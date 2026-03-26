Советская власть запрещала работу с молодежью. За «молодежного пастора», «учителя воскресной школы», «христианский лагерь» можно было запросто «схлопотать» три года лишения свободы. Однако молодежь нашей церкви жила и росла! Из ее рядов вышли доктор богословия, четыре пастора, дьяконы, хористы и просто добрые хри- стиане. Чем жила молодежь тех времен?

Молодежь жила Словом Божьим. Не все верующие посещали четыре служения в неделю, но молодежь посещала их. Некоторые из них обитали в Чапаевске и добирались Вечерами, прильнув ухом к радиоприемникам, сквозь вой и треск «глушилок» мы слушали евангельские передачи из Монте-Карло. И каждый вторник собирались на разбор Слова Божьего в церкви или на квартире. Кто-то вел картотеку любимых стихов Писания, кто-то подчеркивал их в своей Библии. Когда мы завершили изучение Евангелия от Марка, был устроен экзамен. Отвечали по билетам на три вопроса: пересказать какое-либо событие, истолковать смысл текста и объяснить в свете Писания, как следовало бы поступить в обозначенной в билете жизненной ситуации. Знание Писания было достаточно хорошим. Это и помогало устоять под натиском оглушительной атеистической пропаганды. Недаром сказано: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему» (Пс. 118:9).

Александр Гуртаев - Что нам делать с молодежью? Роль проповеди и пасторства в молодежном служении

Санкт-Петербург , «Библия для всех», 2016.-298 с.

ISBN 978-5-7454-14244

Александр Гуртаев - Что нам делать с молодежью? Роль проповеди и пасторства в молодежном служении - Содержание

Предисловие

Предисловие автора

Часть I. Молодежное служение как служение поместной церкви

Глава 1. Введение. Актуальность молодежного служения

Глава 2. Распространенные проблемы молодежного служения

Глава 3. Библейские цели молодежного служения ....

Глава 4. Библейские ресурсы молодежного служения . .

Глава 5. Библейские методы молодежного служения . .

Глава 6. Заключение. Возвращение к библейским принципам молодежного служения

Часть II. Молодежный лидер как пастор

Глава 7. Кодекс молодежного лидера. Права и обязанно- сти руководителя и членов молодежного служения

Глава 8. Призыв к духовному руководству в молодежном служении

Глава 9. Ответственность молодежного лидера

Глава 10. Отношение молодежного лидера к молодежи .

Глава 11. Мотивы для служения молодежного лидера . .

Глава 12. Отсутствие пасторства в молодежном служении

Глава 13. Послесловие

Приложения