Мы пробыли в джунглях уже почти две недели, когда приехавший на мотоцикле паренек сообщил, что повстанцы взяли верх над силами правительственной армии. Теперь война приближалась к нам: партизаны Лорана Кабилы шли по пятам за солдатами Мобуту Сесе Секо.

Дело было в Восточном Касаи — это провинция в центре Заира, государства, расположенного в самом сердце Африки. Мы действовали от имени Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США: мы должны были расследовать вспышку оспы обезьян — менее смертоносного, но все же очень неприятного родича натуральной оспы. Если оспа обезьян начнет свободно передаваться от человека к человеку, может возникнуть глобальная пандемия. Таким образом, центральным вопросом для нас было определение степени устойчивой передачи вируса — ровно до тех пор, пока внезапно не возникла более острая проблема. Как, черт возьми, нам отсюда выбраться?

Мы позвонили в американское посольство. Сотрудники посольства посоветовали нам сворачивать работу и немедленно эвакуироваться. «Скорее всего, у вас заберут транспортные средства и снаряжение, — сообщили они. — Но убивать, наверное, не станут».

Не самый обнадеживающий прогноз. Мы были совсем недалеко от Руанды, где совершался один из самых страшных геноцидов в новейшей истории. Войска Мобуту и в хорошие времена славились грабежами, убийствами и мародерством, а теперь ходили слухи, что солдатам месяцами не платят. «Зачем вам деньги, если у вас есть оружие?» — якобы как-то раз возмутился их вождь.

Ближайшая взлетно-посадочная полоса — клочок красной земли, который постоянно очищали от подступавших зарослей, — находилась в Лодже, в 120 километрах от нас. Но это был единственный способ вернуться в столицу.

Хан, Али - Следующая пандемия - Инсайдерский рассказ о борьбе с самой страшной угрозой человечеству

Пер. с англ. В. Горохова ; науч. ред. А. Шакарян. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 320 с. — (Сердце медицины).

ISBN 978-5-00169-203-4

Хан, Али - Следующая пандемия – Содержание

Предисловие к новому изданию

Предисловие к изданию 2016 года

1. Первый румянец

2. Син Номбре

3. Лицо дьявола

4. Оспа на оба ваши дома

5. Высшая форма убийства

6. Миграции

7. Прямо из отеля «Метрополь»

8. После потопа

9. Сьерра-Леоне

10. #JeSuisLeMonde

Библиография

Об авторах