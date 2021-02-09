Юрген Хабермас - Вовлечение другого - Очерки политической теории

Хабермас - Вовлечение другого - Очерки политической теории
Предлагаемые вниманию читателя очерки были написаны после опубликования «Фактичности и значимости» (1992). Их объединяет интерес к вопросу о том, какие следствия вытекают сегодня из универсалистского содержания республиканских принципов, а именно, что они означают для плюралистических обществ с их обостряющимися мультикультурными антагонизмами, для национальных государств, объединяющихся в сверхнациональные единства, и для граждан мирового сообщества, неприметно для них самих и помимо их воли вовлеченных в некую рисковую общность.
В первой части я отстаиваю разумное содержание морали, предполагающей равное уважение к каждому и всеобщую солидарную ответственность друг за друга. Вторая часть содержит изложение дискуссии с Джоном Ролзом, участвовать в которой я был приглашен редакцией и издателями Journal of Philosophy. Здесь я пытаюсь показать, что теория дискурса более подходит для понятийного выражения тех моральных интуиции, которыми в равной мере руководствуемся мы оба. Мои ответы, однако, служат еще и выявлению различий между политическим либерализмом и кантовским республиканством, как я его понимаю.
Третья часть должна способствовать разъяснению контроверзы, вновь ожившей в Федеративной Республике с момента воссоединения. Я продолжаю развивать тему, в свое время поднятую в эссе «Гражданство и национальная идентичность». Четвертая часть посвящена теме утверждения и осуществления прав человека на глобальном и внутригосударственном уровнях. Двухсотлетний юбилей трактата «К вечному миру» дает повод пересмотреть кантовскую концепцию права всемирного гражданства в свете нашего исторического опыта. Пятая часть напоминает читателю о тех допущениях, которые лежат в основе понимания демократии и правового государства в рамках теории дискурса. Такое понимание делиберативной политики позволяет, в частности, уточнить одинаково изначальный характер народного суверенитета и прав человека.
Юрген Хабермас - Вовлечение другого - Очерки политической теории
— СПб.: Наука, 2001. — 417 с. (Сер. «Слово о сущем»).
ISBN 5-02-026820-8
Юрген Хабермас - Вовлечение другого - Содержание
Б. В. Марков. В поисках другого
Вовлечение другого
Очерки политической теории
Предисловие
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I. Насколько разумна власть долженствования?
- 1. Генеалогическое рассмотрение когнитивного содержания морали
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II. Политический либерализм — полемика с Джоном Ролзом
- 2. Примирение посредством публичного употребления разума
- 3. «Разумное» или «истинное» — мораль картин мира
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III. Есть ли будущее у национального государства?
- 4. Европейское национальное государство. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства
- 5. Включение — вовлекать или присоединять? К вопросу о соотношении нации, правового государства и демократии
- 6. Нужна ли Европе конституция?
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IV. Права человека — глобальный и внутригосударственный план
- 7. Кантова идея вечного мира — из 200-летней исторической перспективы
- 8. Борьба за признание в демократическом правовом государстве
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V. Что такое «делиберативная политика»?
- 9. Три нормативные модели демократии
- 10. О внутренней взаимосвязи правового государства и демократии
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