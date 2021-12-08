Гюркан - Корсары султана
Взяв в руки эту книгу, вы, вероятнее всего, спросите себя: с чего бы это внимание русского читателя привлекли османские корсары? А возможно, спросите и о другом: а к чему мне события, происходившие в далекой дали, причем в XVI–XVII веках, когда Россия еще не имела выхода к морю? Но если вы думаете так – значит, вы смотрите на вещи узко, воспринимаете прошлое только в одном аспекте и оцениваете события в отрыве от цельности мировой истории. «Корсары султана» посвящены не воителям креста или полумесяца, не морским сражениям и грабежам, не борьбе разных государств. Это книга о золотом времени мусульманского корсарства в Средиземноморье – со всеми его правовыми, экономическими, социальными, культурными, военными и географическими особенностями. У нее самые разные источники: османские, французские, итальянские, испанские, английские, португальские, каталонские, латинские, немецкие… И позвольте мне объяснить, почему я уже с самого начала так красноречив.
В центре нашего внимания – воздействие корсарства (и его брата-близнеца – рабства) на общество Средиземноморья. Мы поговорим о том, как влиял на права берегового населения некий феномен, приведший к тому, что сотни тысяч людей временно или навсегда уходили с обжитых мест из-за нападений, схожих с набегами татар на русские земли в XVII столетии. Но и это не все. Мы увидим жизнь мюхтэди между их прошлым, от которого они отреклись, и неведомым будущим – и пусть читатели, не думая, будто история состоит лишь из нормативных культур, создаваемых в столицах, сами представят, какие страсти кипели в пограничье. В подтверждение сего в нашей книге изучена риторика священной войны – собственно, мы стремились показать, что культура газы, развитая в Стамбуле, не очень-то прижилась на средиземноморском «Диком Западе». Принимая во внимание русскую историю сосуществования с татарами, осмелюсь заметить, что в разделах такой тематики наши читатели найдут нечто очень близкое и знакомое.
В книге подробно рассмотрены и корсарские корабли, и сочетания флота, и военные тактики. Сам я склонен считать, что именно эти части наиболее оригинальны, ведь взор военно-морской историографии до сих пор прикован к океанам, а вот Средиземноморьем (и его корсарами) она во многом пренебрегла. Мы проверили и прояснили массу неясных выражений – которые, к слову сказать, повторяются и доныне, когда речь заходит об упомянутых кораблях. Мы привели и их изображения, взятые из самых разных источников, в том числе и из русских архивов, и рассказали о том, как верфи Северной Африки адаптировались к корабельным технологиям – и о том, как Великие географические открытия стали эпохой нескончаемых преобразований.
Гюркан Эмрах Сафа - Корсары султана: священная война, религия, пиратство и рабство в османском Средиземноморье, 1500-1700 гг.
перевод с турецкого О. Кульчинского
Москва : Эксмо, 2022. 560 с. : ил.
Путешественники во времени
ISBN 978-5-04-113947-6
Гюркан Эмрах Сафа - Корсары султана: священная война, религия, пиратство и рабство в османском Средиземноморье, 1500-1700 гг. - Содержание
СЛОВО К РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК КАРТ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ЧЕРНО-БЕЛЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ТЕКСТЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
ВСТУПЛЕНИЕ
- ЧАСТЬ 1. КОРСАРЫ
- ЧАСТЬ 2. КОРАБЛИ
- ЧАСТЬ 3. НА КОРАБЛЕ
- ЧАСТЬ 4. ГЕОГРАФИЯ
- ЧАСТЬ 5. ВОЙНА
- ЧАСТЬ 6. ЭКОНОМИКА
- ЧАСТЬ 7. ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГЛОССАРИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ
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