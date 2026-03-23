Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Дэвид Гузик - Комментарий на Книгу Деяний Апостолов

Пер. с англ. - М.: Триада, 2021. - 540 с.

ISBN 978-5-86181-677-9 (в пер.)

Дэвид Гузик - Комментарий на Книгу Деяний Апостолов – Содержание

  • Деяния, глава 1. Иисус восходит на небеса. Выбран новый апостол

  • Деяния, глава 2. Святой Дух излит на церковь

  • Деяния, глава 3. Хромой исцелен

  • Деяния, глава 4. Петр и Иоанн перед Синедрионом

  • Деяния, глава 5. Рост церкви вопреки сопротивлению

  • Деяния, глава 6. Назначение диаконов и арест Стефана

  • Деяния, глава 7. Ответ Стефана Синедриону

  • Деяния, глава 8. Филипп и самаряне

  • Деяния, глава 9. Обращение Савла Тарсянина

  • Деяния, глава 10. Корнилий, Петр и обращение язычников

  • Деяния, глава 11. Защита служения язычникам

  • Деяния, глава 12. Иаков убит, Петр освобожден

  • Деяния, глава 13. Первое миссионерское путешествие Павла начинается

  • Деяния, глава 14. Завершение первого миссионерского путешествия

  • Деяния, глава 15. Иерусалимский совет

  • Деяния, глава 16. Начало второго миссионерского путешествия

  • Деяния, глава 17. Павел в Фессалонике, Верии и Афинах

  • Деяния, глава 18. Павел в Коринфе

  • Деяния, глава 19. Павел в Ефесе

  • Деяния, глава 20. Прощание Павла с ефесскими старейшинами

  • Деяния, глава 21. Павел прибывает в Иерусалим

  • Деяния, глава 22. Проповедь Павла в Иерусалиме

  • Деяния, глава 23. Павел под защитой — от Иерусалима до Кесарии

  • Деяния, глава 24. Суд Феликса над Павлом

  • Деяния, глава 25. Павел перед судом Феста

  • Деяния, глава 26. Защита Павла перед царем Агриппой

  • Деяния, глава 27. Кораблекрушение по пути в Рим

  • Деяния, глава 28. Павел прибывает в Рим

Views 32
Rating
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

