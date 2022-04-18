Мы живем в непростое время, когда все чаще раздаются голоса о том, что приближается «конец света», а перед ним наступит пришествие антихриста. Многие люди, не вникая в учение Церкви по этому вопросу, поддаются панике и распространяют нелепейшие фантазии о личности антихриста. Особенно популярны в этом смысле вопросы, связанные с печатью антихриста, которая якобы содержится в каких-то современных документах. Такие печати находили еще в советских паспортах, затем - в ИНН, сейчас - в принятии биометрических паспортов и так далее. В Интернете полно видеороликов, в которых какие-то «ученые» с умным видом объясняют, как будет ставиться печать антихриста в биометрических паспортах.

Глядя на все это, не знаешь, смеяться или плакать, потому что люди, распространяющие всю эту чушь, не имеют никакого понятия о православном учении, которое содержится в Священном Писании и Предании Православной Церкви. Удивительно, но факт - так называемые ревнители благочестия, обвиняющие священноначалие в «апостасии» и прочих грехах, обладают дремучим невежеством в святоотеческом учении.

Приведем только один пример: печати антихриста не может быть в современных документах просто потому, что она будет даваться самим антихристом в три с половиной года его правления - не раньше! Об этом сказано как в Апокалипсисе, так и во многих толкованиях святых отцов на это место Апокалипсиса. Как придет антихрист, как он захватит власть над всем миром и что будет этому предшествовать, - обо всем этом мы можем прочитать в Священном Писании и в святоотеческих толкованиях.

Судя по всему, пока это время не наступило, и неизвестно, когда наступит. И при чем тут биометрические паспорта нашего времени? Поэтому мы с вами должны выбирать, кто для нас является авторитетом в толковании Священного Писания: некие «старцы», мифические «ученые», пугающие в Интернете народ принятием печати антихриста или богомудрые отцы и учители Церкви. Мы предлагаем вам в этой небольшой и максимально простой книжке церковное учение о том, как придет антихрист, какие будут знамения его пришествия (т. е. какие события непременно произойдут перед его пришествием), в том числе и о том, как антихрист будет давать печать своим слугам.

Иеромонах Евстафий (Халиманков) - Как прийдёт антихрист: мысли вслух

Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2021. - 96 с.

ISBN 978-985-7232-18-5

Иеромонах Евстафий (Халиманков) - Как прийдёт антихрист: мысли вслух - Содержание

Вступление

Как появилась книга откровения?

Что произойдет перед пришествием антихриста и во время его правления?

Отрывок из 11-й главы книги Откровения

Разбор 13-й главы книги Откровения

Заключение

Библиография