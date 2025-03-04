Наверное, не совсем корректно будет использовать слово «беспокойство», чтобы описать мои противоречивые чувства, когда я столкнулся с дилеммой: что же более соответствует истине — эволюция или сотворение? Два моих студента из Стоматологического колледжа Бэйлора предложили мне рассмотреть возможность того, что именно Бог сотворил землю и все живое на ней, и сделал это именно так, как это описывается в первой главе книги Бытие. Моя первая реакция на это была следующей: «Только несведущий глупец поверит в эти древние мифы из Библии»...

Вырос я в номинальной христианской семье. При рождении меня крестили в методистской церкви. После того, как я в возрасте двенадцати лет прошел обряд конфирмации, мама решила перейти в баптистскую церковь. Несмотря на то, что она всегда брала меня с собой на служения, я не очень-то верил, что Бог есть. Люди, окружавшие меня, хотя и считали себя верующими, были больше похожи на лицемеров. Поэтому я посещал церковь только ради мамы.

Наша новая баптистская община была настолько маленькой, что там невозможно было укрыться за чужими спинами. Все знали друг о друге все. Пастор, увидев в зале нового молодого человека, принялся проповедовать о том, что кому-то в общине необходимо выйти к алтарю и покаяться. Это он делал каждое воскресенье, и все прихожане прекрасно понимали, что он имел в виду меня. Вскоре мне надоела его настойчивость, и, чтобы он перестал «давить» на меня своими призывами, я решил выйти на покаяние. Но сделал это чисто формально, чтобы пастор больше не докучал мне.

В следующее воскресенье пастор изменил свою проповедь. Теперь он говорил о том, что кому-то из находящихся здесь необходимо принять водное крещение. Как и прежде, он стал напоминать об этом каждое служение, и все присутствующие прекрасно понимали, что он опять имел в виду меня. Чтобы меня оставили в покое, я решил принять водное крещение. Однако ни мое покаяние, ни крещение не были чистосердечными. Я был далек от Бога и веры. В воскресенье приходил в церковь, а по вечерам и в субботу посещал бары и танцы — гулял, как это делала вся мирская молодежь.

В Бога я не верил. Скорее всего, склонялся на сторону агностиков. Однозначно отвергать Его существование не спешил, но и не верил в то, что какое-либо религиозное учение истинно. В те годы Америка была охвачена движением хиппи, в котором было модно увлекаться дзен-буд- дизмом. Я начал изучать и практиковать этот вид религии.

Павел Гуржий - Бог есть

Санкт-Петербург: «Вестник пробуждения», 2022. – 210 с.

ISBN 978-5-7454-1756-6

Павел Гуржий - Бог есть – Содержание

Бог есть Реальные истории реальных людей

Наука и Бог

От эволюциониста к креационисту Доктор Джоб Мартин

Бог - Начальник жизни

Я перестала делать аборты Лариса Гапоненко

Страх смерти

Я родилась свыше Сусанна Надточаева

Бог говорит по-другому Пастор Кеннет О’Салливан

Исцеление

Исцеление от паралича Евгения Косюга-Полищук

Я исцеляю тебя и всю твою семью Влад Гнатюк

Бог слышит молитвы Любовь Люлькина

Когда в жизни все идет не по плану

Бог учил меня доверять Ему Надежда Роспотнюк

Не моя воля Владимир Гуревский

Бог, я Тебя не понимаю

Я огорчился на Бога Виктор Юркив

Я —второй Виталий Бождуга

Бог не ошибается Юрий Цытович

Мне нужно чудо

Трагедия и чудо в Тихом океане Александр Тупиков

Огненные столбы Ольга Босовик

Бог верен Антонина Селюжицкая

Бог разрушил их дело Владимир Кебец

Пробуждение в Коростене Владимир Шевчук

Смысл жизни

От бизнесмена к пастору Юрий Колесников

Обещание в снежной пустыне Павел Синица

Небо

Я видела Небо София Шевчук

Что дальше?