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Хакинг - Переописание души

Хакинг - Переописание души
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Series Библиотека аналитической философии (18 books)

ПАМЯТЬ — мощный инструмент в поисках понимания, справедливости и знаний. Она повышает сознательность. Она залечивает некоторые раны, восстанавливает достоинство и провоцирует восстания. Какой девиз может быть лучше для автомобильных номерных знаков в Квебеке, чем Je me souviens? — Я помню. Воспоминания о холокосте и рабстве должны передаваться новым поколениям. Считается, что причиной расстройства множественной личности является жестокое обращение с детьми, которое повторяется постоянно; это заболевание лечится путем восстановления утраченных воспоминаний о боли. Стареющее население боится болезни Альцгеймера, которая, по его мнению, считается заболеванием памяти. В ходе самого необычного исследования мозга с помощью биохимии центральное место в исследованиях науки о мозге занимает память. Под одним названием «память» объединено поразительное разнообразие проблем.

Мое любопытство обостряется именно тогда, когда что-то кажется неизбежным. Почему такие разные интересы объединены в группу память? Один из видных американских философов, Нельсон Гудмен, столь же преданный искусству, как и науке, называл себя скептиком, аналитиком и конструкционалистом. У меня тоже есть такие склонности. Я скептически спрашиваю себя: почему стоило организовывать так много наших нынешних проектов в терминах памяти? Я задаюсь аналитическим вопросом: каковы доминирующие принципы, которые привязывают нас к памяти как подходу ко многим жизненным проблемам, от воспитания детей до патриотизма, от старения до беспокойства? И мне интересно, какие структуры лежат в основе этих принципов. Я не ищу банальной мудрости о том, что существуют разные виды памяти. Я удивляюсь, почему существует одно создание, «память», у которого так много разных видов.

Хакинг Ян – Переописание души – Множественная личность и науки о памяти

Пер. с англ. В. В. Целищева. — М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. — 400 с. — (Библиотека аналитической философии).
ISBN 978-5-88373-899-8

Хакинг Ян – Переописание души – Содержание

  • Предисловие переводчика

  • Введение

  1. Она реальна?

  2. На что это похоже?

  3. Движение

  4. Жестокое обращение с детьми

  5. Гендер

  6. Причина

  7. Мера

  8. Истина в памяти

  9. Шизофрения

  10. До памяти

  11. Удвоение личности

  12. Самая первая множественная личность

  13. Травма

  14. Науки о памяти

  15. Мемо-политика

  16. Ум и тело

  17. Неопределенность прошлого

  18. Ложное сознание

  • Библиография

Views 59
Rating 5.0 / 5
Added 20.08.2026
Author brat Vadim
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