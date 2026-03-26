Гуртаев - Духовная зрелость

Понятия «зрелость» или «незрелость» — это не удобные ярлыки для «навешивания» на друзей или недругов. Духовная зрелость — это заветная цель каждого христианина, каждой поместной церкви, да и всей Церкви в целом. Что же такое зрелость? Христианская зрелость — это такое состояние верующего человека, которое проистекает из познания Иисуса Христа и Его Слова и проявляется в последовательном применении Его учения в повседневной жизни.

Из этого определения следует, что зрелость и мудрость — это очень близкие понятия. А мы знаем, что делать, если нам недостает мудрости. Иаков увещает и ободряет одновременно: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему» (Иак. 1:5). Итак, возрастание во Христе и обретение мудрости — это наша цель, к которой мы движемся с молитвой и упованием, что Он проведет нас путем послушания прямиком в Свои объятия.

Гуртаев Александр - Духовная зрелость - Как возрастать духовно самому и созидать поместную церковь

Александр Гуртаев ; Самара : Церковь «Благая весть», 2021. — 144 с.

ISBN 978574541674-3

Гуртаев Александр - Духовная зрелость - Как возрастать духовно самому и созидать поместную церковь - Содержание

Посвящение

Предисловие

Духовная зрелость — заветная цель христианина

Глава 1. Апатия, регресс, фиаско

Духовная лень — препятствие для духовного роста

Глава 2. Служение и совместный рост

Духовная общность — первый признак духовной зрелости

Глава 3. «Святая» простота

Духовная устойчивость — второй признак духовной зрелости

Глава 4. Кирпичи истины и любви

Духовная сознательность — третий признак духовной зрелости

Глава 5. Христос — все во всем для нас!

Иисус Христос — мотивация для духовного роста

Послесловие

Никогда не переставайте быть студентами Божьего Слова!

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель