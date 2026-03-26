Гуртаев - Он все еще близко

Два основных раздела псалма 18 легко различимы. Автор переходит от общего откровения, данного Богом через творение (стихи 2-7), к особому откровению в виде Божьего Слова (стихи 8-15). Если в первой части псалма Давид дает Богу самое общее обозначение Эл (18:2), то во второй переходит на заветное имя Яхве, которое упоминается семь раз. Даже ритм и длина строк меняются при переходе от одной части псалма к другой. Более того, через весь псалом тянется еще одна нить, которая указывает наречь. Сначала Бог говорит через творение, обращаясь ко всему миру (18:2-7), затем Он говорит через Слово, наставляя Свой народ (18:8-15), а оно, в свою очередь, влияет на то, что говорят послушные Божьему руководству люди (18:13-15).

Речь. Общение. Отношения. Таким образом, мы подходим к центральной теме нашего изучения. Что такое отношения с Богом? В течение двух последних недель я услышал несколько поразительных высказываний, которые выдают непонимание сути отношений с Богом. Походив некоторое время в евангельскую церковь, один человек начал терять интерес к истине Писания и в качестве объяснения заявил служителям: «У вас я потерял Бога!» Правда, следует отметить, что этот человек имел предшествующий опыт посещения харизматической церкви и, видимо, совсем не представлял, что такое верное следование за Господом, несмотря на трудности и искушения.

Другой человек, размышляя об упадке в духовной жизни, сетовал: «Я просто не чувствую эмоций Бога в ответ на мою молитву!» Ложные ожидания ведут к неудовлетворенности в общении Господом через изучение Слова и молитву. Однако отношения с Богом едва ли можно рассматривать только лишь с позиции положительных эмоций. В них есть всё! И наслаждение Божьим присутствием и поиск Бога, Который, как кажется, скрывает Свое лицо, и глубинная радость, и сокрушение вперемешку с печалью, и ожидание Божьей милости у Его престола и уверенность в уповании на Него, и восторг победы и тяготы изнуряющей борьбы с грехом.

Иначе говоря, отношения с Богом — это не легкая прогулка рука об руку с Богом под безоблачным небом райского курорта. Здесь, на грешной земле, это в первую очередь борение с грехом через упование на безграничную Божью милость и Его же могущественную силу. Эта борьба вновь и вновь указывает нам на огромную нужду человека в Боге, в Его прощении и защите. В итоге, глубокие личные отношения с Господом ведут детей Божьих к одному всепоглощающему желанию — быть благоугодными Богу (18:15), даже несмотря на непрекращающуюся борьбу с грехом.

Александр Гуртаев ; Самара : Благая весть, 2022. — 240 с.

ISBN: 978-5-7454-1745-0

Гуртаев Александр - Он все еще близко - Упование на Бога посреди смятения - Содержание

Посвящение

Предисловие

Глава 1. Успокоение (Псалом 16:15)

Глава 2. Борение (Псалом 18:13-15)

Глава 3. Восхваление (Псалом 19:8-9)

Глава 4. Созерцание (Псалом 26:4)

Глава 5. Смирение (Псалом 33:19)

Глава 6. Наслаждение (Псалом 36:3-4)

Глава 7. Охранение (Псалом 38:2)

Глава 8. Осознание (Псалом 39:18)

Послесловие

Библиография

Указатель текстов Писания

Тематический указатель