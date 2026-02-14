Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса бакалавриата Минской духовной семинарии. В подборе источников для комментария на Послание апостола Иакова был принят комплексный подход, а именно: сочетание толкования Святых Отцов и современной библейской экзегезы. За основу взят текст 4-го издания греческого Нового Завета Объединенных библейских обществ, подготовленный известными библеистами Э. Нестле и К. Алландом (далее – NA).

В качестве русского перевода был выбран так называемый Синодальный перевод (далее – СП) как самый распространенный среди русскоязычного читателя Библии. Несмотря на такую распространенность, СП не является, конечно, идеальным переводом, поэтому в некоторых местах для сравнения были использованы популярные современные переводы на русский и английский языки. История этих переводов, а также текста NA, не входит в задачу исследования данного учебного пособия. Список использованной литературы приводится в конце пособия.

Иеромонах Евстафий (Халиманков)

Иеромонах Евстафий (Халиманков) - Экзегетический комментарий на Послание апостола Иакова

Учебное пособие

Жировичи : Издательство Минской духовной семинарии, 2017. 89 с.

ISBN 978-985-7028-16-0

Иеромонах Евстафий (Халиманков) - Экзегетический комментарий на Послание апостола Иакова - Оглавление

Предисловие

Введение

Часть первая-пятая

Библиография

Иеромонах Евстафий (Халиманков) - Экзегетический комментарий на Послание апостола Иакова - Введение

В состав «Апостола», кроме книги Деяний св. апостолов, посланий апостола Павла и Апокалипсиса, входят еще семь соборных посланий: послание апостола Иакова, два послания апостола Петра, три послания апостола Иоанна Богослова и одно послание апостола Иуды. Соборными эти послания называются потому, что они были написаны не какойто конкретной Церкви или какому-то отдельному лицу, а к Собору (т.е. группе) Церквей. Под соборными посланиями еще свмч. Климент Александрийский и Дионисий Александрийский имели в виду окружные послания.

Так, в Деян. 15 повествуется о таком окружном послании Иерусалимского апостольского собора 49 г. Автором первого послания, которое мы будем разбирать, традиционно считают апостола Иакова, брата Господа Иисуса Христа. Иаков уверовал во Христа уже после евангельских событий. Очень скоро он становится предстоятелем, первым архиереем Иерусалимской Церкви. Это была первая по времени возникновения христианская община (состоящая практически из одних иудеев) и в этом смысле – Матерь-Церковь для всех остальных Поместных Церквей, возникших впоследствии.

В начале 60-х гг. апостол Иаков был казнен (побит камнями) по наущению первосвященника Анана (Анании), который в отсутствие римского префекта (в период междувластия) созвал Синедрион и обвинил Иакова в нарушении Закона. Греческий язык послания апостола Иакова очень хороший. Вряд ли сам апостол Иаков так хорошо владел греческим: скорее всего, он пользовался услугами хорошо образованного секретаря, что было обычным явлением для того времени. Скорее всего, апостол Иаков никогда не покидал Палестины, поэтому послание было написано именно там, в промежутке между 50-ми и нач. 60-х гг.