Гузик - Комментарий на Евангелие от Марка

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Дэвид Гузик – Комментарий на Евангелие от Марка

Пер. с англ. - М.: Триада, 2021. - 338 с.

ISBN 978-5-86181-673-1 (в пер.)

Дэвид Гузик – Комментарий на Евангелие от Марка – Содержание

  • Евангелие от Марка, глава 1. Начало Евангелия

  • Евангелие от Марка, глава 2, Разногласия с религиозными лидерами

  • Евангелие от Марка, глава 3. Двенадцать, избранных следовать за Иисусом

  • Евангелие от Марка, глава 4, Притчи о Царстве и слава Царства

  • Евангелие от Марка, глава 5. Иисус демонстрирует Свою власть

  • Евангелие от Марка, глава 6. Непринятие, мнения и чудеса

  • Евангелие от Марка, глава 7. Объявление пищи и людей ритуально чистыми

  • Евангелие от Марка, глава 8. Кто такой Иисус?

  • Евангелие от Марка, глава 9. Преображение

  • Евангелие от Марка, глава 10. Иисус учит о браке, богатстве и служении

  • Евангелие от Марка, глава 11. Иисус приходит в Иерусалим

  • Евангелие от Марка, глава 12. Полемика Иисуса с властями

  • Евангелие от Марка, глава 13. Речь на Елеонской горе

  • Евангелие от Марка, глава 14. Предательство, арест Иисуса и суд

  • Евангелие от Марка, глава 15. Распятие Иисуса

  • Евангелие от Марка, глава 16. Иисус воскрес

