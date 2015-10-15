Уникальное исследование историка Чарльза Хаммеля о сложных судьбах взаимоотношений между наукой и религией.

На примерах из жизни известных ученых автор развенчивает миф о борьбе христианства против науки и показывает: избежать конфликт помогает четкое разграничение предметов богословия и науки. Книга написана популярным языком предназначена для все, интересующихся историей науки и религией.

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Что такое небо - обиталище Бога или холодное безвоздушное пространство? Ответ зависит от самого человека. После первых полетов в космос газеты Советского Союза обрадовали население страны вестью: космонавты не видели на орбите ни Бога, ни ангелов. А американский астронавт оттуда-же из космоса почему-то читал всей Америке Евангелие. В чем дело? Это, конечно, преданье старины глубокой, и сегодня безбожие у нас уже вышло из моды, сменившись «псевдобожием»: даже дети знают слова «астрал», «контактер»; ни экстрасены, ни колдуны не брезгуют «космической энергией». Снова человек устремляет взгляд в космос, ища там решения всех своих проблем.



А чего искали в небесах астрономы древности? Свободы от религии или истины? Мы привыкли думать о Джордано Бруно и Галилео Галилее, как о великих вольнодумцах, мученниках, пострадавших от рук церкви за верность идеалам науки, как о борцах со средневековым мракобесием, как о людях, опередивших свое время. «Мы бы Бруно не сожгли! И старика Галилея не стали бы мучить!» Так ли это? Мы привыкли думать, что, завоевав мир, христианство предъявило права на космос и жестоко расправлялось со всеми, кто не считал звезды вбитыми в небесную твердь золотыми гвоздиками.

Мы уверены, что церковь в средневековье действовала чуть ли не по совету Лао-Цзы: «...чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать».

Каждый, кто хоть раз брал в руки «Церковную историю», знает, как много было в ней и остается такого, а о чем скорбит сердце.

Неправы мы в другом: в истории асторономии, как и в истории науки, никогда не было ничего анти-христианского.



Изучив небеса, ученые прошлых веков вовсе не исполнялись презрением к Богу и к церкви. Нет, в трудную минуту именно вера давала и им, и миллионам «простых» людей утешение. Сегодня, когда остро стоит вопрос о противоречиях между наукой и христианством, нам будет особенно интересно взглянуть на жизнь Коперника, Галилея и Кеплера, посмотреть, как исторически складывались отношения между наукой и религией. Был ли конфликт? Если да, то в чем его суть?

Или же это был конфликт между разными подходами к научному знанию - аристотелевым и современным эмпирическим? Давайте же познакомимся с мнением автора книги и задумаемся.

Чарльз Хаммэл - Дело Галилея - Есть ли точки соприкосновения науки и богословия?

Издатель: Триада 358 стр., 2001 год