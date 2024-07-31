Вы пережили тяжелую утрату? Глубокое разочарование? Вас не поняли, с вами обошлись несправедливо или не оценили? Тогда с вами происходит то же, что и с большинством людей. Если вы когда-либо мучились вопросом «почему?» или старались превратить поражение в победу — тогда эта книга для вас. Это не теологическое исследование. Элеонора ван Хаф- тен облекает библейские принципы в красочные истории. Под ее пером оживают такие библейские личности, как Руфь, Ноеминь, Иосиф, Лия и Давид; мы словно видим, как они справляются с тревогами, разочарованиями, неудачами и горем. Автор настолько свежо и актуально описывает нам их реакцию на возникающие-проблемы, как будто мы читаем об этом в сегодняшней газете.

Каждая страница содержит новые мысли и объяснения библейских принципов, которые побуждают к размышлению; поэтому мы советуем читать эту книгу внимательно и с молитвой. Это не та книга, которую достаточно пробежать глазами. Можно с уверенностью сказать, что у вас часто будет возникать желание остановиться, чтобы поразмышлять, помолиться и еще раз проверить свои давно устоявшиеся взгляды. Возможно, как и мы, вы осознаете необходимость взглянуть на Божьи действия в своей жизни под новым углом зрения и обнаружите возможность по-новому реагировать на них.

Хотя эта книга — глубокий и теологически обоснованный труд, она свободна от нравоучительных ноток. Автор осторожно раскрывает перед взором читателя возможности решений проблем, перед которыми он стоит в трудные периоды своей жизни. Выбор решения остается за читателем. Но именно в этом и заключается та помощь, о которой мы давно мечтали. Страницы этой книги помогут вам понять, почему Элеонору ван Хафтен с удовольствием приглашают выступать на конференциях. Она трудится на голландском телевидении и ведет еженедельные радиопередачи. А также она является редактором женского журнала «Ева». Мы высоко ценим ее журналистский вклад в христианские средства массовой информации, но больше всего мы знаем и ценим ее как друга.

Элеонора ван Хафтен - Прибежище для отчаявшегося сердца

Missionswerk FriedensBote

Миссия Вестник Мира 2014

ISBN 978-3-937032-86-3

Элеонора ван Хафтен - Прибежище для отчаявшегося сердца - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I

1. Пустые руки

2. Жизнь продолжается

3. Бог наполняет наши руки

4. Возрастание в страданиях

5. В Божьем университете

6. Когда боль не хочет уходить

7. Когда призвание приводит к страданию

8. Впасть в искушение

9. Мучительные последствия греха

Часть II