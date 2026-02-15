Хантер - Бог, Который слышит

Хантер - Бог, Который слышит
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В книге «Бог, Который слышит» Хантер исследует фундаментальный вопрос о том, как и почему Бог отвечает на молитвы. Автор отходит от упрощенных формул «успешной молитвы» и предлагает серьезное библейское исследование природы общения между Творцом и творением. Он утверждает, что молитва — это не способ манипулирования Богом ради получения желаемого, а средство развития глубоких, личных отношений с Ним. Книга детально разбирает библейские примеры отвеченных и «неотвеченных» молитв, помогая читателю понять, что Божье молчание часто является не отказом, а частью Его сложного и любящего плана воспитания человеческой души.

Особое внимание автор уделяет моральным и духовным условиям, которые делают молитву эффективной согласно Писанию. Хантер анализирует такие понятия, как вера, мотивы сердца, послушание и роль Имени Иисуса в молитвенной практике. Он подчеркивает, что Бог слышит нас не из-за нашего красноречия, а из-за Своей благодати и верности Своим обетованиям. Труд призывает христиан к интеллектуальной честности в молитве, побуждая признавать свои сомнения и страхи перед Тем, Кто уже их знает, превращая молитвенное время в пространство истинной трансформации личности.

У. Бингем Хантер – Бог, Который слышит

Перевод: Д. Семенов. - М.: «Триада», 1997. – 236 с.

ISBN 5-86181-118-0

У. Бингем Хантер – Бог, Который слышит - Содержание

  • 1 Кого слышит Бог?

Часть 1. Каков Бог?

  • 2 Святой: Как приблизиться к Нему?

  • 3 Всеведущий: О чем рассказать Ему?

  • 4 Всевышний: Может ли молитва изменить решение Бога?

  • 5 Дух: Как разговаривать с невидимым Богом?

  • 6 Благой: Зачем молиться Богу, допускающему страдания людей?

  • 7 Отец: Молитва как образ жизни

Часть 2. Как молиться?

  • 8 С благодарением: Молитва благодарной души

  • 9 С признательностью: Молитва наказанного ученика

  • 10 С любовью: Молитва за других людей

  • 11 С прощением: Молитва за грешников

  • 12 С верой: Молитва веры

  • 13 С настойчивостью: Сомнение, молитва и пост

Часть 3. Пример Иисуса в молитве

  • 14 Христос: наш пример

  • 15 Заключение: Что такого в имени Иисуса?

Приложение: Писание о молитве

Примечания

Библейский указатель

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

