Сборник «Максимы и размышления» — это итоговый философский синтез великого немецкого мыслителя и поэта, представляющий его взгляд на устройство мироздания и место человека в нем. Хотя сам Гёте не составлял этой книги в её нынешнем виде, он поручил своим секретарям собрать воедино разрозненные афоризмы из его романов, научных трактатов и личных дневников. В результате получилось уникальное энциклопедическое полотно, где вопросы естествознания соседствуют с глубокими интуициями о природе Бога, законах искусства и механизмах истории.
Настоящее издание базируется на современной немецкой версии Хельмута Купмана, которая систематизирует более тысячи высказываний по ключевым тематическим разделам. В отличие от прежних фрагментарных переводов, данный текст стремится передать «Максимы» как целостное философское высказывание. Это книга о мудрости практического действия, о поиске гармонии между субъективным опытом и объективными законами природы, ставшая своего рода интеллектуальным завещанием «олимпийца из Веймара» грядущим поколениям европейской культуры.
Иоганн Вольфганг Гёте — Максимы и размышления
Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2025. — 338 с.
ISBN 978-5-93615-368-6 (Серия «Слово о сущем»)
Максимы и размышления — Содержание
И. И. Докучаев. Литературно-художественная модель мира Иоганна Вольфганга Гёте и европейская культурная традиция
Бог и природа
Религия и христианство
Общество и история
Мышление и действие
Познание и наука
Искусство и художник
Литература и язык
Опыт и жизнь
Перевод Г. В. Снежинской под редакцией Д. В. Кузницына. Статья И. И. Докучаева.
