Книга, которую вы держите в своих руках, — не богословский трактат, хотя она затрагивает важный богословский вопрос — греховность человека. Не является она и комментарием на пятую главу Книги пророка Исаии, хотя она имеет дело с экспозицией Песни о винограднике. Скорее, она представляет собой размышления над чрезвычайно актуальным даже в настоящее время библейским текстом, который открывает многие проблемы современного христианина. В основание этой книги положена серия проповедей, произнесенных на молодежных собраниях в самарской церкви «Преображение» в 2013-2014 годах. Хотя первоначально и в первую очередь их содержание касалось молодежи, духовную пользу от изучения Песни о винограднике получит каждый христианин, поскольку в ней изобличаются пороки, поражающие и молодых, и старых.

Пророк Иеремия откровенно признает: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9) Эти слова напоминают нам, что по своей греховной природе мы склонны скрывать грех в глубине своего сердца, не желая ни признавать, ни оставлять его. Нередко мы бываем просто слепы к своим порокам. «Кто узнает его?» — вопрошает пророк. Сам Господь отвечает: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и плодам дел его» (17:10).

Гуртаев, А. В. - Духовная кардиограмма обманчивого сердца - Размышления над Песней о винограднике из Книги пророка Исаии

Александр Гуртаев ; Самара: Благая весть, 2022. — 192 с.

ISBN: 978-5-7454-1753-5

Александр Гуртаев - Духовная кардиограмма обманчивого сердца - Размышления над Песней о винограднике из Книги пророка Исаии - Содержание

Предисловие

Предисловие автора

Глава 1. Введение

Глава 2. Божьи ожидания от Своего народа

Глава 3. Страсть к приобретению

Глава 4. Любовь к развлечениям

Глава 5. Восхваление беспечности

Глава 6. Искажение ценностей

Глава 7. Опьянение самомнением

Глава 8. Пренебрежение Словом Божьим

Послесловие

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель