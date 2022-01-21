1. ПРИЗНАНИЯ ИЗНУТРИ

«Принимай по две витаминки в день, одну зелененькую и одну красненькую», — сказала мама. Мне было всего восемь лет, но я спросил: «Зачем?»

«Это полезно».

«С чего ты взяла?»

«Дедушка сказал».

Вот и весь разговор. Слова деда в нашей семье не подвергались сомнению. Он был опытным врачом общей практики и, следовательно, не мог ошибаться. Изучая медицину, я однажды спросил его, не осталось ли у него каких-нибудь старых учебников, чтобы я мог сравнить их с моими и понять, как наука шагнула вперед за последние 50 лет. Его ответ меня ошеломил. Оказывается, после получения диплома он пожертвовал все свои книги студентам младших курсов, полагая, что и так уже помнит все, что ему нужно!

Я относился к деду с глубоким уважением и ценил его превосходную память, но во мне заговорил скептик. Как мог он быть уверен в пользе таблеток? Тем более они были невкусными и плохо пахли, несмотря на сахарное покрытие; когда я открывал банку с витаминами, то будто бы оказывался в аптеке.

Я бросил принимать таблетки, и мама, конечно же, догадалась, почему они не кончаются, но не стала заставлять меня их есть.

Тогда, в конце 1950-х, все казалось простым и понятным. Витамины необходимы организму — значит, есть таблетки, их содержащие, полезно для здоровья. Но биология куда сложнее, чем кажется. Человеческие особи миллионы лет шли к своему нынешнему облику, который отлично адаптирован к окружающей среде. Питаясь разнообразно, мы и так получаем достаточно витаминов и микроэлементов. Если некоторые наши предки получали их слишком мало, то имели меньше шансов продолжить ррд, чем те, кто либо нуждался в меньшем количестве витаминов, либо легче их усваивал.

Еще одно воспоминание детства показывает, насколько лекарственный маркетинг вредоносен и лжив. Погода в Дании в целом плохая, и родители, работавшие учителями и имевшие длинные отпуска, каждое лето уезжали на юг с палаткой. Сначала в Германию и Швейцарию, но, попав несколько раз под проливные дожди даже там, стали ездить в северную Ита­лию. Мой дед давал нам с собой препа­рат от поноса энтеровиоформ (клио­хинол). Он появился на рынке в 1934 году, но изучен был очень плохо2. Дед не знал, и представитель швейцарской компании Ciba ему не сообщил, что лечебные свойства препарата в отно­шении диареи бьmи спорными: он дей­ствовал только на лямблию и шигеллу, и то не гарантированно, поскольку не было ни одного рандомизированного исследования, сравнившего препарат и плацебо. Кроме того, вероятность по­встречать эти микроорганизмы в Италии отсутствовала. Диарею у путешественников почти всегда вызывают другие бактерии или вирусы, а не шигелал .

Как и многие другие врачи общей практики вплоть до наших дней, дед ценил визиты торговых представителей, но он стал жертвой теневого маркетинга, который привел к слишком частому использованию этого препарата. Компания Ciba рекламировала клиохинол как средство борьбы с амебной дизентерией, но, выйдя в 1953 году на прибыльный японский рынок, она уже толкала клиохинол по всему миру в качестве лекарства при всех формах дизентерии. Этот препарат нейротоксичен и вызвал катастрофу в Японии, где у 10 000 человек к 1970 году развилась подострая миело-оптическая невропатия (ПМОН)2. Жертвы ПМОН сперва страдали от покалывания в стопах, потом от полной потери чувствительности, а затем это переходило в паралич стоп и ног. У многих других развилась слепота и иные серьезные глазные заболевания.

В компании Ciba, которая позже стала компаниями Ciba-Geigy и Novartis, знали о вреде, но скрывали это десятилетиями4. Когда стало известно о трагедии в Японии, компания выступила с заявлениями в защиту препарата, указывая, что клиохинол не мог быть причиной ПМОН, потому что он практически не растворяется в воде и не всасывается организмом2. Однако юристы, готовя иск против компании, обнаружили свидетельства того, что препарат действительно всасывается, о чем компания также знала. Уже в 1944 году изобретатели клиохинола, на основании результатов исследований на животных рекомендовали строго контролировать употребление препарата и не принимать его дольше двух недель.

В 1965 году швейцарский ветеринар опубликовал результаты испытаний, показавшие, что у собак, которых лечили клиохинолом, развивались острые эпилептические судороги и они умирали. Угадайте, что компания Ciba ответила на это. Она вставила на упаковку препарата предупреждение, что его не следует тестировать на животных!

В 1966 году два шведских педиатра исследовали трехлетнего мальчика, лечившегося клиохинолом, который имел тяжелые нарушения зрения. Они опубликовали результаты своих исследований в медицинской литературе, а также информировали компанию Ciba, что клиохинол всасывается и может привести к повреждению зрительного нерва. Эти события, в том числе катастрофа в Японии, не оказали никакого видимого влияния на компанию, продолжавшую рекламировать препарат по всему миру. В 1976 году клиохинол был все еще широко доступен как безрецептурный препарат для профилактики и лечения диареи у путешественников, несмотря на отсутствие доказательств эффективности3. Листки-вкладыши в упаковках показали значительные разночтения в дозировке и длительности лечения, показаниях к применению, побочных эффектах и предостережениях в 35 разных странах — полный хаос.

К1981 году компания Ciba-Geigy уже выплатила более 490 миллионов долларов жертвам японской ПМОН, но продолжала продавать препарат вплоть до 1985 года — то есть в течение 15 лет после катастрофы. Министерство здравоохранения Японии, напротив, запретило препарат в течение месяца после того, как в 1970 году стало известно, что клиохинол вызывает ПМОН.

Эта история также говорит о полной несостоятельности независимых регуляторных агентств, которые должны были принять меры, но не сделали ничего.

Третье мое детское воспоминание о лекарствах, которые использовал дед, связано с кортикостероидами. Когда в 1948 году впервые синтезированный кортизон был дан 14 пациентам с ревматоидным артритом в клинике Майо в Рочестере (штат Миннесота), эффект был чудотворным.

Результаты были настолько поразительны, что некоторые люди поверили, что изобретено лекарство от ревматоидного артрита. Кортикостероиды высокоэффективны и против многих других заболеваний, в том числе астмы и экземы, но первоначальный энтузиазм быстро испарился, когда обнаружилось, что у них есть много серьезных побочных эффектов.

В середине 1960-х мой дед сломал бедро, и перелом никак не срастался. Он был обездвижен, провел два года в больнице, лежа на спине, с загипсованной ногой. Должно быть, это был своего рода рекорд для перелома шейки бедра. Трудно вспомнить в точности, что он говорил мне, но причиной этого было злоупотребление кортикостероидами в течение многих лет. Лекарство имело так много положительных эффектов, что дед думал, что его стоит принимать даже здоровым людям, чтобы укреплять силы и поднимать настроение. В последующих главах мы увидим, что мечта о лекарстве, легальном или нелегальном, которое улучшило бы наше естественное физическое состояние, настроение или расширило возможности интеллекта, кажется, не умрет никогда.

Возвращаясь в то время, я нахожу очень вероятным, что моего деда убедили принимать кортикостероиды продавцы лекарств, так как они редко говорят что-либо о вреде препаратов, при этом преувеличивая их преимущества, и часто рекомендуют лекарства даже без четких показаний.

Для увеличения объема продаж нет метода лучше, чем убеждать здоровых людей принимать лекарства, которые им не нужны.Все мои детские воспоминания о лекарствах— негативны. Лекарства, которые должны были приносить пользу, наносили мне вред. Меня укачивало в транспорте, и дед дал мне лекарство от тошноты. Несомненно, это был какой-то антигистаминный препарат, который вызвал у меня такую сонливость и дискомфорт, что после нескольких попыток я решил, что лучше уж тошнота, и отказался его принимать. Вместо этого я просил деда останавливать машину, когда подступала рвота.

Молодые люди ветрены, и им бывает трудно определиться с профессией. В 15 лет я бросил школу, решив стать радиомехаником. Я нескольких лет был страстным радиолюбителем. В середине лета я передумал и пошел учиться в гимназию, теперь убежденный, что стану инженером-электриком, но это также длилось недолго. Я переключился на биологию, которая была одним из самых популярных предметов в конце 1960-х; другим таким предметом была психология. Я знал, что в каждой из этих дисциплин было совсем немного рабочих мест, но меня не беспокоили такие тривиальные вопросы. В конце концов, я стал студентом в 1968 году, когда традиции оказались перевернуты с ног на голову и весь мир был у наших ног. Мы бурлили оптимизмом, и самым главным казалось найти личную философию жизни. Прочитав Сартра и Камю, я стал приверженцем идеи, что не должен следовать обычному порядку вещей, традициям или советам других людей, а должен решать сам за себя. Я вновь передумал и теперь захотел стать врачом.

Вышло так, что я в итоге получил оба образования. Я проводил каникулы у бабушки с дедушкой, и один из таких визитов убедил меня, что не стоит тратить жизнь на то, чтобы быть врачом. На последнем курсе медицинской школы дед пригласил меня к себе на прием. Он принимал в кабинете, расположенном в богатой части Копенгагена, и я не мог не заметить, что многие из проблем, с которыми туда обращались пациенты, не были чем-то действительно серьезным, а являлись следствием их скуки. Многие пациентки ничем не занимались, не работали и имели слуг, которые делали за них все по дому. Поэтому почему бы не нанести визит нежному и красивому доктору, как в анекдоте про трех женщин, которые регулярно встречались в приемной у врача. Однажды одна не пришла, и одна из пришедших спрашивает вторую, что случилось. «Увы, — отвечает та, — она не смогла прийти, потому что заболела».

Изучение животных казалось тогда более важным, и я кинулся заниматься биологией так, как будто это было спортивное состязание, которое поможет мне понять, что же, наконец, делать со своей жизнью. Шансы получить работу были мизерны, поскольку я не занимался исследованиями во время учебы и не предпринимал никаких других инициатив, которые бы заинтересовали работодателей больше, чем опыт остальных 50 выпускников.

Большинство в этой ситуации становилось школьными учителями. Я пытался, но не сложилось. ВДва закончить школу и вновь в нее вернуться, с той лишь разницей, что теперь я находился по другую сторону от учительского стола... Я был немногим старше учеников и чувствовал, что принадлежу скорее к ним, чем к племени колег-учителей, которые, кроме всего прочего, невероятно много курили. Я мог бы научиться курить трубку, но все равно не подходил для этой работы, и мне было трудно принять, что этим я буду заниматься следующие 45 лет. Как будто жизнь закончилась прежде, чем началась.

Питер Гётше - Смертельно опасные лекарства и организованная преступность: Как большая фарма коррумпировала здравоохранение

Москва : Издательство «Э», 2016. - 464 с.

ISBN 978-5-699-83580-5

Питер Гётше - Смертельно опасные лекарства и организованная преступность - Содержание

Предисловие Ричарда Смита

Предисловие Драммонда Ренни. Доказательства беззакония

Об авторе

Введение

1. Признания изнутри

Смерти астматиков были вызваны ингаляторами

Теневой маркетинг и исследования

2. Организованная преступность — бизнес-модель большой фармы

Компания Hoffman — La Roche — самый крупный наркодилер

Зал позора большой фармы

Преступления не прекращаются

Это — организованная преступность

3. Очень немногим пациентам лекарства идут на пользу

4. Клинические испытания нарушают социальный договор с пациентами

5. Конфликт интересов в медицинских журналах

6. Легкие деньги развращают

7. Что делают тысячи врачей на промышленной зарплате?

Посевные испытания

Найм авторитетных консультантов

Найм авторитетных преподавателей

8. Проблемы сбыта

Клинические испытания — это замаскированный маркетинг

Теневое авторство

Маркетинговая машина

Преодолевая тошноту

Чересчур дорогие лекарства

Слишком много лекарств для гипертоников

Организации пациентов

NovoSeven для раненых солдат

9. Плохая регуляция лекарств

Конфликт интересов в лекарственных агентствах

Коррупция в лекарственных агентствах.

Невыносимая легковесность политиков

Регуляция лекарств строится на доверии

Низкокачественное испытание новых лекарств

Слишком много предупреждений и слишком много лекарств

10. Открытый доступ к данным в лекарственных регуляторных агентствах

Наша победа в ЕМА в 2010 году

Доступ к данным в других регуляторных агентствах

Таблетки для похудения, которые убивают

11. Нейронтин — противоэпилептическое лекарство от всех болезней

12. Компания Merck — наши пациенты умирают первыми

13. Мошенничество в испытаниях целекоксиба и другая ложь

Вредоносный маркетинг

14. Перевод пациентов с дешевых лекарств на дорогие

Компания Novo Nordisk переводит пациентов на дорогой инсулин

Компания Astrazeneca переключает пациентов на дорогой «Снова-я» омепразол

15. Содержание глюкозы в крови было нормальным, но пациенты умерли

Компания Novo Nordisk вмешивается в академическую публикацию

16. Психиатрия — рай для фармацевтической промышленности

Мы все, что ли, сумасшедшие?

Психиатры в роли дилеров лекарств

Мистификация химического дисбаланса

Скрининг на предмет психических расстройств

Несчастные пилюли

Прозак, жуткое лекарство компании Eli Lilly, ставшее бестселлером

Упражнения — полезное вмешательство

Ложь о волшебных таблетках продолжается

17. Счастливые таблетки толкают детей на самоубийства

Исследование Glaxo 329

Сокрытие самоубийств и попыток самоубийства в клинических испытаниях

Вечнозеленый циталопрам от компании Lundbeck

Антипсихотические средства

Зипрекса — еще одно ужасное лекарство-бестселлер от Eli Lilly.

Итог по психотропным лекарствам

18. Запугивания, угрозы и насилие как метод продаж

Талидомид

Другие случаи

19. Мифы о разорении промышленности

Миф 1: Лекарства стоят дорого из-за высоких затрат на их открытие и разработку

Миф 2. Если мы не будем использовать дорогие лекарства, это помешает инновациям

Миф 3. Если вы покупаете дорогие лекарства, расходы окупаются

Миф 4. Революционые лекарства появляются посредством исследований, финансируемых промышленностью

Миф 5.Фармацевтические компании конкурируют на свободном рынке

Миф 6. Государственно-частные партнерства с промышленностью приносят пользу пациентам

Миф 7. Клинические испытания проводятся для повышения качества лечения

Миф 8. Нужно много лекарств одного и того же типа, потому что пациенты реагируют на них по-разному

Миф 9. Дженерики менее эффективны

Миф 10. Индустрия платит за непрерывное медицинское образование, потому что государственная казна этого не делает

20. Провал системы взывает к революции

Лекарства убивают

Сколько лекарств действительно нужно и по какой цене?

Работать только ради прибыли — неправильно

Клинические испытания

Лекарственные регуляторные агентства

Нельзя принимать суррогатные исходы

Безопасность

Все клинические данные должны быть опубликованы

Маркировка лекарств

Комитеты по лекарственным формулярам и клинические руководства

Маркетинг лекарств

Врачи и их организации

Ограниченные необразовательные гранты

Пациенты и их организации

Медицинские журналы

Журналисты

21. Посмеемся напоследок над большой фармой

Деньги не пахнут

Изобретение болезней

Предметный указатель