом на работу Духа для церкви XXI века. Эта книга проницательна, забавна, увлекательна и действенна одновременно. Более чем что-либо другое, «Странная религия» напоминает церкви о ее миссии: сохранять все странное».

-A. Дж. Свобода, доцент Бушнелльского университета; автор книги «После сомнения»

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Эта книга появилась благодаря вопросу, который кто-то задал на одной из моих лекций: «Почему ранние христиане называли себя „верующими“?». Затем последовал другой смежный вопрос «А другие религиозные группы, которые в то время, тоже называли себя „верующими“?». Это привело меня на путь исследований, которые и стали этой книгой. Я не только не смог найти другую группу, которая говорила бы о себе подобным образом, но и обнаружил, что древние люди редко использовали язык «веры» для обозначения религии. Я пришел к выводу, что христиане были странными. Были ли они странными в других отношениях? Я задумался. Я потратил несколько лет на изучение древних религий в целом и римской религии в частности и пришел к однозначному выводу: в общем и целом, ранние христиане были странными и опасными для многих, и все же некоторые находили эту религию привлекательной и убедительной.

Эта книга не является пособием о том, как быть христианином сегодня или как создать «странную» церковь. В основном, я рассматриваю проделанную работу как описательную - в ней рассказывается о первых христианах, со всеми недостатками и изъянами. Они не отступали от условностей и поп-религии, чтобы быть особенными или отличными от других. В свои лучшие и самые искренние моменты они просто следовали за Иисусом, как мыши, слепо бегущие за дудочником. Поступая так, они отклонялись от религиозных норм, и, независимо от того, хотели они этого или нет, они выделялись в обществе. Это отклонение от нормы - один из способов определить, что значит быть «странным». Другой способ - просто сказать, что «странные» вещи относятся к другой категории. Я надеюсь, что расширенное исследование верований, практик и этики ранних христиан прояснит их происхождение и основы, а также даст представление об аутентичном христианстве сегодня.

Ниджей Гупта