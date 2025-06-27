Некогда один из слушателей Иисуса Христа задал Ему вопрос, который сильно беспокоил его. Надо признать, что этот вопрос не перестает тревожить и нас. Услышав проповедь Евангелия Царства, этот человек спросил: «Господи, неужели мало спасающихся?» (Лук. 13:23). Ответ Господа нельзя назвать обнадеживающим: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут» (13:24).

Оглядываясь вокруг себя, мы также замечаем, что спасаемых мало. Мы видим, что люди не могут вырваться из цепких когтей греха. Даже те из них, кто окружен Евангелием с детства или ищет знакомства с ним впоследствии, приходят в церковь и нередко уходят из нее. Это реальная картина мира, в котором мы живем: люди с трудом переступают порог церкви, но без проблем покидают ее.

Когда мы сталкиваемся с этой реальностью лицом к лицу, то пытаемся найти ответ на животрепещущие вопросы — почему люди, которые знакомы с Евангелием, не приходят к Христу и почему люди, которые испытали влияние Божьего Слова, уходят от Христа? Нельзя сказать, что это простые вопросы. Они вызывают множество споров среди христиан. Верующие люди предпочитают различные богословские позиции и прибегают к помощи различных богословских объяснений. В итоге спорящие стороны дают разные определения людям, оставшимся без Христа, несмотря на знакомство с Благой Вестью.

Однако горячие споры о том, кто действительно может потерять спасение, нередко ведут к одному важному упущению. Речь идет о людях с ожесточенным сердцем и той трагедии, которая ожидает их. Нам трудно читать библейские тексты о том, что такие люди рискуют навеки лишиться милости Божьей. Возможно, мы хотели бы обойти их стороной, но никак нельзя игнорировать слова Самого Господа, Который снова и снова говорит, к примеру, пророку Иеремии…

Все тексты из Библии цитируются по русскому Синодальному переводу, кроме отдельно упомянутых случаев. Изучение основных текстов в каждой главе опирается на греческий и еврейский текст из следующих изданий: The Greek New Testament / ed. Aland B. et al. 5th rev. ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2014 (далее — UBSS) и Biblia Hebraica Stuttgartensia / ed. Ellinger K. and Rudolph W. 5th ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997 (далее — BHS).

Александр Гуртаев — Спасение, которое действительно можно потерять — Трагедия ожесточенного сердца

Самара: Издательство «Благая Весть», 2025. — 184 с.

ISBN 978-5-7454-1935-5

Александр Гуртаев — Спасение, которое действительно можно потерять — Содержание