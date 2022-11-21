Мечтали ли вы о том, чтобы в сутках стало тридцать четыре часа? Конечно же, этот излишек времени избавил бы нас от невыносимого напряжения, под прессом которого все мы живем. Наша жизнь — цепочка незавершенных дел. Стоит на миг призадуматься, чего же мы достигли, и сразу вспоминаются письма, оставшиеся без ответа, полузабытые друзья, непрочитанные книги. А как мы нуждаемся в отдыхе!

Но разве удлинившийся день решит все проблемы? Разве в скором времени не начнется вновь та же гонка, что и при обычных сутках из двадцати четырех часов?

Время идет, а мы отстаем от него. Старшие дети подрастают, рождаются другие, и все они требуют большого внимания. Мы приобретаем профессиональный опыт, срастаемся с жизнью церковной общины, а при этом увеличивается и нагрузка. Мы все больше работаем и все меньше наслаждаемся жизнью.

Чарльз Хаммэль – У времени в плену – Как жить – чтобы на все хватало времени

М., Триада, 2004. – 152 с.

ISBN 5-86181-175-Х

Чарльз Хаммэль – У времени в плену – Содержание