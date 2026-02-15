Хаксли - Двери восприятия - Рай и ад

Хаксли - Двери восприятия - Рай и ад
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Philology Literature
Series Эксклюзивная классика (36 books)

Эти два эссе, часто публикуемые под одной обложкой, представляют собой глубокое философское и психологическое исследование измененных состояний сознания. Олдос Хаксли, известный своим критическим умом и эрудицией, описывает собственный опыт употребления мескалина, рассматривая его не как наркотическое опьянение, а как способ «очистить двери восприятия» и увидеть мир таким, какой он есть на самом деле — в его первозданной яркости и значимости.

В «Дверях восприятия» Хаксли развивает теорию о том, что наш мозг работает как «редуцирующий клапан», отфильтровывающий огромный поток информации извне ради биологического выживания. Под воздействием определенных веществ этот клапан открывается, позволяя человеку соприкоснуться с «Чистым Бытием».

В эссе «Рай и ад» автор расширяет это исследование на область искусства, религии и фольклора. Он объясняет, почему видения мистиков, драгоценные камни в коронах и витражи соборов вызывают у нас трепет: все они являются отголосками того «запредельного» мира, который живет в глубинах нашего сознания. Однако Хаксли предупреждает, что этот путь может привести не только к «Раю» (экстазу и свету), но и в «Ад» — в мир пугающих галлюцинаций и бесконечного ужаса, если сознание человека не готово к такому опыту.

Хаксли О. Л. - Двери восприятия. Рай и ад

М.: «Издательство АСТ», 1954, 1956. – 67 с. — (Эксклюзивная классика (АСТ))

Хаксли О. Л. - Двери восприятия. Рай и ад - Содержание

  • Двери восприятия

  • Рай и Ад

Предисловие

  • Приложения

  • Приложение I

  • Приложение II

  • Приложение III

  • Приложение IV

  • Приложение V

  • Приложение VI

  • Приложение VII

  • Приложение VIII

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

