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Гжесяк-Фельдман - Психология конспирологического мышления

Моника Гжесяк-Фельдман - Психология конспирологического мышления
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy
«... теории заговора по-прежнему относятся в польской действительности к исследованиям так называемых неудобных тем, которые лучше не затрагивать...» - утверждает историк Лех Здыбель в публикации под названием « заговора и конспирологические теории в свете критического анализа и исторических ». Похоже, что приведенная здесь цитата утратила свою актуальность. Работа над этой книгой совпадает с периодом повышенного интереса к теориям заговора - в научных кругах, политике и широкой поп-культуре. В последнее десятилетие тема конспирологического мышления поднимается все чаще и чаще как публицистами, так и учеными в Польше, Европе и мире. Беглый анализ научной литературы свидетельствует о заметном росте числа публикаций о теориях заговора, которые появляются в журналах по социальным и гуманитарным наукам, а также в популярных биомедицинских периодических изданиях. Примером статьи из последних, может послужить краткий текст Дэвида Шарпа, опубликованный на страницах престижного журнала Lancet в октябре 2008 года, а также многочисленные статьи о теориях заговора о ВИЧ/СПИДе, которые систематически публикуются в ведущих медицинских научных журналах1. Рост числа публикаций касается и изданий, представляющих исследования, проведенные польскими психологами на польских респондентах2. В этом месте стоит подчеркнуть, что не только среди ученых растет интерес к конспирологическому мышлению, но и растет число людей, которые верят в различные виды заговоров. Эта тема также все чаще появляется в средствах массовой информации. О феномене теорий заговора писали журналистки «Психологического справочника по политике» Каролина Левицкая посвящает теории заговора одну из своих программ на радио Tok FM. Теории заговора обсуждают гости Каролины Яновской и Макса Цегельского на TVP Kultura. Это лишь отдельные примеры интереса СМИ к теориям заговора.
Стремительный рост числа людей, верящих в заговоры, кажется естественным следствием трагических, часто впечатляющих событий, таких как террористическая атака на Всемирный торговый центр или трагическая смерть принцессы Дианы. В польском общественном дискурсе конспирологическая тематика стала особенно заметна в связи с катастрофой президентского самолета под Смоленском. Опросы, циклически проводимые Центром изучения общественного мнения (CBOS, июнь 2012 года; CBOS, октябрь 2013 года), показывают, что доля людей, считающих, что президент Лех Качиньский мог погибнуть в результате покушения, колеблется от 25% в мае 2012 года до 33% в феврале 2013 года. Подробные данные представлены на Рис. 1.1.
По аналогии с опытом конспирологических размышлений об убийстве президента США Джона Кеннеди, можно предположить, что доля людей, верящих в конспирологические объяснения катастрофы, скорее увеличится, чем уменьшится. Как отмечает британский конспиролог Патрик Леман, в 1968 году, согласно данным опросов, две трети американцев верили в конспирологические объяснения убийства Кеннеди, а к 1999 году эта пропорция выросла до девяти из десяти. Рассматривая явление конспирологического мышления, можно сказать, что, независимо от контекста, оно становится все более распространенным. Рост веры в заговоры с течением времени наблюдал и Кшиштоф Коженёв- ский. Его опрос, проведенный в период с 1996 по 2002 год, выявил явное, систематическое увеличение доли взрослых поляков, согласных с утверждением, что в мире существуют скрытые силы, замышляющие против Польши, а также с утверждением, что те, кто правит страной, вообще неизвестны. Подробные данные представлены на Рис. 1.2.

Моника Гжесяк-Фельдман - Психология конспирологического мышления

Изд-во «Общество любителей интеллектуальной книги», 2025 г. - 164 с.
ISBN978-5-6051108-5-9

Моника Гжесяк-Фельдман - Психология конспирологического мышления – Содержание

Благодарности
1. Предисловие
2. Теории заговора и феномен конспирологического мышления
  • 2.1. Определяющие характеристики
  • 2.2. Попытка классификации
    • 2.2.1. Конспирологические объяснения событий
    • 2.2.2. Вера в биомедицинские теории заговора
    • 2.2.3. Конспирологическое мышление о группах
      • 2.2.3.1. Конспирологический антисемитизм
      • 2.2.3.2. Конспирологический стереотип
  • 2.3. Конспирологические убеждения как монологическая система
  • 2.4. Существует ли общая конспирологическая ориентация?
  • 2.5. Функции конспирологического мышления
  • 2.6. Последствия конспирологического мышления
3. Психологические механизмы связанные с конспирологическим мышлением
  • 3.1. Эффект значимой причины
  • 3.2. Депривация, угроза потери контроля
  • 3.3. Чувство амбивалентности
  • 3.4. Эффект третьего лица
  • 3.5. Нестабильность, тревога, чувство угрозы
  • 3.6. Социальная проекция
  • 3.7. Нравственность
4. Кто верит в заговоры? Свойства человека, предопределяющие конспирологическое мышление
  • 4.1. Авторитаризм
    • 4.1.1. Правый авторитаризм
    • 4.1.2. Доминирующий авторитаризм, или два в одном
  • 4.2. Необходимость когнитивной закрытости
  • 4.3. Суеверия и вера в паранормальные явления
  • 4.4. Паранойя
  • 4.5. Измерения личности в соответствии с моделью «Большой Пятерки»
  • 4.6. Социальная и личностная идентичность
  • 4.7. Коллективный нарциссизм в сравнении с еврейскими конспирологическими стереотипами и конспирологическими убеждениями о Смоленской катастрофе
  • 4.8. Религиозность
  • 4.9. Предрассудки
5. Заключение
Литература
Views 330
Rating 4.8 / 5
Added 30.05.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (4)

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