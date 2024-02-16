Хан, Бён-Чхоль - Аромат времени - Философское эссе об искусстве созерцания

«Аромат времени» — третья книга Бён-Чхоль Хана, которая выходит в рамках проекта «Лед». С одной стороны, ее название интригует и тем самым привлекает потенциального читателя. С другой — ее заголовок проигрывает по «кликбейтности» предшествующим двум книгам Хана, изданным в проекте, — «Агония эроса» и «Общество усталости». Вместе с тем ее содержание едва ли не важнее уже вышедших работ, включая и вышедшее на русском «Прозрачное общество». «Аромат времени» не только превосходит по объему упоминаемые тексты, но также и написан раньше их: на немецком книга впервые была опубликована в 2009 году. Тем самым ее можно рассматривать как своеобразный исток и даже остов последующей социальной философии Бён-Чхоль Хана. В ней чувствуется, что Хан глубоко продумывает то, что хочет сказать, чтобы более точно сформулировать то, что он еще захочет сказать. И конечно, скажет.

Разумеется, любого, кто увидит заглавие «Аромат времени», заинтересует то, что же имеется в виду. Как, каким образом может пахнуть время? И главное — чем оно пахнет? Я, естественно, дам ответ на этот вопрос, чтобы читатель смог понять, читать ли ему самого Хана, но прежде нам необходимо понять, в чем, собственно, состоит важность этого текста в корпусе работ философа. Дело в том, что, например, социологи давно обратили внимание на то, что жизнь — не только социальная, но и биологическая — ускорилась. Как это сформулировала Джуди Вайсман, в условиях цифрового капитализма времени стало в обрез, и новые технологии (однако не только они) вместо того, чтобы предоставить человеку больше времени, в действительности его отнимают. Но настоящая проблема не в этом. Проблема в том, что меняются темпоральные режимы социальной, биологической жизни, а также — исторической. Тридцать лет назад, по мнению многочисленных социологов и философов, мы еще жили в эпоху постмодерна. Само понимание постмодерна оспаривалось, но существование самого исторического периода редко подвергалось сомнению. Сегодня мы живем сразу в нескольких эпохах — эпоху постправды, эпоху коронавируса, эпоху метамодерна и еще во множестве других эпох. Невозможность найти язык описания текущему историческому периоду своеобразным образом отражает проблему рассеивания личного времени субъекта. И хотя Хан не формулирует это так, фактически это и является тем, что он называет «дисхронией».

Хан полагает, что сегодня времени, как историческому, так и личному, не хватает такта, ритма, порядка. Отсюда берет исток современный темпоральный кризис. Социальные теоретики по-разному пытались найти решение этому кризису. Один из них — немецкий социолог Хартмут Роза, предложивший концепцию «социального ускорения». Роза считает, что социальная акселерация и социальная ригидность не противоречат друг другу. Ссылаясь на французского философа Поля Вирилио, он отмечает, что два этих темпоральных диагноза теперь синтезировались в единый постисторический диагноз. Согласно последнему, увеличение числа исторических событий на самом деле прикрывает и даже приводит к застою идей и глубинных социальных структур. Для Розы переплетение этих переживаний времени — отнюдь не научная конструкция, но состояние культурного самовыражения общества*. В своих более поздних книгах Бён-Чхоль Хан более дерзок и не стесняется оспаривать мнения великих мыслителей. В данном, более раннем, тексте тоже. Но, в отличие от последующих работ, здесь Хан использует безличное «говорят», «утверждают», «считают», после чего следуют цитаты и ссылки на Хартмута Розу. На протяжении всей книги Хан утверждает, что нынешний темпоральный кризис не следует обсуждать в категориях ускорения. «Аромат времени» начинается буквально следующими словами: «Имя сегодняшнего временного кризиса — не ускорение. Эпоха ускорения уже прошла»**. Тем самым Хан не только вступает в полемику с известным социологом, но и вносит свой вклад в проблему решения темпорального кризиса — социологическому взгляду он противопоставляет социально-философский.

Хан, Бён-Чхоль - Аромат времени - Философское эссе об искусстве созерцания

Перевод с немецкого А. С. Салина]. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 192 с. — (Smart).

ISBN 978-5-17-152645-0

Хан, Бён-Чхоль - Аромат времени – Содержание

Александр Павлов. «Совершенные часы» глубокой скуки

Предисловие

БЕЗ-ВРЕМЕНЬЕ

ВРЕМЯ БЕЗ ЗАПАХА

СКОРОСТЬ ИСТОРИИ

ОТ МАРШИРУЮЩЕЙ ЭПОХИ К ЭПОХЕ НЕСУЩЕЙСЯ

ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО

АРОМАТНЫЙ ХРУСТАЛЬ ВРЕМЕНИ

ВРЕМЯ АНГЕЛА

АРОМАТНЫЕ ЧАСЫ: КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ДРЕВНИЙ КИТАЙ

ХОРОВОД МИРА

ЗАПАХ ДУБА

ГЛУБОКАЯ СКУКА

VITA CONTEMPLATIVA

Примечания