В словарных статьях данного учебного словаря (свыше 400), расположенных в алфавитном порядке, рассматриваются наиболее важные и характерные явления культурного процесса, происходившего в Византии, описываются культурные центры и художественные памятники, их своеобразие, даются справки творческо-биографического характера о выдающихся философах, богословах, архитекторах, скульпторах, художниках, музыкантах, писателях и поэтах, внёсших вклад в сокровищницу мировой культуры. В конце словаря приведён список использованной литературы.

Маргарита Алексеевна Гузик - Культура Византии - Истоки православия – Учебный словарь

Издательство Флинта, 2012. – 338 с.

ISBN 978-5-9765-1402-7

Маогарита Гузик - Культура Византии - Истоки православия – Учебный словарь - Предисловие

В последние десятилетия в условиях кризисного состояния российского общества, повсеместного распространения массовой культуры, ослабления нравственного климата, снижения самоценности человеческой личности особое значение приобретает возвращение к истокам русской культуры и её стержню вплоть до конца XIX века - православию. Нельзя представить русского пространства и православия без Византии, сформировавшейся в недрах Римской империи на территории Греции, Малой Азии, Северного Египта, без её столицы – Константинополя (Царьграда) и без главной православной святыни – храма св. Софии. Изучать культуру Византии – значит приблизиться к пониманию того бесценного наследия, которое Русь получила при крещении.

Византия нашла такой образ мира, который удовлетворял потребности многих народов на стадии феодализма. Византийцы открыли духовную природу человека. Культурные процессы, происходившие в этой стране, способствовали рождению синтеза эллинистической философии, христианского нравственного религиозного учения и восточных мистических идей. В эпоху средневековья Византия являлась великой православной греческой империей и оставалась единственной хранительницей эллинистических традиций, послуживших основой развития гуманистических идей в XV-XVI вв.

В Византии христианская религия создала уникальные условия для появления нового типа культуры, влияние которой ощутили на себе как страны, примыкавшие к византийскому региону (Македония, Херсонес и др.), так и те страны, для которых Византия являлась колыбелью православия (Сербия, Болгария, Грузия, Древняя Русь). Византийские «отцы церкви» разработали религиозную философскую систему – патристику, - догматическое богословие, каноническое право, литургику, гомилетику и другие теологические дисциплины, получившие широкое распространение в богословских школах Запада и Востока. Культовая система, форма и содержание византийского богослужения были восприняты православными церквами в балканских странах и в Древней Руси наряду со многими традициями византийского церковного зодчества, иконописи, фресковой живописи, музыки и литературы, что способствовало развитию национальных художественных культур. Византийское влияние испытали на себе и страны Западной Европы, трансформировавшие христианскодогматические формы.