Хант - Ключи - Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем
Множество людей скажут: «Зачем нам какие-то книги, у нас есть Библия. Верующему человеку вполне достаточно этого». Действительно, у нас есть Библия, у нас есть Господь, который говорит с нами через неё. Но вот вопрос: насколько мы с вами умеем пользоваться Библией, чтобы разрешать наши жизненные трудности? Когда вы сталкиваетесь с трудностями или проблемами в вашей жизни, когда к вам обращаются за советом и помощью — вы знаете, как найти нужное место Писания?
Вы знаете, как найти именно тот стих, который Бог предназначил для того, чтобы привести страдающую душу к глубокому пониманию себя и истинной причины своих страданий? Тот стих, который изменит ситуацию и превратит жертву — в победителя? Именно поэтому так нужна эта книга. «Ключи» предназначены для того, чтобы быть руководством, помогающим вам применять Писание к проблемам сегодняшнего дня. Они предназначены помочь вам увидеть: что Бог сегодня может совершить в вашей жизни и в жизни других людей.
Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 1
Пер. с англ.
М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2002. 280 с.
ISBN 5-87727-040-0
Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 1 - Содержание
Как пользоваться «Ключами»
Библейское консультирование От надежды к практической помощи
- Алкоголь и наркотики Вырви корень зла и перестрой свою жизнь
- Безбрачие Одинокий и счастливый
- Беспокойство Похититель радости
- Бунтарство Как исправить бунтовщика
- Воровство Поймай вора в своём сердце
- Гнев Учиться действовать, а не реагировать
- Горе Как примириться с утратой
- Депрессия Победить мрак отчаяния
- Дружба Железо острит железо
- Забота Не бремя, а честь
- Зависть и ревность Как укротить этих жутких близнецов
- Искушение Приманка лжи
- Испытания Периоды страдания
- Комплекс жертвы Изменение ментадьности
- Кризис среднего возраста Развилка на дороге жизни
- Критический дух Вдохновляйте, а не критикуйте
- Ложь Как прекратить искажение правды
- Манипулирование Не позволить управлять собой
- Надежда Якорь души
Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 2
Москва: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003 г. - 312 с.
ISBN 5-87727-056-7
Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 2 - Содержание
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Как пользоваться «Ключами»
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Наше истинное «я». Знаем ли мы себя?
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Непреодолимая тяга к еде. Освобождение от пристрастия к пище
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Неудача. Ступенька к успеху
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Общение. Стержень отношений
-
Одиночество. Одинок, но не один
-
Отсутствие аппетита и неутолимый голод. Как управлять неуправляемым
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Планирование времени. Дорожить каждой минутой
-
Покорность. Плоды духовной силы
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Предотвращение самоубийства. Надежда для отчаявшихся
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Предубеждение. Вырвать корни гордыни
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Преуспевание. Две стратегии успеха
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Привычки. Успешный самоконтроль
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Примирение. Восстановление прерванных отношений
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Принятие решений. Постижение воли Божьей
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Прощение. Научиться забывать обиды
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Работа. Быть необыкновенным среди обыкновенных
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Разрешение конфликтов. Проблематика взаимоотношений
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Самооценка. Проблема восприятия
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Склонность к промедлению. Создание мотивации
Смертельная болезнь. Как это принять?
Эта книга - третий том пятитомника «Ключи». Прочитав эту книгу, вы будете лучше понимать себя и других людей: ваших близких и родных, ваших детей и родителей, друзей и коллег по работе... Вы поймете истинные причины проблем, с которыми сталкиваетесь в жизни, и, более того, вы сможете справиться с этими проблемами, если захотите этого. Вы сможете помочь в этом и другим людям.
Джун Хант - Ключи - Книга 3 - Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем
Книга 3 / Пер. с англ. 2-е изд. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2006. — 256 с.
ISBN 5-87727-106-7
ISBN 5-87727-106-7
Джун Хант - Ключи - Книга 3 - Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем - Содержание
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Как пользоваться «Ключами»
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Смерть. Дверь в Вечность
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Смирение. Как быть со своим «я»?
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Созависимость. От рабства к гармонии
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Старение. Мудрость преклонных лет
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Страсть к совершенству (перфекционизм). Чрезмерная требовательность
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Страхи и фобии. От смятения к миру
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Стресс. Победить напряжение, прежде чем оно одолеет вас
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Трудоголизм. Прямой путь к истощению
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Угрызения совести. Вы можете освободиться от чувства вины!
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Финансовая свобода. Житейская дилемма
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Хронические болезни. Божий мир в разгар страдания
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Цель жизни. Как определить приоритеты?
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Цельность. Быть собой при всех обстоятельствах
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Эвтаназия. Миф о милосердном убийстве
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Быть родителями. Формирование личности ребенка
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Подростки. Как помочь ребенку в трудный период взросления
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Родители-одиночки. Добиться успеха с Божьей помощью
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Усыновление. Ребенок, рожденный в нашем сердце
Что такое «Ключи»? «Ключи» — это информация, основанная на основополагающих принципах Библии, которая совершенно необходима вам, чтобы действенно помогать людям. Никто из нас не имеет силы и власти для этого, но Слово Божье — это та сила, которая может все. Истина может чудесным образом привести страдающее сердце к Богу. Каждый из ключей дает определение сути проблемы, содержит библейские слова и выражения, относящиеся к ней, дает объяснение этих слов и краткие примеры, помогающие лучше понять их смысл. Важно, чтобы, читая Библию, вы могли видеть, где она говорит об этой проблеме сегодняшнего дня и что она говорит о ней. «Ключи» помогают человеку увидеть и понять, как на его проблему смотрит Бог, какие пути ее решения Он предлагает. В конце каждого ключа вы найдете практические рекомендации, основанные на Библии. Как устроены «Ключи»? «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим 3:16-17).
Хант Джун - Ключи - 4 - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 4
Пер. с англ. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003. — 296 с.
ISBN 5-87727-064-8
ISBN 5-87727-064-8
Хант Джун - Ключи - 4 - Содержание
- Как пользоваться «Ключами»
- Бездетность - Как преобразить разбитую мечту в надежду
- Близость - Как научиться языку любви
- Брак - Иметь и сохранить
- Вдовство - Мудрость в пустыне
- Восстановление после изнасилования - Избавление и выздоровление
- Гомосексуальность - Ошибочное представление о себе
- Консультирование вступающих в брак - Готовы ли вы к этим узам?
- Насилие над женой - Оскорбление женского достоинства
- Неблагополучная семья - Восстановление отношений
- Неверующий супруг - Сила молчаливого свидетельства
- Незапланированная беременность - Как пройти нелегкий путь
- Отвержение - Исцеление раненого сердца
- Предотвращение аборта - Не свобода выбора, а ребенок
- Развод - Начать заново после крушения
- Свидания - Оставаться на плаву в лодке любви
- Сексуальная зависимость - Как разорвать порочный круг?
- Сексуальное искушение - Поиски любви не в том направлении
- Сексуальное насилие над детьми - Скрытая буря
- Смешанная семья - Божий путь к успеху
- Супружеская измена - Романтическая ловушка
Множество людей скажут: «Зачем нам какие-то книги, у нас есть Библия. Верующему человеку вполне достаточно этого». Действительно, у нас есть Библия, у нас есть Господь, который говорит с нами через нее. Но вот вопрос: насколько мы с вами умеем пользоваться Библией, чтобы разрешать наши жизненные трудности?
Когда вы сталкиваетесь с трудностями или проблемами в вашей жизни, когда к вам обращаются за советом и помощью — вы знаете, как найти нужное место Писания? Вы знаете, как найти именно тот стих, который Бог предназначил для того, чтобы привести страдающую душу к глубокому пониманию себя и истинной причины своих страданий? Тот стих, который изменит ситуацию и превратит жертву — в победителя? Именно поэтому так нужна эта книга. «Ключи» предназначены для того, чтобы быть руководством, помогающим вам применять Писание к проблемам сегодняшнего дня. Они предназначены помочь вам увидеть, что Бог сегодня может совершить в вашей жизни и в жизни других людей.
Хант Джун - Ключи - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 5
Пер. с англ. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003. — 236 с.
ISBN 5-87727-065-6
Хант Джун - Ключи - 5 – Содержание
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Как пользоваться «Ключами»
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Атеизм / Агностицизм. Великий спор
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Библия. Испытание истины
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Бог: Кто же Он? За кого вы почитаете Его?
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Божья справедливость. Надейся на Его характер
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Детская евангелизация. Как открыть ребенку Спасителя?
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Духовная война. Стратегия битвы
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Законничество. Ловушка традиции
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Исполнение обетования, данного иудеям. Благовестие среди евреев
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Культы. Исказившие истину
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Мормоны. Другое Евангелие? Другой Бог?
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Наставничество. Пастырь и его овца
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Оккультизм. Разоблачение дел тьмы
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Психология «Нью эйджа». Старое учение под новой личиной
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Сатанизм. Жуткая реальность
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Свидетели Иеговы. Пленники Царства
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Святой Дух. Кто властвует над вашей душой?
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Спасение. Открыть Спасителя неверующему
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Уверенность в спасении. Безопасность, защищенность, надежность
Отличная книга! Спасибо!