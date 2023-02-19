Множество людей скажут: «Зачем нам какие-то книги, у нас есть Библия. Верующему человеку вполне достаточно этого». Действительно, у нас есть Библия, у нас есть Господь, который говорит с нами через неё. Но вот вопрос: насколько мы с вами умеем пользоваться Библией, чтобы разрешать наши жизненные трудности? Когда вы сталкиваетесь с трудностями или проблемами в вашей жизни, когда к вам обращаются за советом и помощью — вы знаете, как найти нужное место Писания?

Вы знаете, как найти именно тот стих, который Бог предназначил для того, чтобы привести страдающую душу к глубокому пониманию себя и истинной причины своих страданий? Тот стих, который изменит ситуацию и превратит жертву — в победителя? Именно поэтому так нужна эта книга. «Ключи» предназначены для того, чтобы быть руководством, помогающим вам применять Писание к проблемам сегодняшнего дня. Они предназначены помочь вам увидеть: что Бог сегодня может совершить в вашей жизни и в жизни других людей.

Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 1

Пер. с англ.

М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2002. 280 с.

ISBN 5-87727-040-0

Хант Джун - Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 1 - Содержание

Как пользоваться «Ключами»

Библейское консультирование От надежды к практической помощи