Коли ви востаннє відчували страх? Що викликало його? Ви впоралися? Чи є страхи, які переслідують вас із дитинства й перешкоджають жити так, як хотілось би? Деколи важко не лише подолати страх, а й визначити його причину. Моя книжка допоможе зробити і перше, і друге. Розповім одну історію. Якось я затримався в офісі допізна, мені написала клієнтка. Я чекав на це повідомлення, але легке хвилювання заважало відразу відкрити його. Долаючи неспокій, я сів у крісло й прочитав: «У мене з’явилося нове, але стійке відчуття того, що я можу довіряти собі. Виявляється, моє щастя й спокій залежать від мене, а не від тих, хто навколо мене. Мені вдалося — я, нарешті, купила собі ті сукні, які хотіла». Повідомлення зворушило до сліз. Раніше, коли ця жінка хотіла зробити щось для себе — купити гарну сукню чи прикрасу, внутрішній голос казав їй: «У цьому вбранні ти наче повія». Цей голос належав матері. Він звинувачував, засуджував і змушував переживати страх, що скидався на асфальт, крізь який не можуть пробитися рослини.

Коли клієнтка підіймалася кар’єрними сходинами, то відчувала непереборне бажання уникнути підвищення. Страх блокував прагнення. Вона пояснювала: «Престижне становище у компанії — не для мене. Я відчуваю неміч, коли треба відстоювати інтереси й межі. Щоразу, отримуючи нову пропозицію, я відчуваю безпорадність. Щоб уникнути цього, навмисне втікаю від таких пропозицій». Це звучить голос батька, який вчив: «Не висовуйся. Тобі що, найбільше треба?». Проте страх обстоювати свої межі та право на бажання — не єдиний. Чоловіки бояться програти, показати слабкість, посісти друге місце, як це було з Ендрю Карнеґі у суперництві з Джоном Рокфеллером.

Жінки бояться, що їх використають. Діти — того, що батьки не приймуть, відкинуть їх. А ще є страх стати вразливим і втратити самовладання. Отак, накопичуючи страхи, ви немовби перетворюєтеся на глечик із тріщинами, крізь які просочується вода. Цю книжку написано, щоб показати: ми можемо впоратися зі страхом, але тільки тоді, коли насправді налагодимо контакт із собою. Пізнаючи себе, ми здобуваємо ґрунт під ногами та створюємо особистий простір. Мета цієї книжки — допомогти побачити свою глибинну сутність, своє сонце. Адже лише після цього можна почати керувати страхами, які стоять на заваді нашому щастю. Побачити себе — означає зрозуміти свої почуття, емоції та потреби. Немовби розгледіти когось важливого, цікавого й прекрасного. Працюючи з клієнтами, я переконався: незалежно від соціального статусу, освіти й віку, нам важко приймати себе, а отже, й інших.

В’ячеслав Халанський - Сонце всередині - як жити своїм життям, незважаючи на страх

Львів: Видавництво «Свічадо», 2024

ISBN 978-966-938-863-6

В’ячеслав Халанський - Сонце всередині - як жити своїм життям, незважаючи на страх - Зміст

Відгуки про книжку

До читача

Частина I. Страхи, які проявляються у сімейних стосунках

Коли стосункам загрожує небезпека: проблеми у сім’ї та способи їх подолання

Чому ми зраджуємо: чотири причини

Відомстити зрадою: чому це не допомагає

Як поліпшити стосунки у шлюбі

Тріщина у стосунках. Як урятувати свій шлюб?

Образа вбиває. Як, прощаючи іншим, ми допомагаємо своєму здоров’ю

Як поліпшити стосунки у шлюбі після 10 років спільного життя

Насильство у сім’ї: як розпізнати й протистояти

Частина ІІ. Страхи, які проявляються у дітей

Родом із дитинства. Як стосунки з батьками впливають на наше життя

Як підтримувати здорову мотивацію до життя, а не сформувати невротичну особистість

Як зайнятим батькам не втратити емоційний контакт із дитиною та не перетворитися на домашнього поліцейського

Як перестати непокоїтися за своїх дітей і почати любити їх?

Дорослий хлопчик. Звідки береться чоловіча невпевненість у собі?

No mobile phobia: чому діти надають перевагу гаджетам замість спілкування з батьками

Частина ІІІ. Страхи, які заважають реалізувати себе

Ігрова залежність: як її розпізнати і що робити

Як розпізнати емоційне вигорання і протистояти йому

Емоційне вигорання та бізнес

Що робити під час панічних атак: вісім порад

Вплив панічної атаки на антропологічний вимір.

Досвід зустрічей з клієнтами, які пережили панічну атаку

Як зрозуміти, що ви живете чужим життям?

5 уроків про щастя від Cтівена Монро

Що таке «петля горя» та як із неї вийти?

Частина IV. Психологічна допомога під час війни

П’ять практичних порад, як подбати про своє психічне здоров’я

Війна та сім’я

Нестерпні емоції. Що таке вина вцілілого та як її подолати

Дихання як ключ до спокою та рівноваги

Вдячність

Додаток 1 - Додаток 3

Примітки