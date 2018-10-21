Оказаться сидящим перед вами, спиной к алтарю, чтобы говорить о сексе, могло бы показаться – надо это признать - нелепым положением …

Великий русский писатель, Василий Розанов, в своем труде «Опавшие листья», передавал идею, что супруги могли бы соединиться, в особенности в свою брачную ночь, в церквях, и предлагал, чтобы там были устроены, с этой целью, чертоги молодоженов. Он предлагал к тому же, что супруги могли бы жить в монастырях до тех пор, пока жена не испытает в своём лоне первую дрожь жизни... Бесполезно говорить, до какой степени попы были возмущены этими речами... Соединяться в церкви, какое кощунство! И однако, протестует Розанов, мы находим в наших церквях конторы, лавки сувениров... эта деятельность не намного ли меньше, и не намного ли менее "священна" чем брачный чертог? Почему эти идеи кажутся нам великой несообразностью? Потому что мы проживем нашу сексуальность как область, совершенно отличную от нашей духовной жизни? Потому что наше общество, одержимое сексом, препятствует человеку достигать более высоких состояний? Когда мы посмотрим правдиво на то, о чем идёт речь, то есть от чего быть по меньшей мере заинтригованным. Действительно, секс, которым наше общество сегодня бесспорно одержимо, оказывается искалечен в его истинном измерении. Речь идет о сексе без цели, без формы, без материи и без драмы.