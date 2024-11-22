Халанський - Сонце всередині
Коли ви востаннє відчували страх? Що викликало його? Ви впоралися? Чи є страхи, які переслідують вас із дитинства й перешкоджають жити так, як хотілось би? Деколи важко не лише подолати страх, а й визначити його причину. Моя книжка допоможе зробити і перше, і друге. Розповім одну історію. Якось я затримався в офісі допізна, мені написала клієнтка. Я чекав на це повідомлення, але легке хвилювання заважало відразу відкрити його. Долаючи неспокій, я сів у крісло й прочитав: «У мене з’явилося нове, але стійке відчуття того, що я можу довіряти собі. Виявляється, моє щастя й спокій залежать від мене, а не від тих, хто навколо мене. Мені вдалося — я, нарешті, купила собі ті сукні, які хотіла». Повідомлення зворушило до сліз. Раніше, коли ця жінка хотіла зробити щось для себе — купити гарну сукню чи прикрасу, внутрішній голос казав їй: «У цьому вбранні ти наче повія». Цей голос належав матері. Він звинувачував, засуджував і змушував переживати страх, що скидався на асфальт, крізь який не можуть пробитися рослини.
Коли клієнтка підіймалася кар’єрними сходинами, то відчувала непереборне бажання уникнути підвищення. Страх блокував прагнення. Вона пояснювала: «Престижне становище у компанії — не для мене. Я відчуваю неміч, коли треба відстоювати інтереси й межі. Щоразу, отримуючи нову пропозицію, я відчуваю безпорадність. Щоб уникнути цього, навмисне втікаю від таких пропозицій». Це звучить голос батька, який вчив: «Не висовуйся. Тобі що, найбільше треба?». Проте страх обстоювати свої межі та право на бажання — не єдиний. Чоловіки бояться програти, показати слабкість, посісти друге місце, як це було з Ендрю Карнеґі у суперництві з Джоном Рокфеллером.
Жінки бояться, що їх використають. Діти — того, що батьки не приймуть, відкинуть їх. А ще є страх стати вразливим і втратити самовладання. Отак, накопичуючи страхи, ви немовби перетворюєтеся на глечик із тріщинами, крізь які просочується вода. Цю книжку написано, щоб показати: ми можемо впоратися зі страхом, але тільки тоді, коли насправді налагодимо контакт із собою. Пізнаючи себе, ми здобуваємо ґрунт під ногами та створюємо особистий простір. Мета цієї книжки — допомогти побачити свою глибинну сутність, своє сонце. Адже лише після цього можна почати керувати страхами, які стоять на заваді нашому щастю. Побачити себе — означає зрозуміти свої почуття, емоції та потреби. Немовби розгледіти когось важливого, цікавого й прекрасного. Працюючи з клієнтами, я переконався: незалежно від соціального статусу, освіти й віку, нам важко приймати себе, а отже, й інших.
В’ячеслав Халанський - Сонце всередині - як жити своїм життям, незважаючи на страх
Львів: Видавництво «Свічадо», 2024
ISBN 978-966-938-863-6
В’ячеслав Халанський - Сонце всередині - як жити своїм життям, незважаючи на страх - Зміст
Відгуки про книжку
До читача
Частина I. Страхи, які проявляються у сімейних стосунках
- Коли стосункам загрожує небезпека: проблеми у сім’ї та способи їх подолання
- Чому ми зраджуємо: чотири причини
- Відомстити зрадою: чому це не допомагає
- Як поліпшити стосунки у шлюбі
- Тріщина у стосунках. Як урятувати свій шлюб?
- Образа вбиває. Як, прощаючи іншим, ми допомагаємо своєму здоров’ю
- Як поліпшити стосунки у шлюбі після 10 років спільного життя
- Насильство у сім’ї: як розпізнати й протистояти
Частина ІІ. Страхи, які проявляються у дітей
- Родом із дитинства. Як стосунки з батьками впливають на наше життя
- Як підтримувати здорову мотивацію до життя, а не сформувати невротичну особистість
- Як зайнятим батькам не втратити емоційний контакт із дитиною та не перетворитися на домашнього поліцейського
- Як перестати непокоїтися за своїх дітей і почати любити їх?
- Дорослий хлопчик. Звідки береться чоловіча невпевненість у собі?
- No mobile phobia: чому діти надають перевагу гаджетам замість спілкування з батьками
Частина ІІІ. Страхи, які заважають реалізувати себе
- Ігрова залежність: як її розпізнати і що робити
- Як розпізнати емоційне вигорання і протистояти йому
- Емоційне вигорання та бізнес
- Що робити під час панічних атак: вісім порад
- Вплив панічної атаки на антропологічний вимір.
- Досвід зустрічей з клієнтами, які пережили панічну атаку
- Як зрозуміти, що ви живете чужим життям?
- 5 уроків про щастя від Cтівена Монро
Що таке «петля горя» та як із неї вийти?
Частина IV. Психологічна допомога під час війни
- П’ять практичних порад, як подбати про своє психічне здоров’я
- Війна та сім’я
- Нестерпні емоції. Що таке вина вцілілого та як її подолати
- Дихання як ключ до спокою та рівноваги
Вдячність
Додаток 1 - Додаток 3
Примітки
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