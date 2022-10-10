Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать как пекут хлеб? Сначала готовят тесто. Затем в него добавляют дрожжи. Спустя некоторое время вы вдруг замечаете, что тесто поднимается! Происходит это тихо, почти незаметно. Объем теста постепенно увеличивается.

Этому процессу Иисус уподобил Царствие Божие (Лук. 13:20-21). Он также сказал, что Царствие Божие «как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви» (Мар. 4:30-32).

Иисус рассказал эти притчи враждебному миру, когда многие отворачивались от благовестия, принесенного Им. Он пришел в этот мир, чтобы через Свои смерть и воскресение принести прощение. Но многие Его отвергли. Его присутствие на земле было подобно дрожжам в тесте или зерну в земле. Величайшим из всех чудес было то, что, несмотря на предательство Иуды и отречение Петра, Царствие Божие росло. Несмотря на все гонения, трудности и лишения, оно распостранялось.

На протяжении веков народ Божий возрастал количественно, развивался и крепчал подобно дереву. Подобно тесту, народ этот поднимался и распространялся в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли (Деян. 1:8). Собираясь вокруг Слова Божия и таинств, верующие люди всегда находили прощение, новую жизнь, силу для духовного возрастания. Царства земные приходят и уходят, философские учения живут и умирают, вожди приходят к власти и исчезают, оставляя след лишь на страницах учебников истории. Но Царство Божие остается и растет. Не естественно ли это? Конечно, нет! Это сверхъестественно. Это удивительно. Таковы пути Божии.

В начале XVI века никому не известный монах Мартин Лютер обратил внимание на то, что в церковной жизни стали появляться элементы застоя и коррупции. Церковь превратилась в бюрократическое учреждение. В ее жизни стала преобладать политика. Слово Божие перестало служить фундаментом церкви, а Иисус Христос уже не представлялся центральной фигурой. Пришло время произвести реформы. Чтобы вновь обратить внимание церкви к Библии, личности Иисуса Христа и чудесной миссии народа Божия, Господь использовал Мартина Лютера и других реформаторов.

С обновлением богословия, основанного на Библии, реформаторские церкви начали оживать. Великие истины Священного Писания были извлечены на свет и распространялись с радостью и энтузиазмом. Божией милостью и прощением люди получали свободу. Христиане перестали быть рабами спасения, зарабатываемого делами. Божией благодати было достаточно. Иисус Христос заплатил за грехи раз и навсегда.

Многие считают, что Реформация подготовила почву для Движения за рост церкви. Было важно вновь обратиться к Библии. Ключом ко всему было спасение, получаемое по благодати через веру в Иисуса Христа. Этот ключ открыл замок на цепях, которые сковывали христиан, не позволяя им быть истинной церковью Божией в этом мире.

Сегодня многие полагают, что, если Мартин Лютер и реформаторы XVI века совершили реформацию в богословии, то Движение за рост церкви претворяет эти реформы в жизнь. Если это так, то сегодня церковь переживает еще одну реформацию. Движение за рост церкви не преобразовывает богословия Реформации, — оно на нем основывается. Движение за рост церкви воплощает в жизнь великие истины Писания, на которые обратил внимание Лютер и другие реформаторы.