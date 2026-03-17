Хаан - У поворота в Вавилон

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Philology Literature

Историческая повесть «У поворота в Вавилон» Ханса-Иоахима Хаана переносит читателя в переломный момент истории — Римскую империю конца I века (96 г. н. э.). Это время заката жестокого правления императора Домициана и воцарения Нервы, эпоха, когда христианство было подпольной, гонимой верой, а книга Откровения Иоанна Богослова только начинала распространяться среди общин.

Через судьбу молодого римского поверенного Юстия Квинтилия автор исследует столкновение двух миров: блистательной, но «осыпающейся» Римской империи и молодой христианской церкви. Книга поднимает глубокие вопросы о смысле апокалиптических пророчеств, искушении экстремизмом и поиске истинной надежды посреди государственного террора.

Х.-И. Хаан - У поворота в Вавилон

Санкт-Петербург: Библия для всех / Кайрос, 1998. — 206 с.

Х.-И. Хаан - У поворота в Вавилон - Содержание

  • Кризис империи: Описание атмосферы страха при Домициане, культа императора как бога и политических заговоров.

  • Внутренняя трансформация: Путь Юстия Квинтилия от лояльного римского гражданина до человека, принимающего веру «изменников родины».

  • Споры об Апокалипсисе: Противостояние между «радикалами», вычисляющими дату конца света и число зверя (666), и мудрым Симоном бен Барухом, призывающим к духовной бдительности, а не к арифметике.

  • Тайна Вавилона: Размышления о невидимых силах, управляющих народами, и о том, как личный выбор человека влияет на ход истории.

Views 64
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2026
Author brat Vadim
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

