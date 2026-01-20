Хаггет - Дорога любви
Свадьба — это лишь торжественный старт, но настоящая «Дорога любви» начинается там, где заканчивается медовый месяц. Как двум разным личностям, со своими привычками, страхами и прошлым опытом, стать по-настоящему «одной плотью», не потеряв при этом себя?
Джойс Хаггет, известный христианский консультант и автор, предлагает карту этого увлекательного, но порой непростого путешествия. В своей книге она уходит от сухих нравоучений к честному и открытому диалогу. Автор деликатно, но прямолинейно затрагивает самые важные сферы брака: искусство общения и умение слушать, разрешение конфликтов, сексуальная гармония и совместная молитва.
Книга «Дорога любви» — это руководство по преодолению эгоизма и барьеров непонимания. Она поможет супругам превратить свои отношения из сосуществования двух соседей в глубокий духовный и эмоциональный союз. Это чтение будет глотком свежего воздуха как для молодоженов, так и для пар, желающих углубить свою близость спустя годы брака.
Джойс Хаггет – Дорога любви
Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1997. — 160 с.
ISBN: 5-88869-020-1
Джойс Хаггет – Дорога любви – Содержание
Предисловие
1. Итак, вы влюблены!
2. Выбор: жениться или нет?
3. Как получить уверенность в правильности выбора? Узнавая тебя ближе
4. Как получить уверенность в том, что выбор сделан правильно? Взгляд на своего избранника
5. Надежды и ожидания
6. Секс в браке
7. Секс до брака
8. Удаляя несмываемое пятно
9. Прикосновение: язык, которому нужно учиться
10. Готовясь стать родителями
11. Совершенствоваться в любви
12. Роли и обязанности
13. Любовь, почитание и покорность?
14. Вы готовы пожениться?
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