Гжесяк-Фельдман - Психология конспирологического мышления

«... теории заговора по-прежнему относятся в польской действительности к исследованиям так называемых неудобных тем, которые лучше не затрагивать...» - утверждает историк Лех Здыбель в публикации под названием « заговора и конспирологические теории в свете критического анализа и исторических ». Похоже, что приведенная здесь цитата утратила свою актуальность. Работа над этой книгой совпадает с периодом повышенного интереса к теориям заговора - в научных кругах, политике и широкой поп-культуре. В последнее десятилетие тема конспирологического мышления поднимается все чаще и чаще как публицистами, так и учеными в Польше, Европе и мире. Беглый анализ научной литературы свидетельствует о заметном росте числа публикаций о теориях заговора, которые появляются в журналах по социальным и гуманитарным наукам, а также в популярных биомедицинских периодических изданиях. Примером статьи из последних, может послужить краткий текст Дэвида Шарпа, опубликованный на страницах престижного журнала Lancet в октябре 2008 года, а также многочисленные статьи о теориях заговора о ВИЧ/СПИДе, которые систематически публикуются в ведущих медицинских научных журналах1. Рост числа публикаций касается и изданий, представляющих исследования, проведенные польскими психологами на польских респондентах2. В этом месте стоит подчеркнуть, что не только среди ученых растет интерес к конспирологическому мышлению, но и растет число людей, которые верят в различные виды заговоров. Эта тема также все чаще появляется в средствах массовой информации. О феномене теорий заговора писали журналистки «Психологического справочника по политике» Каролина Левицкая посвящает теории заговора одну из своих программ на радио Tok FM. Теории заговора обсуждают гости Каролины Яновской и Макса Цегельского на TVP Kultura. Это лишь отдельные примеры интереса СМИ к теориям заговора.

Стремительный рост числа людей, верящих в заговоры, кажется естественным следствием трагических, часто впечатляющих событий, таких как террористическая атака на Всемирный торговый центр или трагическая смерть принцессы Дианы. В польском общественном дискурсе конспирологическая тематика стала особенно заметна в связи с катастрофой президентского самолета под Смоленском. Опросы, циклически проводимые Центром изучения общественного мнения (CBOS, июнь 2012 года; CBOS, октябрь 2013 года), показывают, что доля людей, считающих, что президент Лех Качиньский мог погибнуть в результате покушения, колеблется от 25% в мае 2012 года до 33% в феврале 2013 года. Подробные данные представлены на Рис. 1.1.

По аналогии с опытом конспирологических размышлений об убийстве президента США Джона Кеннеди, можно предположить, что доля людей, верящих в конспирологические объяснения катастрофы, скорее увеличится, чем уменьшится. Как отмечает британский конспиролог Патрик Леман, в 1968 году, согласно данным опросов, две трети американцев верили в конспирологические объяснения убийства Кеннеди, а к 1999 году эта пропорция выросла до девяти из десяти. Рассматривая явление конспирологического мышления, можно сказать, что, независимо от контекста, оно становится все более распространенным. Рост веры в заговоры с течением времени наблюдал и Кшиштоф Коженёв- ский. Его опрос, проведенный в период с 1996 по 2002 год, выявил явное, систематическое увеличение доли взрослых поляков, согласных с утверждением, что в мире существуют скрытые силы, замышляющие против Польши, а также с утверждением, что те, кто правит страной, вообще неизвестны. Подробные данные представлены на Рис. 1.2.

Моника Гжесяк-Фельдман - Психология конспирологического мышления

Изд-во «Общество любителей интеллектуальной книги», 2025 г. - 164 с.

ISBN978-5-6051108-5-9

Моника Гжесяк-Фельдман - Психология конспирологического мышления – Содержание

Благодарности

1. Предисловие

2. Теории заговора и феномен конспирологического мышления

2.1. Определяющие характеристики

2.2. Попытка классификации 2.2.1. Конспирологические объяснения событий 2.2.2. Вера в биомедицинские теории заговора 2.2.3. Конспирологическое мышление о группах 2.2.3.1. Конспирологический антисемитизм 2.2.3.2. Конспирологический стереотип

2.3. Конспирологические убеждения как монологическая система

2.4. Существует ли общая конспирологическая ориентация?

2.5. Функции конспирологического мышления

2.6. Последствия конспирологического мышления

3. Психологические механизмы связанные с конспирологическим мышлением

3.1. Эффект значимой причины

3.2. Депривация, угроза потери контроля

3.3. Чувство амбивалентности

3.4. Эффект третьего лица

3.5. Нестабильность, тревога, чувство угрозы

3.6. Социальная проекция

3.7. Нравственность

4. Кто верит в заговоры? Свойства человека, предопределяющие конспирологическое мышление

4.1. Авторитаризм 4.1.1. Правый авторитаризм 4.1.2. Доминирующий авторитаризм, или два в одном

4.2. Необходимость когнитивной закрытости

4.3. Суеверия и вера в паранормальные явления

4.4. Паранойя

4.5. Измерения личности в соответствии с моделью «Большой Пятерки»

4.6. Социальная и личностная идентичность

4.7. Коллективный нарциссизм в сравнении с еврейскими конспирологическими стереотипами и конспирологическими убеждениями о Смоленской катастрофе

4.8. Религиозность

4.9. Предрассудки

5. Заключение

Литература