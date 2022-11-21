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Хаммэль – У времени в плену

Чарльз Хаммэль – У времени в плену
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ethics, Pastoral Care Counseling
Мечтали ли вы о том, чтобы в сутках стало тридцать четыре часа? Конечно же, этот излишек времени избавил бы нас от невыносимого напряжения, под прессом которого все мы живем. Наша жизнь — цепочка незавершенных дел. Стоит на миг призадуматься, чего же мы достигли, и сразу вспоминаются письма, оставшиеся без ответа, полузабытые друзья, непрочитанные книги. А как мы нуждаемся в отдыхе!
Но разве удлинившийся день решит все проблемы? Разве в скором времени не начнется вновь та же гонка, что и при обычных сутках из двадцати четырех часов?
Время идет, а мы отстаем от него. Старшие дети подрастают, рождаются другие, и все они требуют большого внимания. Мы приобретаем профессиональный опыт, срастаемся с жизнью церковной общины, а при этом увеличивается и нагрузка. Мы все больше работаем и все меньше наслаждаемся жизнью.

Чарльз Хаммэль – У времени в плену – Как жить – чтобы на все хватало времени

М., Триада, 2004. – 152 с.
ISBN 5-86181-175-Х

Чарльз Хаммэль – У времени в плену – Содержание

  • 1. Почему нам не хватает времени?
  • 2. Иисус и время
  • 3. Как наладить свою жизнь
  • 4. Так ли это необходимо?
  • 5. Как вы используете свое время
  • 6. Часы и календарь — наши друзья или наши враги?
  • 7. Искусство говорить "нет"
  • 8. Тайм-аут!
  • 9. Следуя за Господом
  • 10. Нет другого времени
  • Эпилог. Гобелен
  • Приложение I. Слушая Слово Божье
  • Приложение II. Молитва по Писанию
  • Приложение III. Досуг
  • Приложение IV. Что же такое время?
Views 352
Rating 4.8 / 5
Added 21.11.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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