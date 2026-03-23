Мы уже немало размышляли о Боге Живом, разобрали уже не мало мест Священного Писания, говорящих о Нем. При этом едва ли не возникал уже один вопрос, которым мы теперь и займемся: как появляется у нас знание о Боге Живом? Как постигаем мы Его?



Одно ясно, как будто, с самого начала: что для этого недостаточно одного отвлеченного мышления. Работой одного рассудка нельзя дойти до живого познания Бога. Если такая работа проводится искренне, она может оказать в этом отношении хорошую, честную

услугу; но подлинное постижение Бога Живого никогда не будет плодом одного только мышления.

Романо Гвардини - О Боге Живом

Второе издание

Издательство «Жизнь с Богом»

Брюссель 1995 - 91 с.

Романо Гвардини - О Боге Живом - Содержание