христианство в набор правил, свод законов, ряд привычек и позабыть о самом Иисусе Христе. Вероятно, вы встречали таких людей, которые молятся правильными словами, но в поступках и решениях не руководствуются постоянной зависимостью от Бога.

Их «бренная оболочка» исправно занимает место на церковной скамье каждое воскресенье, но при этом они не поклоняются Богу сердцем и не участвуют в духовной жизни других. Они читают Библию, но не готовы подчиняться ей. Возможно, вы и сами не раз ловили себя на мысли, что в духовной жизни вы многое делаете по привычке, движетесь по инерции и ускоряетесь, только когда жизнь отвесит хорошего «пинка» в виде трудностей. Вы замечаете, что такое христианство лишено благодати? Конечно же, в нем мало нужды в Господе. Оно не горит любовью. Другими словами, драгоценная личность Христа остается в стороне. И тогда вы, как котенок, бестолково гоняетесь за неуловимым солнечным зайчиком христианских дисциплин и обязанностей, но не обращаете внимания на солнце славы в лице Иисуса Христа.

Александр Гуртаев - И Агнец Он, и Лев: Познание славы Иисуса Христа

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2017 г. — 266 с.

ISBN 978-5-7454-1444-2

Александр Гуртаев - И Агнец Он, и Лев : Познание славы Иисуса Христа - Содержание

Предисловие

Глава 1. Введение: уподобление образу Иисуса Христа

Глава 2. Святость Иисуса Христа

Глава 3. Ревность Иисуса Христа

Глава 4. Божественная власть Иисуса Христа

Глава 5. Смирение Иисуса Христа

Глава 6. Милосердие Иисуса Христа

Глава 7. Мудрость Иисуса Христа

Глава 8. Любовь Иисуса Христа

Глава 9. Покорность Иисуса Христа

Глава 10. Заключение: любовь к Иисусу Христу

Послесловие

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель