Хаммэль – У времени в плену
Мечтали ли вы о том, чтобы в сутках стало тридцать четыре часа? Конечно же, этот излишек времени избавил бы нас от невыносимого напряжения, под прессом которого все мы живем. Наша жизнь — цепочка незавершенных дел. Стоит на миг призадуматься, чего же мы достигли, и сразу вспоминаются письма, оставшиеся без ответа, полузабытые друзья, непрочитанные книги. А как мы нуждаемся в отдыхе!
Но разве удлинившийся день решит все проблемы? Разве в скором времени не начнется вновь та же гонка, что и при обычных сутках из двадцати четырех часов?
Время идет, а мы отстаем от него. Старшие дети подрастают, рождаются другие, и все они требуют большого внимания. Мы приобретаем профессиональный опыт, срастаемся с жизнью церковной общины, а при этом увеличивается и нагрузка. Мы все больше работаем и все меньше наслаждаемся жизнью.
Чарльз Хаммэль – У времени в плену – Как жить – чтобы на все хватало времени
М., Триада, 2004. – 152 с.
ISBN 5-86181-175-Х
Чарльз Хаммэль – У времени в плену – Содержание
- 1. Почему нам не хватает времени?
- 2. Иисус и время
- 3. Как наладить свою жизнь
- 4. Так ли это необходимо?
- 5. Как вы используете свое время
- 6. Часы и календарь — наши друзья или наши враги?
- 7. Искусство говорить "нет"
- 8. Тайм-аут!
- 9. Следуя за Господом
- 10. Нет другого времени
- Эпилог. Гобелен
- Приложение I. Слушая Слово Божье
- Приложение II. Молитва по Писанию
- Приложение III. Досуг
- Приложение IV. Что же такое время?
спасибо