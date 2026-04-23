Гёте - Максимы и размышления

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Philology Literature
Series Слово о сущем (24 books)

Сборник «Максимы и размышления» — это итоговый философский синтез великого немецкого мыслителя и поэта, представляющий его взгляд на устройство мироздания и место человека в нем. Хотя сам Гёте не составлял этой книги в её нынешнем виде, он поручил своим секретарям собрать воедино разрозненные афоризмы из его романов, научных трактатов и личных дневников. В результате получилось уникальное энциклопедическое полотно, где вопросы естествознания соседствуют с глубокими интуициями о природе Бога, законах искусства и механизмах истории.

Настоящее издание базируется на современной немецкой версии Хельмута Купмана, которая систематизирует более тысячи высказываний по ключевым тематическим разделам. В отличие от прежних фрагментарных переводов, данный текст стремится передать «Максимы» как целостное философское высказывание. Это книга о мудрости практического действия, о поиске гармонии между субъективным опытом и объективными законами природы, ставшая своего рода интеллектуальным завещанием «олимпийца из Веймара» грядущим поколениям европейской культуры.

Иоганн Вольфганг Гёте — Максимы и размышления

Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2025. — 338 с.
ISBN 978-5-93615-368-6 (Серия «Слово о сущем»)

Максимы и размышления — Содержание

  • И. И. Докучаев. Литературно-художественная модель мира Иоганна Вольфганга Гёте и европейская культурная традиция

  • Бог и природа

  • Религия и христианство

  • Общество и история

  • Мышление и действие

  • Познание и наука

  • Искусство и художник

  • Литература и язык

  • Опыт и жизнь

Перевод Г. В. Снежинской под редакцией Д. В. Кузницына. Статья И. И. Докучаева.

Related Books

All Books