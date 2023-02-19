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Хант - Ключи - Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем

Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 1
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Множество людей скажут: «Зачем нам какие-то книги, у нас есть Библия. Верующему человеку вполне достаточно этого». Действительно, у нас есть Библия, у нас есть Господь, который говорит с нами через неё. Но вот вопрос: насколько мы с вами умеем пользоваться Библией, чтобы разрешать наши жизненные трудности? Когда вы сталкиваетесь с трудностями или проблемами в вашей жизни, когда к вам обращаются за советом и помощью — вы знаете, как найти нужное место Писания?
Вы знаете, как найти именно тот стих, который Бог предназначил для того, чтобы привести страдающую душу к глубокому пониманию себя и истинной причины своих страданий? Тот стих, который изменит ситуацию и превратит жертву — в победителя? Именно поэтому так нужна эта книга. «Ключи» предназначены для того, чтобы быть руководством, помогающим вам применять Писание к проблемам сегодняшнего дня. Они предназначены помочь вам увидеть: что Бог сегодня может совершить в вашей жизни и в жизни других людей.

Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 1

Пер. с англ.
М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2002. 280 с.
ISBN 5-87727-040-0

Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 1 - Содержание

Как пользоваться «Ключами»
Библейское консультирование От надежды к практической помощи
  • Алкоголь и наркотики Вырви корень зла и перестрой свою жизнь
  • Безбрачие Одинокий и счастливый
  • Беспокойство Похититель радости
  • Бунтарство Как исправить бунтовщика
  • Воровство Поймай вора в своём сердце
  • Гнев Учиться действовать, а не реагировать
  • Горе Как примириться с утратой
  • Депрессия Победить мрак отчаяния
  • Дружба Железо острит железо
  • Забота Не бремя, а честь
  • Зависть и ревность Как укротить этих жутких близнецов
  • Искушение Приманка лжи
  • Испытания Периоды страдания
  • Комплекс жертвы Изменение ментадьности
  • Кризис среднего возраста Развилка на дороге жизни
  • Критический дух Вдохновляйте, а не критикуйте
  • Ложь Как прекратить искажение правды
  • Манипулирование Не позволить управлять собой
  • Надежда Якорь души

Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 2

Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 2

Москва: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003 г. - 312 с.
ISBN 5-87727-056-7

Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 2 - Содержание

  • Как пользоваться «Ключами»
  • Наше истинное «я». Знаем ли мы себя?
  • Непреодолимая тяга к еде. Освобождение от пристрастия к пище
  • Неудача. Ступенька к успеху
  • Общение. Стержень отношений
  • Одиночество. Одинок, но не один
  • Отсутствие аппетита и неутолимый голод. Как управлять неуправляемым
  • Планирование времени. Дорожить каждой минутой
  • Покорность. Плоды духовной силы
  • Предотвращение самоубийства. Надежда для отчаявшихся
  • Предубеждение. Вырвать корни гордыни
  • Преуспевание. Две стратегии успеха
  • Привычки. Успешный самоконтроль
  • Примирение. Восстановление прерванных отношений
  • Принятие решений. Постижение воли Божьей
  • Прощение. Научиться забывать обиды
  • Работа. Быть необыкновенным среди обыкновенных
  • Разрешение конфликтов. Проблематика взаимоотношений
  • Самооценка. Проблема восприятия
  • Склонность к промедлению. Создание мотивации
Смертельная болезнь. Как это принять?
Джун Хант - Ключи - Книга 3 - Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем
Эта книга - третий том пятитомника «Ключи». Прочитав эту книгу, вы будете лучше понимать себя и других людей: ваших близких и родных, ваших детей и родителей, друзей и коллег по работе... Вы поймете истинные причины проблем, с которыми сталкиваетесь в жизни, и, более того, вы сможете справиться с этими проблемами, если захотите этого. Вы сможете помочь в этом и другим людям.

Джун Хант - Ключи - Книга 3 - Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем

Книга 3 / Пер. с англ. 2-е изд. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2006. — 256 с.
ISBN 5-87727-106-7

Джун Хант - Ключи - Книга 3 - Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем - Содержание

  • Как пользоваться «Ключами»
  • Смерть. Дверь в Вечность
  • Смирение. Как быть со своим «я»?
  • Созависимость. От рабства к гармонии
  • Старение. Мудрость преклонных лет
  • Страсть к совершенству (перфекционизм). Чрезмерная требовательность
  • Страхи и фобии. От смятения к миру
  • Стресс. Победить напряжение, прежде чем оно одолеет вас
  • Трудоголизм. Прямой путь к истощению
  • Угрызения совести. Вы можете освободиться от чувства вины!
  • Финансовая свобода. Житейская дилемма
  • Хронические болезни. Божий мир в разгар страдания
  • Цель жизни. Как определить приоритеты?
  • Цельность. Быть собой при всех обстоятельствах
  • Эвтаназия. Миф о милосердном убийстве
  • Быть родителями. Формирование личности ребенка
  • Подростки. Как помочь ребенку в трудный период взросления
  • Родители-одиночки. Добиться успеха с Божьей помощью
  • Усыновление. Ребенок, рожденный в нашем сердце

Хант Джун - Ключи - 4

Что такое «Ключи»? «Ключи» — это информация, основанная на основополагающих принципах Библии, которая совершенно необходима вам, чтобы действенно помогать людям. Никто из нас не имеет силы и власти для этого, но Слово Божье — это та сила, которая может все. Истина может чудесным образом привести страдающее сердце к Богу. Каждый из ключей дает определение сути проблемы, содержит библейские слова и выражения, относящиеся к ней, дает объяснение этих слов и краткие примеры, помогающие лучше понять их смысл. Важно, чтобы, читая Библию, вы могли видеть, где она говорит об этой проблеме сегодняшнего дня и что она говорит о ней. «Ключи» помогают человеку увидеть и понять, как на его проблему смотрит Бог, какие пути ее решения Он предлагает. В конце каждого ключа вы найдете практические рекомендации, основанные на Библии. Как устроены «Ключи»? «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим 3:16-17).

Хант Джун - Ключи - 4 - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 4

Пер. с англ. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003. — 296 с.
ISBN 5-87727-064-8

Хант Джун - Ключи - 4 - Содержание

  • Как пользоваться «Ключами»
  • Бездетность - Как преобразить разбитую мечту в надежду
  • Близость - Как научиться языку любви
  • Брак - Иметь и сохранить
  • Вдовство - Мудрость в пустыне
  • Восстановление после изнасилования - Избавление и выздоровление
  • Гомосексуальность - Ошибочное представление о себе
  • Консультирование вступающих в брак - Готовы ли вы к этим узам?
  • Насилие над женой - Оскорбление женского достоинства
  • Неблагополучная семья - Восстановление отношений
  • Неверующий супруг - Сила молчаливого свидетельства
  • Незапланированная беременность - Как пройти нелегкий путь
  • Отвержение - Исцеление раненого сердца
  • Предотвращение аборта - Не свобода выбора, а ребенок
  • Развод - Начать заново после крушения
  • Свидания - Оставаться на плаву в лодке любви
  • Сексуальная зависимость - Как разорвать порочный круг?
  • Сексуальное искушение - Поиски любви не в том направлении
  • Сексуальное насилие над детьми - Скрытая буря
  • Смешанная семья - Божий путь к успеху
  • Супружеская измена - Романтическая ловушка

Хант Джун - Ключи - 5

Множество людей скажут: «Зачем нам какие-то книги, у нас есть Библия. Верующему человеку вполне достаточно этого». Действительно, у нас есть Библия, у нас есть Господь, который говорит с нами через нее. Но вот вопрос: насколько мы с вами умеем пользоваться Библией, чтобы разрешать наши жизненные трудности?
Когда вы сталкиваетесь с трудностями или проблемами в вашей жизни, когда к вам обращаются за советом и помощью — вы знаете, как найти нужное место Писания? Вы знаете, как найти именно тот стих, который Бог предназначил для того, чтобы привести страдающую душу к глубокому пониманию себя и истинной причины своих страданий? Тот стих, который изменит ситуацию и превратит жертву — в победителя? Именно поэтому так нужна эта книга. «Ключи» предназначены для того, чтобы быть руководством, помогающим вам применять Писание к проблемам сегодняшнего дня. Они предназначены помочь вам увидеть, что Бог сегодня может совершить в вашей жизни и в жизни других людей.

Хант Джун - Ключи - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 5

Пер. с англ. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003. — 236 с.
ISBN 5-87727-065-6

Хант Джун - Ключи - 5 – Содержание

  • Как пользоваться «Ключами»
  • Атеизм / Агностицизм. Великий спор
  • Библия. Испытание истины
  • Бог: Кто же Он? За кого вы почитаете Его?
  • Божья справедливость. Надейся на Его характер
  • Детская евангелизация. Как открыть ребенку Спасителя?
  • Духовная война. Стратегия битвы
  • Законничество. Ловушка традиции
  • Исполнение обетования, данного иудеям. Благовестие среди евреев
  • Культы. Исказившие истину
  • Мормоны. Другое Евангелие? Другой Бог?
  • Наставничество. Пастырь и его овца
  • Оккультизм. Разоблачение дел тьмы
  • Психология «Нью эйджа». Старое учение под новой личиной
  • Сатанизм. Жуткая реальность
  • Свидетели Иеговы. Пленники Царства
  • Святой Дух. Кто властвует над вашей душой?
  • Спасение. Открыть Спасителя неверующему
  • Уверенность в спасении. Безопасность, защищенность, надежность
Views 1 372
Rating 5.0 / 5
Added 19.02.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

M
moibog 8 years ago

Отличная книга! Спасибо!

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