Под общим заголовком «Гнозис и западныи эзотеризм» этот словарь объединяет широкии спектр исторических течении и личностеи, которые процветали в западнои культуре и обществе на протяжении примерно двух тысячелетии, от позднеи античности до наших днеи. Тем самым он намерен не только предоставить всеобъемлющии справочныи материал, но и поставить под сомнение некоторые укоренившиеся предположения об истории западнои религии и культуры, а также продвигать новые программы и аналитические рамки для исследовании в этих областях. Что поставлено на карту при таком изменении точки зрения, лучше всего можно проиллюстрировать, взглянув на основные терминологические соглашения, которые традиционно доминировали.

Термин «гностицизм» изначально был уничижительным термином, придуманным в 17 веке кембриджским платоником Генри Мором. Приняв его как якобы неитральную научную категорию, историки также в значительнои степени приняли предположение о том, что на самом деле существовала отдельная религиозная система, которую можно было бы назвать гностицизмом и которую можно было четко определить как противопоставление раннехристианскои церкви. Однако в последние десятилетия становится все более очевидным, что любая подобная реификация «гностицизма» несостоятельна и ведет к историческим упрощениям; идея четкои оппозиции христианства и гностицизма на самом деле отражает ересиологические стратегии, с помощью которых определенные фракции и их представители стремились (как оказалось, успешно) закрепить свою собственную идентичность как «истинных» христиан путем истолкования негативного другого: приверженцы «ложно так называемого Гнозиса», демонизированные как враги истиннои веры. Однако исторически правильнее рассматривать последних, часто придерживавшихся мифологических гностических систем, как представителеи гораздо более широкого и разнообразного движения или типа религиозности, «характеризующегося сильным акцентом на эзотерическом знании (гнозисе) как единственном средстве спасения, подразумевавшего возвращение к своему божественному началу».

К этому гораздо более широкому движению гнозиса в позднеи античности принадлежал не только «гностицизм», но также, по-своему, христиане, такие как Климент Александриискии, и, в частности, течения, вдохновившие герметическую литературу. В области герметизма научные исследования также долгое время находились под влиянием искусственных различии между черным и белым, основанных на нормативных программах. Великие пионеры этои области Вальтер Скотт и Андре-Жан Фестюжьер резко противопоставляли «уче>ныи» или «философскии» герметизм «популярному» герметизму: мировоззрения, принадлежащие к первои категории, заслуживали уважения серье>зных уче>ных, но хотя «Оккультные» и «суеверные» практики, относящиеся к последним (ныне более неитрально называемые «техническои» герметикои), также нуждались в изучении, о них с презрением отзывались как о «массах мусора». Не менее важная предвзятость касалась почти исключительного внимания таких ученых, как Фестюжьер, к греческим и философским аспектам герметическои литературы в ущерб их египетскому происхождению – акцент, которыи перекликается с давними представлениями о Египте как о родине язычества и идолопоклонства. противостоял Греции как источнику Разума и Просвещения. Прогресс в изучении герметизма в последние десятилетия по существу состоял в исправлении этих предубеждении на основе тщательных филологических и источниковедческих исследовании. Центральное значение египетскои религии для понимания герметическои литературы теперь уже не вызывает никаких сомнении; и стало ясно, что «философская» и «техническая» герметика на самом деле являются продуктами однои и тои же языческои интеллектуальнои среды в греко-римском Египте, и поэтому их следует рассматривать как тесно связанные.

Воутер Дж. Ханеграаф – Словарь гнозиса и западного эзотеризма

«Подпольная Оккультная Лавка», Adeptus Novus (cxxr), 2024. – 1825 с.

Воутер Дж. Ханеграаф – Словарь гнозиса и западного эзотеризма - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

СЛОВАРЬ ГНОЗИСА И ЗАПАДНОГО ЭЗОТЕРИЗМА

А – Я

Under the general heading “Gnosis and Western Esotericism”, this Dictionary brings together a great range of historical currents and personalities that have ﬂourished in Western culture and society over a period of roughly two millennia, from Late Antiquity to the present. By doing so, it intends not only to provide a comprehensive reference work, but also to question certain ingrained assumptions about the history of Western religion and culture, and promote new agendas and analytical frameworks for research in these domains. What is at stake in such a shift of perspective can best be illustrated by taking a short look at the main terminological conventions that have traditionally been dominant. Under the general heading “Gnosis and Western Esotericism”, this Dictionary brings together a great range of historical currents and personalities that have ﬂourished in Western culture and society over a period of roughly two millennia, from Late Antiquity to the present. By doing so, it intends not only to provide a comprehensive reference work, but also to question certain ingrained assumptions about the history of Western religion and culture, and promote new agendas and analytical frameworks for research in these domains. What is at stake in such a shift of perspective can best be illustrated by taking a short look at the main terminological conventions that have traditionally been dominant.

Dictionary of Gnosis & Western Esotericism – Edited by Wouter J. Hanegraaff

Leiden – Boston: BRILL, 2006. – 1260 p.

ISBN-13: 978 90 04 15231 1

ISBN-10: 9004152318

Dictionary of Gnosis & Western Esotericism – Contents