Тайна таинств - Пол Хаффнер

Эта книга была задумана с целью удовлетворить потребность во введении к изучению богословия таинств. Предмет трактуется на основе католической догматики. Следовательно, литургические, пастырские и канонические аспекты трактуются лишь вспомогательно - как затрагивающие тему духовной жизни. Работа создавалась с учетом нужд студентов богословских колледжей; она также адресована читателям без специального образования, желающим углубить свои богословские познания по этой центральной теме христианской жизни.

В книге делается попытка вникнуть в тайну таинств (sacramental mystery) и обсуждаются библейские, патриотические, богословские и духовные темы с опорой на последние высказывания Магистериума. Прослеживаются некоторые основные аспекты исторического развития понимания церковью тайны таинств. Книга не претендует на особую новизну подхода, но, скорее, представляет органическую целостность этих спасительных знаков присутствия Христа в церкви. Я надеюсь, что эти страницы помогут христианам углубить свое понимание таинств, укрепят их в любви и научат больше ценить ту великую благодать, которую Христос дарует нам в таинствах, прикасаясь через них к нашей жизни, а также подвигнут верных чаще и с большим благоговением приступать к таинствам.

Пол Хаффнер - Тайна таинств

Пер. с англ. Андреи Лукьянов

Серия «Современное богословие»

М:Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 244 с.

ISBN 5-89647-131-9

The Sacramental Mystery

Пол Хаффнер - Тайна таинств - Содержание

Понять тайну таинств Церкви. Митрополит Тадеуш Кондрусевич

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Введение

Список сокращений

Глава 1. ТАИНСТВА В ЦЕЛОМ

Глава 2. КРЕЩЕНИЕ

Глава 3. МИРОПОМАЗАНИЕ

Глава 4. СВЯТАЯ ЕВХАРИСТИЯ

Глава 5. ПОКАЯНИЕ

Глава 6. ПОМАЗАНИЕ БОЛЬНЫХ (ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ)

Глава 7. СВЯЩЕНСТВО

Глава 8. ТАИНСТВО БРАКА

Указатель ссылок на библейские тексты

Именной указатель

Предметный указатель

Пол Хаффнер - Тайна таинств - Христос - таинство Отца

В известном смысле таинственная динамика имеет начало во внутренней жизни Пресвятой Троицы. Это - инициатива Бога. Однако прежде системы таинств должно существовать материальное творение, которое, в свою очередь, делает возможной тайну воплощения.

В самом сердце Своего плана спасения Бог приготовил домостроительство таинств. Христос пришел, чтобы проявить и сделать явной для людей жизнь и любовь Святой Троицы. Христос есть таинство Отца, тот, кто послан Отцом и кто делает Его видимым силой Святого Духа. В этом смысле тайна таинств укоренена в тайне Пресвятой Троицы. Однако эта тайна есть добровольный дар, так как Бог никогда не связан ни внешней, ни внутренней необходимостью творить и не обязан делиться Своей жизнью и любовью.

Прежде чем браться за тему воплощения, в качестве логического и онтологического основания всякого богословия необходимо рассмотреть догмат о творении, первый пункт символа веры. Этот первый шаг важен и по причине фундаментального различия между иудеохристианским взглядом на творение и иными подходами. Христианское видение отличается порядком, логичной последовательностью, рациональностью, благостью, временной линейностью, отказом от суеверий, оно смотрит на людей как на распорядителей творения. Древним и новым языческим подходам часто присущи хаотическое видение реальности, идея о том, что материя есть зло, а также циклическое восприятие истории. Христианскому же взгляду на творение присущ здравый философский реализм, который является необходимым основанием домостроительства таинств.

Богословие таинств тесно связано с реалистическим подходом к пространству и времени.

Сотворение мужчины и женщины дает дальнейшее основание для понимания таинств. Ведь человек есть существо как материальное, так и духовное, в нем есть как внешнее, так и внутреннее, как видимое, так и невидимое. Поэтому, чтобы отвечать человеческой природе, эти же элементы должны присутствовать в таинствах и в литургии. Коль скоро таинство есть внешний знак внутренней благодати, оно соответствует составному характеру человеческой природы - материальной и в то же время духовной. В таинствах используются материальные элементы, например, вода, вино, хлеб, елей. Система таинств созвучна природе человека как состоящего из тела и души, материального и духовного, внешнего и внутреннего.

Внешние знаки таинств стали возможны лишь благодаря творению и имели различные прообразы в Ветхом Завете. Ветхий Завет включал такие важные знаки, как радуга (Быт 9:11-17), обрезание (Быт 17:6-13), Пасха (Исх 12), скрепление завета кровью тельцов (Исх 24:1-11), скиния (Исх 29:43-45) и Храм (3 Цар 6). Священные знаки были дополнены и развиты в Новом Завете, что выражало власть Христа и его Царства, проявлявшуюся, например, в таких эпизодах-прообразах святой евхаристии, как превращение воды в вино на брачном пире в Кане (Ин 2:1-12) и насыщение пяти тысяч (Ин 6:1-15).

В христианском представлении воплощение сообщает новый смысл творению и истории и сводит воедино трансцендентность и имманентность Бога. Христос - вне времени, и все же в нем встречаются время и вечность. Христос-Богочеловек есть тайна и откровение. Следовательно, таинства должны опираться на два фундаментальных момента: на природу мужчины и женщины и на тайну воплощения. Поэтому таинства - это гармоническое слияние внешнего и внутреннего, материального и духовного, человеческого и божественного, благодати и природы. Однако домостроительство таинств должно также учитывать реальность греха и зла, конкретные формы падения, первородный грех и грех совершённый, болезни, страдания и смерть.

Христос пришел исцелить и искупить падшего человека. Творение и воплощение как следствие грехопадения следует рассматривать в свете искупления и пасхальной тайны. Восточные отцы церкви смотрели на таинства именно как на целительные средства, применяемые Христом, божественным целителем.