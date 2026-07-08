Гёте - О Рембрандте
Сборник работ известных европейских мыслителей и литераторов конца XVIII — начала XX века представляет собой глубокое интеллектуальное исследование жизни, творчества и мировоззрения великого голландского живописца Рембрандта Харменса ван Рейна. В книгу вошли классические эссе Иоганна Вольфганга Гёте, Ипполита Тэна, Эжена Фромантена и Эмиля Верхарна, каждый из которых анализирует феномен рембрандтовского гения сквозь призму собственной философской, социологической или поэтической методологии. Особое внимание уделяется уникальной технике светотени мастера и его способности трансформировать библейские сюжеты, возвращая им первозданную евангельскую простоту, глубину и сострадание к человеческой немощи.
Издание выпущено в серии «Антология мысли» и ориентировано на студентов, преподавателей, специалистов в области истории западной культуры, теологической эстетики и искусствоведения, а также на широкий круг читателей, ищущих интеллектуально зрелого осмысления христианского искусства. Книга снабжена ценным историко-культурным материалом и служит прекрасным пособием для понимания того, как догматические и духовные основания эпохи Реформации воплощались в визуальных образах, продолжая оказывать колоссальное влияние на европейскую мысль и религиозное сознание.
Гёте Иоганн Вольфганг, Тэн Ипполит, Фромантен Эжен, Верхарн Эмиль – О Рембрандте – Сборник работ известных европейских писателей конца XVIII - начала ХХ в., посвященных биографии и творчеству Рембрандта
— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 115 с.: [18] с. цв. вкл. — (Серия «Антология мысли».)
ISBN 978-5-534-10947-4
Гёте Иоганн Вольфганг, Тэн Ипполит, Фромантен Эжен, Верхарн Эмиль – О Рембрандте – Содержание
Гёте
По поводу Фальконе и о Фальконе
Рембрандт-мыслитель
Ипполит Тэн
Философия искусства
Фромантен
Старые мастера
Эмиль Верхарн
Рембрандт
I. Место Рембрандта в голландском искусстве
II. Жизнь Рембрандта
III. Характер Рембрандта
IV. Творчество Рембрандта
V. Рембрандт как гравер
VI. Техника, колорит, composition
VII. Влияние Рембрандта
VIII. Наследие Рембрандта
IX. Заключение
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