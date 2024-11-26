Гуревич - Разум на приёме у психиатра

Клиническая психология существует в двух вариантах - психиатрия и психоанализ. Психиатрия начала складываться в конце XVIII - начале XIX в. На первых порах она не претендовала на некую специализацию медицинского знания. Скорее, психиатрия рассматривала себя как отрасль общественной гигиены. Она воспринималась как область общественной защиты. Психиатрия предупреждала о многочисленных опасностях, которые сопровождают болезни. Так выглядела социальная профилактика, озабоченная состоянием общественного тела. Первый специализированный психиатрический журнал во Франции назывался «Анналы общественной гигиены». Чтобы стать областью медицины, психиатрии нужно было доказать, что безумие - это болезнь. Затем ей следовало показать, в чём заключается патология тех или иных расстройств. И, наконец, предстояло определить безумие как источник невероятных угроз и опасностей.

Что характеризует человека? Что характеризует его больше всего? РАЗУМ. М. Фуко начинает с рассмотрения соотношения разума и безумия. Каждую эпоху менялись на это взгляды. Изначально вообще безумия как такового не было. Никто не считал юродивых за ненормальных, все думали, что через них глаголит сам бог. Либо, наоборот, некоторые проявления безумства полагали за проявление сатанинских сил. В культурах, более архаичных, безумцев могли причислять к святым, никому в голову не приходило сомневаться в видениях шаманов, а бредовые идеи отшельников принимались за божественные откровения. Всё меняется с рождением клиники. В XVIII в. безумцев держали в тюрьме вместе с преступниками, потом начали помещать в лечебницы. Появляется понятие общепризнанной нормы и отклонений.

Выходит, разум - категория непостоянная и не имеющая чётких границ. Скажем так: вообще спорно, имеет ли наш разум рациональные истоки. Есть гипотезы, что большой мозг - мутация, случайность, шутка ледникового периода.

Феномен безумия привлёк общественное внимание лишь в начале XVII в. Со времён Аристотеля недостаток ума толковался лишь как неразумие. Не столько отступление от нормы, сколько неразвитость рассудка. Тяжёлые заболевания вроде проказы разрушали представление о благоустроенной, комфортной жизни, которая маячила на заре буржуазного общества. Но жуткий облик прокажённого постепенно стал вытесняться образом сумасшедшего. Эти люди считались изгоями. Они вели бродячий образ жизни и внушали страх. Сегодня можно только усмехнуться, читая про первые попытки избавления безумных от повреждения рассудка. В качестве исцеления рекомендовали морские путешествия. «Волнения ума», как предполагалось, можно растворить в смятении океанских прибоев. Картина известного нидерландского художника «Корабль дураков» Иеронима Босха не случайно намекает на отступления от разумности. У живописца на корабле вместе с крестьянами ведут беспутную жизнь монах и две монахини. Монахиня играет на лютне, все вместе они поют, хотя, точнее сказать, пытаются схватить ртом хлеб, висящий на шнуре, который приводит в движение человек с поднятой вверх рукой. Лютня, изображённая на полотне в виде белого инструмента, с круглым отверстием посередине, символизирует вагину. Босх изображает отступления от разумности. Лютня обозначает разврат. Грех чревоугодия наглядно представлен персонажами весёлой пирушки, один из которых тянется с ножом к жареному поросёнку, привязанному к мачте; другой в приступе рвоты перевесился за борт, а третий гребёт гигантским черпаком, как веслом. Так через греховные побуждения художник изображает дурость, сумасшествие. Во времена Босха мудрость понималась как добродетель, праведность и набожность, глупость была синонимом порока, греха и безбожия. Вполне закономерно, что на полотне изображён дурак с бубенчиками на одежде и с маской на шесте.

Гуревич П. С. - Разум на приёме у психиатра

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2019. - 560 с.

ISBN 978-5-88373-553-9

Гуревич П. С. - Разум на приёме у психиатра – Содержание

Введение

РАЗДЕЛ I. ПСИХОАНАЛИЗ И ПСИХИАТРИЯ

ГЛАВА 1. Безумие и демонизация человека

ГЛАВА 2. Истоки психиатрии

ГЛАВА 3. Вырождение как психиатрическое понятие

ГЛАВА 4. Нормальные и аномальные личности

ГЛАВА 5. Безумец как исчадие гена

ГЛАВА 6. Сумасшедший, вы безумны

РАЗДЕЛ II. ПСИХОАНАЛИЗ КАК НАПРАВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИИ

ГЛАВА 1. Психоанализ - современное средство целительства

ГЛАВА 2. Феномен бессознательного

ГЛАВА 3. Защитные механизмы

ГЛАВА 4. Клинические аспекты здоровья

ГЛАВА 5. Норма и патология

ГЛАВА 6. Психопатология обыденной жизни

ГЛАВА 7. Терапевтический сеанс

РАЗДЕЛ III. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

ГЛАВА 1. Мысль или чувство?

ГЛАВА 2. Диапазон человеческих чувств

ГЛАВА 3. И всюду страсти роковые

ГЛАВА 4. Антропология чувственности

ГЛАВА 5. Амбивалентность человеческих чувств

РАЗДЕЛ IV. ТЕОРИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ

ГЛАВА 1. Испорченный ребёнок

ГЛАВА 2. Эротическое влечение ребёнка к родителю

ГЛАВА 3. Сексуальное программирование

ГЛАВА 4. Сексуальные перверсии

ГЛАВА 5. Последствия сексуальной революции

РАЗДЕЛ V. ТЕЛО, ДУША, ДУХ

ГЛАВА 1. Тело

ГЛАВА 2. Душа

ГЛАВА 3. Дух

РАЗДЕЛ VI. ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ЧЕЛОВЕКЕ?

ГЛАВА 1. Кто ты, человек?

ГЛАВА 2. Зверь или человек?

ГЛАВА 3. «Есть люди, в убийстве находящие приятность»

ГЛАВА 4. Десакрализация мозга

ЖИЗНЬ КАК СЦЕНАРИЙ (Вместо заключения)