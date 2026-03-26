Гуртаев - И Агнец Он, и Лев

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

христианство в набор правил, свод законов, ряд привычек и позабыть о самом Иисусе Христе. Вероятно, вы встречали таких людей, которые молятся правильными словами, но в поступках и решениях не руководствуются постоянной зависимостью от Бога.

Их «бренная оболочка» исправно занимает место на церковной скамье каждое воскресенье, но при этом они не поклоняются Богу сердцем и не участвуют в духовной жизни других. Они читают Библию, но не готовы подчиняться ей. Возможно, вы и сами не раз ловили себя на мысли, что в духовной жизни вы многое делаете по привычке, движетесь по инерции и ускоряетесь, только когда жизнь отвесит хорошего «пинка» в виде трудностей. Вы замечаете, что такое христианство лишено благодати? Конечно же, в нем мало нужды в Господе. Оно не горит любовью. Другими словами, драгоценная личность Христа остается в стороне. И тогда вы, как котенок, бестолково гоняетесь за неуловимым солнечным зайчиком христианских дисциплин и обязанностей, но не обращаете внимания на солнце славы в лице Иисуса Христа.

Александр Гуртаев - И Агнец Он, и Лев: Познание славы Иисуса Христа

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2017 г. — 266 с.

ISBN 978-5-7454-1444-2

Александр Гуртаев - И Агнец Он, и Лев : Познание славы Иисуса Христа - Содержание

  • Предисловие

  • Глава 1. Введение: уподобление образу Иисуса Христа

  • Глава 2. Святость Иисуса Христа

  • Глава 3. Ревность Иисуса Христа

  • Глава 4. Божественная власть Иисуса Христа

  • Глава 5. Смирение Иисуса Христа

  • Глава 6. Милосердие Иисуса Христа

  • Глава 7. Мудрость Иисуса Христа

  • Глава 8. Любовь Иисуса Христа

  • Глава 9. Покорность Иисуса Христа

  • Глава 10. Заключение: любовь к Иисусу Христу

  • Послесловие

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель

Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books