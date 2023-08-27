Ханна - Символизм животных

Серия публикаций «Полярности психики» ориентирована на широкую тему противоположностей в психике, которые, согласно великому швейцарскому психиатру Карлу Густаву Юнгу, составляют основу каждого процесса в жизни. Помимо самого Юнга, возможно, не было другого юнгианского аналитика, который бы интересовался противоположностями в человеческой природе больше, чем Барбара Ханна, которая была и ученицей, и близким другом Юнга.

Работа «Архетипический символизм животных» является вторым томом серии «Полярности психики» и содержит лекции Барбары Ханны о символическом значении некоторых домашних и диких животных. Она отметила, что «изучение символизма животных является большой необходимостью наших дней, поскольку, говоря в общих чертах, животные олицетворяют [различные аспекты] инстинктов, а наше время непростительно оторвано о своих инстинктов. Мы называем всё это прогрессом, и он облегчает жизнь, но современная кухня, тем не менее, очень символично олицетворяет расстояние, которое разделяет нашу жизнь от природы. Одним из симптомов необходимости восстановить связь с нашими инстинктами служит частота, с которой животные появляются во снах. Это в действительности нисколько не современное явление, поскольку сюжет с животными является одной из самых ранних и наиболее распространённых тем мифов и сказок во всём мире. Но прежде всего именно сон обязывает современного психолога изучать тему животных, прежде всего, в мифологии и сказках, чтобы найти, каково истинное значение их символов во снах... Хотя очень сложно дать точную интерпретацию символов животных, животные обычно указывают на очень важные обстоятельства, когда они появляются во снах, и эти обстоятельства почти всегда можно понять через метод амплификаций».

Как и исконные народы, Юнг считал животное возвышенным, «божественной» стороной психики человека. Животные живут в гораздо более тесной связи с «тайным» порядком внутри самой природы и, значительно больше, чем человек, живут в тесной связи с «абсолютным знанием» бессознательного. В противопоставление человеку, животное являет собой живое существо, которое следует своим собственным внутренним законам за пределами добра и зла. И в этом заключается превосходство животных. Возможно, в результате подобных размышлений Мария-Луиза фон Франц выразила мысль, что предельное осуществление достигается, когда ритуал человека соответствует системе действий животного, поскольку тогда мы ощущаем абсолютную гармонию с природой. Величайшая осознанность, сказала она однажды, «напоминает возвращение к животному, но на более высоком уровне». И Юнг, и фон Франц придавали первостепенное значение изучению символизма животных и считали, что это было необходимым инструментом для правильной интерпретации образов животных, в которых они являются во снах, видениях, спонтанных рисунках, в произвольных фантазиях, активном воображении и так далее.

Барбара Ханна - Символизм животных

М.: Клуб Касталия. 2016. — 352 с.

ISBN 978-5-519-60683-7

Барбара Ханна - Символизм животных - Содержание

Предисловие редактора

I. Введение

II. Кошка: биологические данные

III. Кошка: коварство и материнская и природа

IV. Кошка: ярость и эмоции

V. Кошка: уютность и лень

VI. Кошка: независимость и самодостаточность

VII. Собака: биологические данные

VIII. Собака: друг и предатель

IX. Собака: проводник и плут

X. Собака: страж и вор

XI. Собака: целитель и пожиратель трупов

XII. Лошадь: биологические данные

XIII. Лошадь: послушный работник и непокорный дух

XIV. Лошадь: помощник и жертва

XV. Лошадь: дающая жизненную силу и несущая разрушение

XVI. Лошадь: паникёр и сверхчувственное восприятие

XVII. Заключение о кошке, собаке и лошади

Архетипический символизм змеи

XVIII. Введение в символизм змеи

XIX. Змея: биологические данные

XX. Змея как демон земли, тьмы и зла

XXI. Змея в христианстве

XXII. Змея как дух света и мудрости

XXIII. Змея как уроборос цикличной жизни

XXIV. Змея как символ призраков и обновления

XXV. Змея как союз противоположностей и взаимодействие с божественным

Архетипический символизм льва

XXVI. Введение: лев

XXVII. Лев: биологические данные

XXVIII. Лев как символ солнца

XXIX. Лев как символ силы

XXX. Лев как символ побуждения, страсти и обладания

XXXI. Лев: вознесение и преображение

XXXII. Лев как воскресение и духовная сила

Архетипический символизм быка и коровы

XXXIII. Быки корова: биологические данные

XXXIV. Бык как порождающая мощь, сила и плодовитость

XXXV. Бык как символ импульсивности и пронзания

XXXVI. Бык как вечная жертва

XXXVII. Бык как духовное возрождение

XXXVIII. Корова как мать

XXXIX. Корова как кормилица и попечительница

XL. Покорность коровы

XLI. Корова как олицетворение истинной женской природы

Источники