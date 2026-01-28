Книга С. Ханикяна «Поиск Божьего водительства» — это результат многолетнего духовного пути автора, прошедшего через хаос сомнений, суеверий и фатализма к ясному библейскому пониманию воли Творца. Написанная как ответ на дефицит глубокой русскоязычной литературы по этой теме, книга предлагает читателю не просто набор советов, а стройную богословскую систему, помогающую принимать важные жизненные решения без страха ошибиться.

Автор последовательно разбирает три грани Божьей воли, анализирует объективные (Писание) и субъективные (внутренний голос, обстоятельства) критерии поиска и развенчивает мифы о «гадании на Библии» или ожидании сверхъестественных знамений. Ханикян утверждает, что поиск Божьего водительства неразрывно связан с христианской мудростью и активным доверием Божьему всевластию, а не с пассивным ожиданием чуда.

Вторая часть книги носит сугубо прикладной характер. В ней рассматриваются самые насущные вопросы, с которыми сталкивается каждый верующий: как найти спутника жизни, когда стоит сменить работу или церковь, и как понять, является ли желание переезда Божьим призывом. Это издание станет надежным путеводителем для тех, кто хочет строить свою жизнь на твердом основании Слова Божьего, сохраняя при этом ответственность за свои решения.

Ханикян С. — Поиск Божьего водительства

Самара: Благая Весть, 2025. — 288 с.

ISBN: 978-5-7454-1975-1

С. Ханикян — Поиск Божьего водительства — Содержание