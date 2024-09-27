Хакинг Ян - Историческая онтология

Это пересмотренная версия лекции, прочитанной 22 апреля 1999 года на факультете истории науки Гарвардского университета. Меня попросили обсудить взаимосвязи между историей и философией науки. Вместо этого я воспользовался случаем, чтобы связать воедино некоторые более общие темы философии и истории, затронутые более подробно в ряде последующих глав.

Онтология

«Историческая онтология» — это, на первый взгляд, неудачное словосочетание; оно чересчур напыщенное. Более того, мне всегда не нравилось слово «онтология». На латыни, примерно в семнадцатом веке, оно означало отрасль метафизики, наряду с космологией и психологией. Кристиан Вольф (Wolff 1730) нашел ему применение. Он рассматривал онтологию как изучение бытия в целом, в противоположность философским размышлениям об отдельных, но конечных сущностях, таких как душа, мир и Бог. Если вы, как и я, можете понять цели психологии, космологии и теологии, но вам трудно объяснить, что такое изучение бытия в целом, вы вряд ли можете приветствовать разговоры об онтологии. В двадцатом веке это слово привлекало таких выдающихся философов, как У.В. Куайн и Мартин Хайдеггер, но их высказывания на эту тему иногда были не только глубокими, но и причудливыми. Вспомните онтологический афоризм Куайна: «Быть — значит быть значением переменной». И все же, и все же: предположим, что мы хотим поговорить в довольно общих чертах обо всех типах объектов, и что делает возможным их появление на свет. Удобно сгруппировать их вместе, говоря о «том, что есть», или онтологии.

Онтология характеризуется как изучение наиболее общих видов, существующих во Вселенной. Обычно акцент делался на разграничении: какие кандидаты на существование действительно существуют. Аристотель и Платон разошлись в ответах, и с тех пор философы продолжают расходиться во взглядах по этому вопросу. Я мало уделю внимания этим спорам в последующих главах. В главе 6 я объявлю себя «динамичным номиналистом», интересующимся тем, как наши практики присвоения имен взаимодействуют с вещами, которые мы именуем, — но я мог бы в равной степени считаться диалектическим реалистом, озабоченным взаимодействием между тем, что есть (и тем, что возникает), и нашими представлениями об этом.

Тем не менее некоторые из старых коннотаций «онтологии» сослужили мне хорошую службу, поскольку я хочу поговорить об объектах в целом. Не просто о вещах, а обо всем том, что мы индивидуируем и о чем позволяем себе говорить. Это включает в себя не только «материальные» объекты, но и классы, типы людей и на самом деле идеи. Наконец, если нас интересует возникновение самой возможности существования некоторых объектов, то что это, если не историческое событие?

Онтология представляет нечто засохшее и пыльное, но я краду название своей книги у автора, которого никто не считает бесплодным, даже если сейчас он впал в некоторых кругах в немилость, погрузивших его в трясину недоброжелательных опровержений. В своем замечательном эссе «Что такое Просвещение?» Мишель Фуко (Foucault, What Is Enlightenment? 1984b) дважды ссылался на «историческую онтологию нас самих». По его словам, так могло бы называться исследование, посвященное «истине, с помощью которой мы конституируем себя как объекты знания»; «силе, с помощью которой мы конституируем себя как субъекты, действующие на других», и «этике, посредством которой мы конституируем себя как моральных агентов». Он называет их осями знания, власти и этики.

Понятие «конституирование самих себя» может показаться очень причудливым и далеким от повседневного мышления, но это не так. После бойни в школе Колумбайн в Колорадо в главной редакционной статье «Нью-Йорк тайме» говорилось, что «фрагменты культуры, на которых мистер Харрис и мистер Клиболд [два подростка-убийцы] изобрели себя и свои смерти, теперь повсеместно распространены в каждом сообществе, городском, пригородном и сельском». Я подчеркиваю эти слова, изобрели себя. Я не ставлю своей целью разъяснять Фуко, но, возможно, в этом и нет необходимости, потому что в дни исключительного стресса, подобные тому 22 апреля 1999 года, его манера речи кажется одновременно естественной и близкой к истине.

Хакинг Ян - Историческая онтология

Пер' с англ. В.В. Целищева. - М: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 384 с., ил.

ISBN 978-5-88373-803-5

Хакинг Ян - Историческая онтология – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ

Онтология

«Историческое»

Историческая эпистемология

Мета-Эпистемология

Создание феноменов

Микросоциология

Травма

Развитие детей

История и философия

Философия и наука

ГЛАВА 2 ПЯТЬ ПРИТЧ

«Зеленое семейство»

Парадокс Брехта

Слишком много слов

Переделка мира

Сочинение людей

ГЛАВА 3 ДВА ВИДА «НОВОГО ИСТОРИЦИЗМА» ДЛЯ ФИЛОСОФОВ

Мандат

Анти-история

Отмена

Присмотреться

Философский анализ и история настоящего

ГЛАВА 4 АРХЕОЛОГИЯ МИШЕЛЯ ФУКО

ГЛАВА 5 НЕЗРЕЛАЯ НАУКА МИШЕЛЯ ФУКО

ГЛАВА 6 СОЧИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ

ГЛАВА 7 САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ГЛАВА 8 КАК, ПОЧЕМУ, КОГДА И ГДЕ ЯЗЫК СТАЛ ПУБЛИЧНЫМ?

Не Витгенштейн

Гегель

Мишель Фуко

Ноам Хомский

Исайя Берлин

Ханс Аарслефф

Ролевые модели

Гаман

Кант

Забегание вперед

Чистый разум и его критика

Лингвистический идеализм

ГЛАВА 9 НОЧНЫЕ МЫСЛИ О ФИЛОЛОГИИ

ГЛАВА 10 БЫЛ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ РАДИКАЛЬНЫЙ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД?

ГЛАВА 11 ЯЗЫК, ИСТИНА И РАЗУМ

Стили рассуждений

Архи-рационализм

Позитивизм

Индукция, дедукция

Несоизмеримость и неопределенность перевода

Концептуальные схемы

Истина vs истинность-или-ложность

Схемы без догм

Анархо-рационализм

ГЛАВА 12 «СТИЛЬ» ДЛЯ ИСТОРИКОВ И ФИЛОСОФОВ

ГЛАВА 13 ЛЕЙБНИЦ И ДЕКАРТ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

ГЛАВА 14 ВИТГЕНШТЕЙН КАК ФИЛОСОФСКИЙ ПСИХОЛОГ

ГЛАВА 15 МЕСТО ДЛЯ СНОВ

Три сна Декарта

Реализм и позитивизм в рассказывании снов

Утраченные сны: Книга пророка Даниила

Места снов

Истории и картинки

Назад к Декарту

Другой молодой человек в возрасте 23 лет

Осознанные сновидения (i)

Дурной сон Декарта

На кушетке

Эксперимент с (пространством)-времен ем

Интернет-сны

Осознанные сновидения (ii)

Библиография

Приложения В. В. Целищев Место Яна Хакинга в аналитической философии

М. Вагелли Ян Хакинг: философ настоящего

О. Мэдсен, И. Серван, А. Къен Ян Хакинг: философ конкретного

Введение

Ранний Хакинг

Нормальность, сочинение людей и гуманитарные науки

Связь с Мишелем Фуко

Научные войны

О Хакинге как интеллектуале

Я. Семенюк Философ Ян Хакинг размышляет над реальностью частиц и ярлыками для людей