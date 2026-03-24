Едва ли кто-то будет возражать, что Иоаннова литература (Corpus lohanneum) занимает важное место в Новом Завете. Евангелие от Иоанна, 1, 2 и 3 Иоанна, а также Откровение Иоанна заслуживают особого внимания экзегетов и экспозиторов.

Иоаннова литература привлекла мое внимание еще в 2004 году. Все началось с изучения кратких посланий и их экспозиции в поместной церкви. Далее, мой интерес перенесся на Евангелие от Иоанна. Его исследованию я и посвятил последующие годы. Начиная с 2008 года Иоаннова литература стала предметом моего академического исследования и применения в практическом служении. С ней был связан ряд семинаров, серий проповедей, статей, а также магистерская и докторская диссертации. Исследовательский труд позволил мне познакомиться с широким кругом литературы, посвященной произведениям Иоанна, а также с многообразием трудных вопросов, которые появляются при их изучении.

Осознавая свое несовершенство, я тем не менее решился начать серию «Библиотека проповедника: Иоаннова литература». Я бы хотел поделиться экзегетическими и богословскими исследованиями в этой области и подогреть интерес экзегетов и экспозиторов к глубокому изучению этой части Нового Завета. Серия включает такие важные разделы, как вводные вопросы, экзегеза, богословие, а также экспозиция Иоанновой литературы.

Да благословит Господь каждого читателя найти в томах этой серии пищу для размышления и инструменты для служения поместной церкви во славу Божью!

Александр Гуртаев - Возьми, читай - Приглашение к изучению Евангелия от Иоанна

Самара: Благая Весть, 2022. - 176 с. - (Серия «Библиотека проповедника: Иоаннова литература». Том 1. Введение)

ISBN 978-57454-1728-3

Александр Гуртаев - Возьми, читай – Содержание