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Хаггет - Дорога любви

Хаггет - Дорога любви
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Свадьба — это лишь торжественный старт, но настоящая «Дорога любви» начинается там, где заканчивается медовый месяц. Как двум разным личностям, со своими привычками, страхами и прошлым опытом, стать по-настоящему «одной плотью», не потеряв при этом себя?

Джойс Хаггет, известный христианский консультант и автор, предлагает карту этого увлекательного, но порой непростого путешествия. В своей книге она уходит от сухих нравоучений к честному и открытому диалогу. Автор деликатно, но прямолинейно затрагивает самые важные сферы брака: искусство общения и умение слушать, разрешение конфликтов, сексуальная гармония и совместная молитва.

Книга «Дорога любви» — это руководство по преодолению эгоизма и барьеров непонимания. Она поможет супругам превратить свои отношения из сосуществования двух соседей в глубокий духовный и эмоциональный союз. Это чтение будет глотком свежего воздуха как для молодоженов, так и для пар, желающих углубить свою близость спустя годы брака.

Джойс Хаггет – Дорога любви

Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1997. — 160 с.

ISBN: 5-88869-020-1

Джойс Хаггет – Дорога любви – Содержание

Предисловие

  • 1. Итак, вы влюблены!

  • 2. Выбор: жениться или нет?

  • 3. Как получить уверенность в правильности выбора? Узнавая тебя ближе

  • 4. Как получить уверенность в том, что выбор сделан правильно? Взгляд на своего избранника

  • 5. Надежды и ожидания

  • 6. Секс в браке

  • 7. Секс до брака

  • 8. Удаляя несмываемое пятно

  • 9. Прикосновение: язык, которому нужно учиться

  • 10. Готовясь стать родителями

  • 11. Совершенствоваться в любви

  • 12. Роли и обязанности

  • 13. Любовь, почитание и покорность?

  • 14. Вы готовы пожениться?

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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