Взяв в руки эту книгу, вы, вероятнее всего, спросите себя: с чего бы это внимание русского читателя привлекли османские корсары? А возможно, спросите и о другом: а к чему мне события, происходившие в далекой дали, причем в XVI–XVII веках, когда Россия еще не имела выхода к морю? Но если вы думаете так – значит, вы смотрите на вещи узко, воспринимаете прошлое только в одном аспекте и оцениваете события в отрыве от цельности мировой истории. «Корсары султана» посвящены не воителям креста или полумесяца, не морским сражениям и грабежам, не борьбе разных государств. Это книга о золотом времени мусульманского корсарства в Средиземноморье – со всеми его правовыми, экономическими, социальными, культурными, военными и географическими особенностями. У нее самые разные источники: османские, французские, итальянские, испанские, английские, португальские, каталонские, латинские, немецкие… И позвольте мне объяснить, почему я уже с самого начала так красноречив.

В центре нашего внимания – воздействие корсарства (и его брата-близнеца – рабства) на общество Средиземноморья. Мы поговорим о том, как влиял на права берегового населения некий феномен, приведший к тому, что сотни тысяч людей временно или навсегда уходили с обжитых мест из-за нападений, схожих с набегами татар на русские земли в XVII столетии. Но и это не все. Мы увидим жизнь мюхтэди между их прошлым, от которого они отреклись, и неведомым будущим – и пусть читатели, не думая, будто история состоит лишь из нормативных культур, создаваемых в столицах, сами представят, какие страсти кипели в пограничье. В подтверждение сего в нашей книге изучена риторика священной войны – собственно, мы стремились показать, что культура газы, развитая в Стамбуле, не очень-то прижилась на средиземноморском «Диком Западе». Принимая во внимание русскую историю сосуществования с татарами, осмелюсь заметить, что в разделах такой тематики наши читатели найдут нечто очень близкое и знакомое.

В книге подробно рассмотрены и корсарские корабли, и сочетания флота, и военные тактики. Сам я склонен считать, что именно эти части наиболее оригинальны, ведь взор военно-морской историографии до сих пор прикован к океанам, а вот Средиземноморьем (и его корсарами) она во многом пренебрегла. Мы проверили и прояснили массу неясных выражений – которые, к слову сказать, повторяются и доныне, когда речь заходит об упомянутых кораблях. Мы привели и их изображения, взятые из самых разных источников, в том числе и из русских архивов, и рассказали о том, как верфи Северной Африки адаптировались к корабельным технологиям – и о том, как Великие географические открытия стали эпохой нескончаемых преобразований.

Гюркан Эмрах Сафа - Корсары султана: священная война, религия, пиратство и рабство в османском Средиземноморье, 1500-1700 гг.

перевод с турецкого О. Кульчинского

Москва : Эксмо, 2022. 560 с. : ил.

Путешественники во времени

ISBN 978-5-04-113947-6

Гюркан Эмрах Сафа - Корсары султана: священная война, религия, пиратство и рабство в османском Средиземноморье, 1500-1700 гг. - Содержание

СЛОВО К РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК КАРТ

СПИСОК ТАБЛИЦ

СПИСОК ЧЕРНО-БЕЛЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ТЕКСТЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ВСТУПЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. КОРСАРЫ

ЧАСТЬ 2. КОРАБЛИ

ЧАСТЬ 3. НА КОРАБЛЕ

ЧАСТЬ 4. ГЕОГРАФИЯ

ЧАСТЬ 5. ВОЙНА

ЧАСТЬ 6. ЭКОНОМИКА

ЧАСТЬ 7. ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ