Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гёте - О Рембрандте

Гёте - О Рембрандте
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Series Антология мысли (5 books)

Сборник работ известных европейских мыслителей и литераторов конца XVIII — начала XX века представляет собой глубокое интеллектуальное исследование жизни, творчества и мировоззрения великого голландского живописца Рембрандта Харменса ван Рейна. В книгу вошли классические эссе Иоганна Вольфганга Гёте, Ипполита Тэна, Эжена Фромантена и Эмиля Верхарна, каждый из которых анализирует феномен рембрандтовского гения сквозь призму собственной философской, социологической или поэтической методологии. Особое внимание уделяется уникальной технике светотени мастера и его способности трансформировать библейские сюжеты, возвращая им первозданную евангельскую простоту, глубину и сострадание к человеческой немощи.

Издание выпущено в серии «Антология мысли» и ориентировано на студентов, преподавателей, специалистов в области истории западной культуры, теологической эстетики и искусствоведения, а также на широкий круг читателей, ищущих интеллектуально зрелого осмысления христианского искусства. Книга снабжена ценным историко-культурным материалом и служит прекрасным пособием для понимания того, как догматические и духовные основания эпохи Реформации воплощались в визуальных образах, продолжая оказывать колоссальное влияние на европейскую мысль и религиозное сознание.

Гёте Иоганн Вольфганг, Тэн Ипполит, Фромантен Эжен, Верхарн Эмиль – О Рембрандте – Сборник работ известных европейских писателей конца XVIII - начала ХХ в., посвященных биографии и творчеству Рембрандта

— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 115 с.: [18] с. цв. вкл. — (Серия «Антология мысли».)
ISBN 978-5-534-10947-4

Гёте Иоганн Вольфганг, Тэн Ипполит, Фромантен Эжен, Верхарн Эмиль – О Рембрандте – Содержание

  • Гёте

    • По поводу Фальконе и о Фальконе

    • Рембрандт-мыслитель

  • Ипполит Тэн

    • Философия искусства

  • Фромантен

    • Старые мастера

  • Эмиль Верхарн

    • Рембрандт

      • I. Место Рембрандта в голландском искусстве

      • II. Жизнь Рембрандта

      • III. Характер Рембрандта

      • IV. Творчество Рембрандта

      • V. Рембрандт как гравер

      • VI. Техника, колорит, composition

      • VII. Влияние Рембрандта

      • VIII. Наследие Рембрандта

      • IX. Заключение

  • Новые издания по дисциплине «История искусства» и смежным дисциплинам

Views 32
Rating
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books