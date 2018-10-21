Хаджадж - Глубина полов - За мистику плоти
Оказаться сидящим перед вами, спиной к алтарю, чтобы говорить о сексе, могло бы показаться – надо это признать - нелепым положением …
Великий русский писатель, Василий Розанов, в своем труде «Опавшие листья», передавал идею, что супруги могли бы соединиться, в особенности в свою брачную ночь, в церквях, и предлагал, чтобы там были устроены, с этой целью, чертоги молодоженов. Он предлагал к тому же, что супруги могли бы жить в монастырях до тех пор, пока жена не испытает в своём лоне первую дрожь жизни... Бесполезно говорить, до какой степени попы были возмущены этими речами... Соединяться в церкви, какое кощунство! И однако, протестует Розанов, мы находим в наших церквях конторы, лавки сувениров... эта деятельность не намного ли меньше, и не намного ли менее "священна" чем брачный чертог? Почему эти идеи кажутся нам великой несообразностью? Потому что мы проживем нашу сексуальность как область, совершенно отличную от нашей духовной жизни? Потому что наше общество, одержимое сексом, препятствует человеку достигать более высоких состояний? Когда мы посмотрим правдиво на то, о чем идёт речь, то есть от чего быть по меньшей мере заинтригованным. Действительно, секс, которым наше общество сегодня бесспорно одержимо, оказывается искалечен в его истинном измерении. Речь идет о сексе без цели, без формы, без материи и без драмы.
Фабрис Хаджадж - Глубина полов - За мистику плоти
Доклад в Парижской церкви Сан-Северин 24 октября 2008 года)
Фабрис Хаджадж - Глубина полов - За мистику плоти - Содержание
Введение
I - Секс, который нам предлагают
- Секс без цели
- Секс без формы
- Секс без материи
- Секс без драмы
- Церковь, эксперт в сексуальности, лицом к миру
II - Как происходит, что мы ослеплены?
- Сексуальность, раненная грехом …
- ...и страхом смерти
III - Замысел Бога внутри человеческой пары.
- Бытие, двойной рассказ о наших истоках
- Мужчина и женщина, образ Бога через союз их тел
- Женщина, знак Неба, чтобы извлечь мужчину из него самого
- Быть-одной-плотью: увенчание Творения
- Таинства, брачные объятия с Господом
Заключение
Фабрис Хаджадж - Глубина полов - За мистику плоти - Секс без формы
Самое малое для нашего общества состояло бы в том, чтобы признать и определить сексуальность как отношение полов мужчины и женщины. Но сегодня релятивизм в этом деле уже не даёт этой истине даже права появиться. Изобретение термина "гомосексуализм" симптоматично... Этот термин даже в лингвистическом плане создаёт огромную проблему. Какое чудовищное "спаривание" действительно, как с точки зрения этимологической, так и с семантической точки зрения, это соединение этой приставки и этого радикала, homo и sexualis, соответственно греческой и латинского! С точки зрения смысла, невозможный союз, который пытается осуществить термин "гомосексуализм", представляется квадратным кругом. Сексуальность не может быть ничем иным, как отношение мужчины и женщины, а не одного "homo"! Лишь позже появился термин гетеросексуальность, который не представляется очень убедительным... и кажется даже скорее устрашающим... Признавать себя "homo", то есть "человеком" на латыни, становится почти заманчивее, чем утверждать себя этим устрашающим, этим заумным "гетеро". С помощью какого-то странного трюка мы оказались, даже с этой лингвистической точки зрения, перед чем-то любопытным, искаженным.
Поймите правильно: с моей стороны в этих размышлениях нет никакого ценностного суждения … Просто, эта форма отношения между индивидом того же пола, принадлежащая скорее к области воображения и рассудка, должна была бы скорее называться, чтобы не искажать семантику, "анти-сексуальностью". Ничто другое, кроме как мужское и женское, не может определить сексуальное отношение! Но сегодня наше общество отрицает эту неустранимую форму сексуального общения!
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