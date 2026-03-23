Гузик - Комментарий на Послание Евреям
Послание Евреям было адресовано христианам, унывающим и готовым опустить руки перед лицом скорбей и испытаний. Исполненный Духом Святым, автор Послания Евреям рассказывает верующим о том, что Иисус помогает нам пережить даже самые тяжелые времена. В этом Послании вы увидите, что Иисус неизмеримо лучше Ветхого Завета, Он превосходнее ангелов; лучше быть с Ним, чем просто сдаться. Этот комментарий помогает разобраться и с наиболее трудными для понимания и противоречивыми отрывками из Послания Евреям.
Дэвид Гузик - Комментарий на Послание Евреям
Издательство Триада, 2016. - 196 с.
ISBN 978-5-86181-601-4
Дэвид Гузик - Комментарий на Послание Евреям - Содержание
Евреям, глава 1. Превосходный Спаситель
Евреям, глава 2. Иисус — наш старший брат
Евреям, глава 3. Иисус превосходнее Моисея
Евреям, глава 4. Войти в Его покой
Евреям, глава 5. Иисус — священник вовеки
Евреям, глава 6. Предостережение для унывающих верующих
Евреям, глава 7. Лучшее священство, лучший Первосвященник
Евреям, глава 8. Новый, лучший завет
Евреям, глава 9. Сравнение Ветхого и Нового Завета
Евреям, глава 10. Крепко держаться совершенной жертвы
Евреям, глава 11. Примеры веры в помощь унывающим
Евреям, глава 12. Причины, чтобы преодолеть времена уныния
Евреям, глава 13. Жить правильной христианской жизнью
Послание Евреям. Библиография
