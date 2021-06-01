Романо Гвардини - «Божественная комедия» Данте - Ее основные религиозные и философские идеи

Маститые ученые, пожалуй, больше любят читать даже не сами книги, а их названия на корешках. Если название их заинтересует, они моментально прикидывают, какую книгу написали бы на эту тему сами. И на защитах диссертаций они задают вопросы соответствующим образом: «А есть ли у вас в диссертации на такую тему главы про это и про это? Они непременно должны там быть! Иначе получится, что тема не раскрыта! »

У читателей не столь маститых, а значит, несколько менее авторитарных, но ничуть не меньше склонных к научным фантазиям, название книги тоже возбуждает воображение. Название очаровывает, то есть порождает фантазии. Чтобы читатель не разочаровался, автор должен не давать ему очаровываться. Он сразу же проводит корректировку ожиданий. Даже к статье в научном журнале ныне обязательно прилагается аннотация, после которой статью в принципе можно и не читать, если нет желания или времени вникать в детали. Но это — не для экономии времени читателей, а по гораздо менее альтруистическим соображениям — чтобы они поменьше фантазировали и не предъявляли излишних претензий. Для тех же целей к солидным книгам непременно полагается предисловие, которое сразу же извещает, чего от этой книги следует ждать, а чего от нее ждать не нужно. Предисловие настраивает читателя на восприятие. А послесловие объясняет, почему его неоправданные ожидания не сбылись.

«Божественная комедия» Данте не обойдена вниманием в отечественной научной литературе. Достаточно сказать, что ее переводчик М. Л. Лозинский удостоился в 1946 г. за свой подвижнический труд Сталинской премии I степени. Столь высоко оцененное государством произведение, конечно же, исследовали широко, обстоятельно, разносторонне и со всей ответственностью. А некоторые исследователи просто наслаждались художественным мастерством Данте и полетом его творческой фантазии, не оглядываясь ни на какие сторонние оценки. Потому может показаться, что о «Божественной комедии» российскому читателю уже сказано все.

Романо Гвардини - «Божественная комедия» Данте: Ее основные религиозные и философские идеи

Пер. с нем. и предисл. А. В. Перцева

СПб.: Владимир Даль, 2020. 498 с.

ISBN 978-5-936l5-224-5

Романо Гвардини - «Божественная комедия» Данте: Ее основные религиозные и философские идеи - Оглавление

А. В. Перцев. Тринадцать лет откровения: «Божественная комедия» Данте глазами теолога и философа Романо Гвардини

Комментарий к изданию

ВВЕДЕНИЕ ЖИЗНЬ ДАНТЕ, ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО