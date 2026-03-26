Гуртаев - Что нам делать с молодежью?
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Советская власть запрещала работу с молодежью. За «молодежного пастора», «учителя воскресной школы», «христианский лагерь» можно было запросто «схлопотать» три года лишения свободы. Однако молодежь нашей церкви жила и росла! Из ее рядов вышли доктор богословия, четыре пастора, дьяконы, хористы и просто добрые хри- стиане. Чем жила молодежь тех времен?

Молодежь жила Словом Божьим. Не все верующие посещали четыре служения в неделю, но молодежь посещала их. Некоторые из них обитали в Чапаевске и добирались Вечерами, прильнув ухом к радиоприемникам, сквозь вой и треск «глушилок» мы слушали евангельские передачи из Монте-Карло. И каждый вторник собирались на разбор Слова Божьего в церкви или на квартире. Кто-то вел картотеку любимых стихов Писания, кто-то подчеркивал их в своей Библии. Когда мы завершили изучение Евангелия от Марка, был устроен экзамен. Отвечали по билетам на три вопроса: пересказать какое-либо событие, истолковать смысл текста и объяснить в свете Писания, как следовало бы поступить в обозначенной в билете жизненной ситуации. Знание Писания было достаточно хорошим. Это и помогало устоять под натиском оглушительной атеистической пропаганды. Недаром сказано: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему» (Пс. 118:9).

Александр Гуртаев - Что нам делать с молодежью? Роль проповеди и пасторства в молодежном служении

Санкт-Петербург , «Библия для всех», 2016.-298 с.

ISBN 978-5-7454-14244

Александр Гуртаев - Что нам делать с молодежью? Роль проповеди и пасторства в молодежном служении - Содержание

Предисловие

Предисловие автора

Часть I. Молодежное служение как служение поместной церкви

  • Глава 1. Введение. Актуальность молодежного служения

  • Глава 2. Распространенные проблемы молодежного служения

  • Глава 3. Библейские цели молодежного служения ....

  • Глава 4. Библейские ресурсы молодежного служения . .

  • Глава 5. Библейские методы молодежного служения . .

  • Глава 6. Заключение. Возвращение к библейским принципам молодежного служения

Часть II. Молодежный лидер как пастор

  • Глава 7. Кодекс молодежного лидера. Права и обязанно- сти руководителя и членов молодежного служения

  • Глава 8. Призыв к духовному руководству в молодежном служении

  • Глава 9. Ответственность молодежного лидера

  • Глава 10. Отношение молодежного лидера к молодежи .

  • Глава 11. Мотивы для служения молодежного лидера . .

  • Глава 12. Отсутствие пасторства в молодежном служении

  • Глава 13. Послесловие

Приложения

  • Приложение 1. Видение молодежного служения церкви «Преображение» (г. Самара)

  • Приложение 2. Забота о душах посредством проповеди . .

  • Приложение 3. Обзор книги Марка Девера «Девять признаков здоровой церкви»

  • Приложение 4. Обзор книги Марка Дэвера и Пола Александера «Продуманное созидание церкви» . . .

Added 26.03.2026
Author AlexDigger
