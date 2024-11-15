Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хан Али - Следующая пандемия

Хан, Али - Следующая пандемия - Инсайдерский рассказ о борьбе с самой страшной угрозой человечеству
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Sociology Political Science, Health
Мы пробыли в джунглях уже почти две недели, когда приехавший на мотоцикле паренек сообщил, что повстанцы взяли верх над силами правительственной армии. Теперь война приближалась к нам: партизаны Лорана Кабилы шли по пятам за солдатами Мобуту Сесе Секо.
Дело было в Восточном Касаи — это провинция в центре Заира, государства, расположенного в самом сердце Африки. Мы действовали от имени Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США: мы должны были расследовать вспышку оспы обезьян — менее смертоносного, но все же очень неприятного родича натуральной оспы. Если оспа обезьян начнет свободно передаваться от человека к человеку, может возникнуть глобальная пандемия. Таким образом, центральным вопросом для нас было определение степени устойчивой передачи вируса — ровно до тех пор, пока внезапно не возникла более острая проблема. Как, черт возьми, нам отсюда выбраться?
Мы позвонили в американское посольство. Сотрудники посольства посоветовали нам сворачивать работу и немедленно эвакуироваться. «Скорее всего, у вас заберут транспортные средства и снаряжение, — сообщили они. — Но убивать, наверное, не станут».
Не самый обнадеживающий прогноз. Мы были совсем недалеко от Руанды, где совершался один из самых страшных геноцидов в новейшей истории. Войска Мобуту и в хорошие времена славились грабежами, убийствами и мародерством, а теперь ходили слухи, что солдатам месяцами не платят. «Зачем вам деньги, если у вас есть оружие?» — якобы как-то раз возмутился их вождь.
Ближайшая взлетно-посадочная полоса — клочок красной земли, который постоянно очищали от подступавших зарослей, — находилась в Лодже, в 120 километрах от нас. Но это был единственный способ вернуться в столицу.

Хан, Али - Следующая пандемия - Инсайдерский рассказ о борьбе с самой страшной угрозой человечеству

Пер. с англ. В. Горохова ; науч. ред. А. Шакарян. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 320 с. — (Сердце медицины).
ISBN 978-5-00169-203-4

Хан, Али - Следующая пандемия – Содержание

Предисловие к новому изданию
Предисловие к изданию 2016 года
  • 1. Первый румянец
  • 2. Син Номбре
  • 3. Лицо дьявола
  • 4. Оспа на оба ваши дома
  • 5. Высшая форма убийства
  • 6. Миграции
  • 7. Прямо из отеля «Метрополь»
  • 8. После потопа
  • 9. Сьерра-Леоне
  • 10. #JeSuisLeMonde
Библиография
Об авторах
Views 256
Rating 4.5 / 5
Added 15.11.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.5/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books