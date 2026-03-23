Мы уже немало размышляли о Боге Живом, разобрали уже не мало мест Священного Писания, говорящих о Нем. При этом едва ли не возникал уже один вопрос, которым мы теперь и займемся: как появляется у нас знание о Боге Живом? Как постигаем мы Его?
Одно ясно, как будто, с самого начала: что для этого недостаточно одного отвлеченного мышления. Работой одного рассудка нельзя дойти до живого познания Бога. Если такая работа проводится искренне, она может оказать в этом отношении хорошую, честную
услугу; но подлинное постижение Бога Живого никогда не будет плодом одного только мышления.
Романо Гвардини - О Боге Живом
Второе издание
Издательство «Жизнь с Богом»
Брюссель 1995 - 91 с.
Романо Гвардини - О Боге Живом - Содержание
В напутствие
Лик божий
Промысл
Бог видит
Воля божия
Раскаяние
Сердце и Бог
Долготерпение божие
Как узнают о Боге
Царь, для которого все живо
Бог утешает
Новое небо и новая земля
Свет сердечный
