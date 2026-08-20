Хакинг - Переописание души

ПАМЯТЬ — мощный инструмент в поисках понимания, справедливости и знаний. Она повышает сознательность. Она залечивает некоторые раны, восстанавливает достоинство и провоцирует восстания. Какой девиз может быть лучше для автомобильных номерных знаков в Квебеке, чем Je me souviens? — Я помню. Воспоминания о холокосте и рабстве должны передаваться новым поколениям. Считается, что причиной расстройства множественной личности является жестокое обращение с детьми, которое повторяется постоянно; это заболевание лечится путем восстановления утраченных воспоминаний о боли. Стареющее население боится болезни Альцгеймера, которая, по его мнению, считается заболеванием памяти. В ходе самого необычного исследования мозга с помощью биохимии центральное место в исследованиях науки о мозге занимает память. Под одним названием «память» объединено поразительное разнообразие проблем.

Мое любопытство обостряется именно тогда, когда что-то кажется неизбежным. Почему такие разные интересы объединены в группу память? Один из видных американских философов, Нельсон Гудмен, столь же преданный искусству, как и науке, называл себя скептиком, аналитиком и конструкционалистом. У меня тоже есть такие склонности. Я скептически спрашиваю себя: почему стоило организовывать так много наших нынешних проектов в терминах памяти? Я задаюсь аналитическим вопросом: каковы доминирующие принципы, которые привязывают нас к памяти как подходу ко многим жизненным проблемам, от воспитания детей до патриотизма, от старения до беспокойства? И мне интересно, какие структуры лежат в основе этих принципов. Я не ищу банальной мудрости о том, что существуют разные виды памяти. Я удивляюсь, почему существует одно создание, «память», у которого так много разных видов.

Хакинг Ян – Переописание души – Множественная личность и науки о памяти

Пер. с англ. В. В. Целищева. — М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. — 400 с. — (Библиотека аналитической философии).

ISBN 978-5-88373-899-8

Хакинг Ян – Переописание души – Содержание

Предисловие переводчика

Введение

Она реальна? На что это похоже? Движение Жестокое обращение с детьми Гендер Причина Мера Истина в памяти Шизофрения До памяти Удвоение личности Самая первая множественная личность Травма Науки о памяти Мемо-политика Ум и тело Неопределенность прошлого Ложное сознание