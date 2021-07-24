Эдесса занимала особое место в истории государств Латинского Востока, «Заморья» (Outremer). Графство стало первым государством, созданным участниками Первого крестового похода на завоеванных ими землях. Более того, оно располагалось в очень выгодном и стратегически важном географическом пункте. Находясь за Евфратом, Эдесса и прилегающие к ней земли образовали плацдарм, с которого теоретически возможно было прорваться в ал-Джазиру. Как видим из текста Ибн ал-Асира (1210-е гг.), мусульмане XII столетия прекрасно понимали угрозу для ал-Джазиры, исходящую от франкской Эдессы («Око ал-Джазиры») и других крепостей графства. Более того, из ал-Джазиры франки имели возможность углубиться в Месопотамию, дойти до самого Багдада, сердца халифата суннитов.

Крепости графства могли использоваться не только для обороны, но и в наступательных целях - против Алеппо, Манбиджа, Харрана, Мардина, Насибина, Амида. В свою очередь, хотя западный фронт графства был прикрыт городами Киликии и княжеством Антиохийским, его южная граница оказывалась под угрозой из Алеппо, а восточная граница была открыта для атак из Мосула на юге и из тюркских эмиратов на северо-востоке. Тем не менее Эдесса являлась ключом к общей системе обороны франков. Она не только стала буфером между Антиохией и тюркскими эмиратами к востоку от Евфрата, но также служила препятствием для любого покушения Алеппо или Мосула на латинян, поскольку каждая военная операция этих государств попадала под угрозу окружения со стороны Эдессы. Цитируя слова видного отечественного византиниста Ф. И. Успенского, «Эдесское княжество составляло форпост, о который разбивались волны мусульманских набегов... оплот, защищавший весь христианский мир» «от ударов турецких волн, которые шли из середины Азии».

Е. А. Гуринов, М. В. Нечитайлов - Войска и войны Латинского Востока: графство Эдесское

М.: Издательство «Клио», 2018. 336 с.

ISBN 978-5-906518-16-3

Е. А. Гуринов, М. В. Нечитайлов - Войска и войны Латинского Востока: графство Эдесское - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. РУКОВОДСТВО ВОЙСКАМИ

II. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ АРМИИ

III. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

IV. ВОЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ВОИНСКАЯ СИМВОЛИКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ