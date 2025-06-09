Язык физики, знакомой нам со школьной скамьи, сформировался в век Просвещения. Ее базовые понятия — координаты и скорости, силы и энергии, света и теплоты — вошли в обиход именно тогда. Сама методология физического эксперимента была заложена в тот век, когда человечество считало мир вокруг себя механистичным, предопределенным и познаваемым. Исследовательская программа, сформулированная еще Ньютоном — объяснять наблюдаемые факты наименьшим возможным числом гипотез, — работала как часы, и дорога к истине казалась прямой и не такой уж длинной.

Успехи физики XVII–XVIII веков были связаны с последовательным изгнанием метафизики: иными словами, отказом от приписывания вещам и явлениям ненаблюдаемых и непроверяемых свойств. Ньютон, а затем французские механики — Лагранж, Лаплас и многие другие — построили безотказно работающий механизм, все части которого, казалось, работали идеально, а сияние века Просвещения не оставляло в нем темных уголков, в которых могли бы укрыться метафизические допущения.

Одним из немногих оппонентов Ньютона был Лейбниц, считавший, что без метафизики физика обойтись не может. Его мысль о том, что из бесконечности возможных вариантов устройства мира природа выбирает наилучший, не может быть обоснована ссылкой ни на какой эксперимент, но является предметом веры. Эта мысль, подхваченная затем Мопертюи, дала начало аналитической механике. Поскольку рассуждения о разумном замысле и божественной гармонии противоречили духу эпохи, последователи Лейбница и Мопертюи — Эйлер, Лагранж и другие — очистили аналитическую механику от метафизических идей, оставив только математические результаты.

Халперн Пол - Очарование мультивселенной - Параллельные миры, другие измерения и альтернативные реальности

пер. с англ. А. Сергеева под науч. ред. А. Шейкина

М: Individuum, Эксмо, 2025, 336 с.

ISBN 978-5-04-215656-4

Халперн Пол - Очарование мультивселенной - Параллельные миры, другие измерения и альтернативные реальности - Содержание

Предисловие научного редактора

Введение Когда одной Вселенной мало

Глава I Вечность через звезды

Глава II Теории из другого измерения

Глава III Схватка в отеле Гильберта

Глава IV Порядок из хаоса

Глава V Мультимировые откровения

Глава VI Запутавшиеся в струнах

Глава VII Сезон перерождения

Глава VIII Вечеринка для путешественников во времени

Заключение Отражения в бассейне и бескрайнее море: размышления о смысле иназначении мультивселенной

Благодарности

Литература для дальнейшего чтения

Литература, добавленная научным редактором русского издания