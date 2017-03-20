Я люблю распустившуюся вербу. Мне нравится проводить пальцами по веточкам, унизанным пушистыми сережками. Букетам распустившиеся веточки вербы придают особую красоту. Когда мы переехали в южный Мичиган, я решила посадить несколько верб, поскольку климат и почва тех мест подходят для этого кустарника. Я каждый день наблюдала, как растут мои саженцы. Через три или четыре года они стали похожими на большие деревья — высотой с наш двухэтажный дом. К сожалению, весной я не могла срезать те веточки, которые мне нравились, поскольку они находились очень высоко.

Садовник посоветовал мне срубить выросшую вербу почти под корень. Мне этот совет не понравился. У меня недоставало смелости срубить мою любимую вербу! Вырастет ли она снова? Но, с другой стороны, я не могла дотянуться до цветущих веток, а те, что были внизу, выглядели невзрачно. Наконец я решила последовать совету садовника, и в один из вечеров мы срубили мою любимицу. К моему удивлению, на следующий год кусты вербы выросли и при этом стали намного красивее и привлекательнее, чем прежде. То, что, казалось, должно было их погубить, стало для них самым большим благом.

Хабенихт Донна - Десять христианских ценностей, о которых должен знать каждый ребенок

Пер. с англ. Заокский: «Источник жизни», 2009. 448 с.

ISBN 978-5-86847-549-8

Хабенихт Донна - Десять христианских ценностей, о которых должен знать каждый ребенок - Оглавление

Благодарность

Слово к читателю

ЧАСТЬ I. Древо нравственных ценностей: принципы воспитания характера

Глава 1. Древо нравственных ценностей

Глава 2. Нравственные ценности берут свое начало в Боге

Глава 3. Живите в соответствии с нравственными ценностями

ценностями Глава 4.Прививайте нравственные ценности

Глава 5. О6ерегайте сознание вашего ре6енка

Глава 6. Проведите четкую грдницу между добром и злом

Глава 7. Развивайте самоуважение и уверенность

Глава 8. Предоставьте большЕ самостоятельности в принятии решений

Глава 9. Научите ре6енка противостоять давлению сверстников

ЧАСТЬ II.Плоды дрсвд нравственных ценностей. Как привить детям христианские ценности

Глава 10. Вера в Бога

Глава 11. Уважение

Глава 12. Ответственность

Глава 15. Самоо6ладание и умеренность

Глава 14. Честность и порядочность

Глава 15. Добротд и сострадание

Глава 16. Удовлетворенность и благодарность

Глава 17. Терпение и настойчивость

Глава 18. Умиротворенность и смирение

Глава 19. Верность

Хабенихт Донна - Десять христианских ценностей, о которых должен знать каждый ребенок - Слово к читателю

В течение последнего десятилетия вопросы, касающиеся нравственных ценностей и воспитания характера, стали наиболее злободневными. Нас захлестнули сообщения об аморальном поведении молодежи, государственных чиновников, известных бизнесменов, а порой и наших друзей. Книги о том, как прививать детям моральные ценности, занимали первые места в числе бестселлеров. Люди обсуждают нравы как членов правительства, так и подростков.

Бог в Своем Слове достаточно определенно говорит о системе нравственных ценностей. Думаю, сейчас самое время прислушаться к Нему. Мы вступили в новое тысячелетие, и нет ничего более важного, чем формирование в наших детях основных христианских ценностей, в соответствии с которыми следует строить свою жизнь.

Эта книга состоит из двух частей. Первая часть — «Древо нравственных ценностей», она сосредоточивает внимание на принципах воспитания у детей благородного характера. Именно характер является основанием, на котором созидаются христианские ценности. Во второй части, она называется «Плоды древа нравственных ценностей», рассматриваются десять важных христианских ценностей, которые, как я думаю, должны быть привиты ребенку. Каждой из этих ценностей посвящена отдельная глава. Вторая часть книги напоминает собой справочник, к которому вы можете обращаться, чтобы получить информацию относительно христианских ценностей.

Каждая глава описывает тот или иной нравственный принцип с библейской точки зрения и содержит общие рекомендации, которые помогут сформировать его у ребенка. Большая часть глав сфокусирована на рекомендациях, помогающих в развитии цельного характера.

В каждой главе есть раздел о том, как помочь детям, которым трудно проявлять то или иное качество характера. Раздел «Если у ребенка проблемы...» затрагивает вопросы, тревожащие различные семьи: неуважение, гиперактивность, ленъ, безответственность, вспыльчивость, наркотики, свидания, разводы и прочее. В конце каждой главы вы узнаете о том, как сплотить семью, познакомитесь с мыслями мудрых людей, сможете освоить практические упражнения, которые помогут детям обрести эти моральные ценности и жить в соответствии с ними.

Господь хочет благословить нас и наших детей, наделив нас Своей мудростью. Пусть во время чтения этой книги Дух Божий пребывает с вами.

Донна Дж. Хабенихт