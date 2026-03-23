Гвардини - Картина мира и боговдохновленность

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Biblical Studies, Theology

Романо Гвардини - Гёльдерлин - Картина мира и боговдохновленность

Санкт - Петербург, "Наука", 2015г.

ISBN 978-5-02-038409-5

Романо Гвардини - Гёльдерлин - Картина мира и боговдохновленность - Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие издательства ко второму изданию

ПЕРВЫЙ КРУГ Поток и гора

  • Предварительное замечание [1939]

  • Феномен и сопряженный с ним взгляд

  • Потоки и моря

  • Гимн Рейну

  • Другие потоки

  • Горы и вершины

  • Альпы и вулкан

  • Пространство существования

ВТОРОЙ КРУГ Человек и история

  • Предварительное замечание

  • Историческая деятельность, свобода и государство

  • Природа, любовь и культура

  • Мертвое и былое

  • Смысл гёльдерлиновской идеи истории

ТРЕТИЙ КРУГ Боги и религиозное отношение

Боги

  • Предварительное замечание

  • Эфир

  • Земля

  • Миф о Небесах и Земле

  • Аполлон и Посейдон

  • Дух времени

  • Дионис

  • Сатурн

  • Бог в нас, неназванный и новый бог

  • Единый Бог

Религиозное отношение

  • Предварительное замечание

  • Незнакомость, открытие в откровении и называние

  • Отрешенность и благоговение, приближение и восприятие

  • Господство и повиновение

  • Бытие вдали, приход и празднество

  • Бедствие сущестованивания и стойкость

Сущность и единство богов

  • Сущность богов

  • Единство богов

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ Природа

Предварительное замечание

Гиперион

  • Произведение и его содержание

  • Люди и природа

Эмпедокл

  • Характер произведений об Эмпедокле

  • Образы драмы

  • Природа

Наброски гимнов, сделанные в позднее время

  • «Созрели, в пламя опущены...»

  • «Но когда небесные закончили строить»

ПЯТЫЙ КРУГ Христос и христианское

  • Предварительное замечание

  • Юные годы и молодость

  • Зрелость

  • Гимн, посвященный Мадонне

  • Смысл образа Христа в творцестве Гёльдерлина

Перцев А. В. Поэт как свидетель бытия: феноменолого-герменевтическое толкование поэзии Ф. Гёльдерлина

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books