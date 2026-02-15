В книге «Бог, Который слышит» Хантер исследует фундаментальный вопрос о том, как и почему Бог отвечает на молитвы. Автор отходит от упрощенных формул «успешной молитвы» и предлагает серьезное библейское исследование природы общения между Творцом и творением. Он утверждает, что молитва — это не способ манипулирования Богом ради получения желаемого, а средство развития глубоких, личных отношений с Ним. Книга детально разбирает библейские примеры отвеченных и «неотвеченных» молитв, помогая читателю понять, что Божье молчание часто является не отказом, а частью Его сложного и любящего плана воспитания человеческой души.

Особое внимание автор уделяет моральным и духовным условиям, которые делают молитву эффективной согласно Писанию. Хантер анализирует такие понятия, как вера, мотивы сердца, послушание и роль Имени Иисуса в молитвенной практике. Он подчеркивает, что Бог слышит нас не из-за нашего красноречия, а из-за Своей благодати и верности Своим обетованиям. Труд призывает христиан к интеллектуальной честности в молитве, побуждая признавать свои сомнения и страхи перед Тем, Кто уже их знает, превращая молитвенное время в пространство истинной трансформации личности.

У. Бингем Хантер – Бог, Который слышит

Перевод: Д. Семенов. - М.: «Триада», 1997. – 236 с.

ISBN 5-86181-118-0

У. Бингем Хантер – Бог, Который слышит - Содержание

1 Кого слышит Бог?

Часть 1. Каков Бог?

2 Святой: Как приблизиться к Нему?

3 Всеведущий: О чем рассказать Ему?

4 Всевышний: Может ли молитва изменить решение Бога?

5 Дух: Как разговаривать с невидимым Богом?

6 Благой: Зачем молиться Богу, допускающему страдания людей?

7 Отец: Молитва как образ жизни

Часть 2. Как молиться?

8 С благодарением: Молитва благодарной души

9 С признательностью: Молитва наказанного ученика

10 С любовью: Молитва за других людей

11 С прощением: Молитва за грешников

12 С верой: Молитва веры

13 С настойчивостью: Сомнение, молитва и пост

Часть 3. Пример Иисуса в молитве

14 Христос: наш пример

15 Заключение: Что такого в имени Иисуса?

Приложение: Писание о молитве

Примечания

Библейский указатель