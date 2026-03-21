Каждый, кто считает себя христианином и пытается верить по-настоящему осмысленно, рано или поздно задается вопросом — как ему исполнить завет Христов о детстве в Боге: будьте как дети (Мф. 18:3), ибо таковых есть Царствие Божие (Мк. 10:14)?

Не будем погружаться в глубины утонченной экзегезы и отметим лишь следующее. Ребенку, в отличие от взрослого, свойственна прямота и ясность видения мира, а еще незамутненное переживание счастья. Чего нам, «умудренным» жизнью мужчинам и женщинам, подчас так сильно не хватает. Потому и охватывает наши сердца тоска по настоящей радости, которую доставляли нам в детстве неприглядные палки, казавшиеся рыцарскими мечами, или мамины платки, становившиеся вдруг королевскими мантиями.

Но, слава Богу, были и есть среди нас великовозрастные счастливцы, сумевшие сохранить чистую и пронзительную способность видеть первозданную красоту мира и человека в нем, а значит, соответствовать призыву Спасителя о детстве в Боге. Безусловно, одним из тех, кому подобное удалось, был знаменитый английский богослов и писатель Клайв Стейплз Льюис, которого друзья по его же просьбе именовали Джеком. В честь любимой собаки. Что за детская причуда, не правда ли?

Эдит М. Хампфри - Ввысь и вглубь. Христианские беседы с К. С. Льюисом

М.: Никея, 2022. — 368 с.

ISBN 978-5-907457-81-2

Эдит М. Хампфри - Ввысь и вглубь. Христианские беседы с К. С. Льюисом - Содержание

Священник Антоний Борисов - Вступительное слово

Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) - Можно ли считать К. С. Льюиса «анонимным православным»?

Часть I. Исследуя местность

Глава 1. Льюис и Рипичип: реальность н мифология, чтение и писание. «Эксперимент в критике» и другие статьи

Глава 2. Творение, «малое творение» и благодарение. «Племянник чародея», «Серебряное кресло» и «За жизнь мира» о. Александра Шмемана

Глава 3. «Мировоззрение», чудеса и магия. «Современное богословие и библейская критика» и «Чудо»

Часть II. Путешествуя по труднодоступным местам

Глава 4. Мыслить строго и поступать по совести. «Человек отменяется» и «Кружной путь, или Блуждания паломника»

Глава 5. Теодицея, духовная слепота и аскеза. «Пока мы лиц не обрели» и «Житие прп. Антония Великого», написанное св. Афанасием

Глава 6. Благословения и проклятия: суд, искупление и великий обмен. «Пока мы лиц не обрели», «Чудо» и трактат свт. Афанасия «О воскресении»

Часть III. Опускаясь в глубину и взбираясь на высоту

Глава 7. Безнравственность и одержимость. «Мерзейшая мощь» и «Грешники в руках разгневанного Бога» Джонатана Эдвардса

Глава 8. Возвращаясь к благословениям и проклятиям: рай и ад. «Расторжение брака»

Глава 9. Таинство и сущность, мужское и женское начала. «Мерзейшая мощь» и «Женщина и спасение мира» Евдокимова

Библиография

Именной указатель